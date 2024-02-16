Смит Джуда - Иисус — это...

«Если уж Бог может помочь такому, тогда Он может помочь кому угодно!»

Я сам не раз говорил подобные слова. «Такими» мы обычно называем отпетых грешников, прославившихся своей способностью грешить. Они грешат великолепно, грешат много и всегда со смаком.

«Вы слышали? Эта актриса снова развелась. На ее счету уже пять развалившихся браков, и этот последний длился всего три месяца. Если Бог может наставить на путь истинный ее, то уж точно Он может помочь кому угодно».

«А этот лидер еще называет себя христианином, а сам во что вляпался. Постыдился бы! Если Бог сможет помочь ему, то уж точно Он способен помочь кому угодно».

Давайте будем честными. Большинство хороших людей любят смотреть свысока на большинство плохих людей. Мы получаем наслаждение от собственной жалости или са- моправедного гнева. Мы с радостью говорим об отъявленных мерзавцах и о человеческой испорченности, удивляясь, насколько плохими могут быть люди. А затем, как ни в чем не бывало, допиваем свой кофе латте, усаживаем своих детей, которых по статистике у нас 2,2, в джип, кредит за который у нас почти выплачен, и пускаемся в путь — трудиться на благо общества.

Обратите внимание, что себя я включил в категорию «большинства хороших», причем даже не задумываясь. Именно это меня больше всего беспокоит.

Шкала измерения плохого

Проблема фразы «Если Бог может спасти» в том, что она включает систему оценки грехов. Это негласная, часто движимая культурой шкала измерения плохого (или хорошего, в зависимости от того, кого мы оцениваем, — себя или других).

На своей шкале мы выделяем маленькие грехи, чуть больше маленьких, средние, чуть больше средних, большие, очень большие и чудовищно большие. Если перед нами человек с маленькими или средними грехами, мы думаем: «Он в целом неплохой человек. Вполне здравый и морально устойчивый. Очевидно, он близок к Иисусу. Богу, наверное, не составит труда привлечь его к Себе».

Джуда Смит - Иисус — это... – Обрети новую человеческую природу

Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2013. — 224 с.

ISBN 978-5-91943-027-8 (рус.)

ISBN 978-1-4002-0475-5 (англ.)

Джуда Смит - Иисус — это... – Содержание

Предисловие

Введение

ИИСУС-ТВОЙ ДРУГ

1. Очень плохой или не очень хороший

2. Темная сторона

3. Друг грешников

ИИСУС-ЭТО БЛАГОДАТЬ

4. В объятиях благодати

5. Благодать — это личность

6. Уйти из достойного мира

ИИСУС ЕСТЬ ЦЕЛЬ

7. Придите ко Мне

8. Смысл жизни

ИИСУС СЧАСТЛИВ

9. Благая весть о великой радости

10. С нами и за нас

ИИСУС ЗДЕСЬ

11. Тот, кого вы любите

12. Хорошо

ИИСУС ЖИВОЙ

13. Настоящая жизнь

14. Иисус —зомби

15. Новая человеческая природа

Заключение. Иисус есть

Признания

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