Дэвид Смит - Духовное развитие в школе - Что это такое?

Давайте начнем с выяснения некоторого непонимания, способного увести от правильного направления разговор о духовном развитии. Для начала возьмем слово «духовное». Произнося его, чаще всего мы подразумеваем что-то хорошее, позитивное и привлекательное. В этом смысле, правильно считать мать Терезу более духовной, чем Адольфа Гитлера. Но мы также используем это слово, говоря об особом аспекте личности человека, о некой способности, которой обладает каждый, независимо оттого, как она проявляется в его жизни. В этом смысле, быть человеком, по определению, означает быть духовным.

В принципе, это напрямую связано с тем, какое значение мы придаем слову «человечный ». С одной стороны, оно обычно используется для описания нашего биологического вида, что, по определению, относит этот термин ко всем людям. Но мы также используем его и для описания этической стороны, одобрения или порицания человека или общества. Мы говорим о том, что нечто может быть «бесчеловечным, не свойственным человеку», «более человечным» или «человечным в высшем значении этого слова ». Родственные слова выдвигают на передний план этическую сторону этого понятия.

Поэтому разговоры о «духовном» могут относиться к тому, что свойственно всем людям. Также они могут затрагивать качества, которые не обязательно разделяются всеми людьми, по крайней мере, не в равной степени. Еще это может быть связано с такими личными качествами человека, как скромность, сочувствие или осознание им цели и смысла жизни. В этом смысле, «духовное» - это то, чего можно достичь, что у одних проявляется в большей степени, чем у других. Тогда мы говорим уже не только о духовности, но и о духовном росте.

Если мы не сможем разобраться с использованием этого слова в различных значениях, то, скорее всего, либо будем склонны к выводу, что одни люди не являются духовными существами, либо будем считать, что все люди в равной степени наделены духовными добродетелями. Смешивание двух значений слова «духовное» делает неясным тот факт, что все люди духовны, но не все проявления духовности можно считать здравыми.

Понимание существования двух значений этого слова дает нам возможность считать всех детей духовными личностями, но при этом не отвергать существующей в них потребности учиться отличать хорошее от плохого и развивать способность принимать мудрые решения. Духовный рост включает в себя не только доступные каждому способности, но и практические пути, которыми мы задействуем и используем эти способности. Как мы увидим далее, определенные верования и убеждения, а также важные жизненные решения являются неизбежной составляющей стремлений понять духовность.

Это говорит о том, что, оставаясь открытыми к духовности и одобряя ее, мы должны быть осторожными, предполагая, что все духовное хорошо. Иногда складывается впечатление, что в значительной части разговоров о духовном развитии речь идет только о каком- то радужном мире, в котором все прекрасно.

Несложно понять, почему так бывает. Само слово «духовное» для большинства людей имеет положительное значение. Многие обеспокоенные духовным развитием выражают озабоченность по поводу того, что образование, уделяющее внимание потребительской сфере жизни и сравнительным таблицам, а также обучение, которое может быть оценено и проверено, могут привести к тому, что мы перестанем воспринимать ребенка как целостную личность. Когда дело доходит до перечисления всего необходимого для повышения целостности образования, мы получаем рецепты, наполненные только хорошим: творчеством, таинством, благоговением, восхищением, состраданием, свободой и тому подобным.