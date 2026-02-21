Смит - Кальвинизм, арминианство и Слово Божье

Книга «Кальвинизм, арминианство и Слово Божье» Чака Смита, основателя движения «Часовня на Голгофе» (Calvary Chapel), представляет собой попытку найти библейский баланс между двумя исторически противоборствующими богословскими системами. Смит утверждает, что как кальвинизм, так и арминианство содержат в себе доли библейской истины, но в своих крайностях они могут уходить в опасные заблуждения. Вместо того чтобы принимать одну из сторон, автор предлагает «срединный путь», который он называет библейским христианством, подчеркивающим как суверенитет Бога в спасении, так и ответственность человека за сделанный выбор.

В своем труде Чак Смит последовательно разбирает острые углы обеих систем, указывая на то, что Писание часто представляет эти концепции как параллельные истины, которые наш разум не всегда может примирить. Он критикует жесткий детерминизм крайнего кальвинизма за ослабление миссионерского рвения и, в то же время, предостерегает от крайностей арминианства, которые могут свести спасение к заслугам человека. Книга служит миротворческим манифестом, призывая верующих фокусироваться на любви Божьей и ясном свидетельстве Слова, а не на философских спорах, разделяющих Тело Христово.

пер.с англ.— Триада, 2018.-32 с.

