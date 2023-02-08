Со дня первого издания этой книги прошло ни много ни мало сорок лет — и сейчас, думая о переиздании, я прихожу в своеобразное расположение духа. Окажись я у пятидесятников на их молитвенном собрании, — несколько таких я посетил в детстве в Миссури и Арканзасе, — я поднялся бы, чтобы свидетельствовать о вере. Все мы знакомы с типичной формой таких свидетельств. Они состоят из трех частей. Часть первая: «Никому еще не случалось пасть ниже, чем мне». Часть вторая: «Но вы только посмотрите на меня теперь!» — произносит некто, видя улыбки, приосанившись, всем видом излучая уверенность и чувство собственного достоинства. А затем следует ударная концовка: «Это не моя заслуга! Все это пришло свыше». Про «свыше» я промолчу, но охотно воспользуюсь случаем, чтобы подтвердить момент «не моей заслуги».

Эта книга стремится объять необъятное – целый мир. В каком-то смысле, разумеется, это стремление обречено на провал. Даже вытянутой до предела единственной пары рук недостаточно, да и ноги надо на что-нибудь ставить. Начну с очевидного: книга написана на английском языке, что в некоторой степени служит точкой привязки с самого начала. Далее идут перекрестные ссылки, введенные ради простоты выхода на чужое поле. Здесь есть притчи из Китая, легенды из Индии, парадоксы из Японии, но большинство примеров с Запада: строчка из Шекспира, стих из Библии, установка из психоанализа – цитаты из Элиота и Тойнби в тексте уже попадались. Но если не считать особенностей стиля, эта книга неисправимо западная, рассчитанная на современное западное мышление. Таково мышление автора, в данном вопросе у него не было выбора, однако следует принять этот факт с пониманием, что книга получилась бы другой, будь она написана дзэн-буддистом, мусульманином-суфием или польским евреем.

Хьюстон Смит - Мировые религии. Индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, христианство, ислам, примитивные религии

(Религии, которые правят миром)

Москва : Эксмо, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-04-113658-1

Хьюстон Смит - Мировые религии. Индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, христианство, ислам, примитивные религии - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К 50-ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ

I. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

II. ИНДУИЗМ

III. БУДДИЗМ

IV. КОНФУЦИАНСТВО

V. ДАОСИЗМ

VI. ИСЛАМ

VII. ИУДАИЗМ

VIII. ХРИСТИАНСТВО

IX. ПЕРВИЧНЫЕ РЕЛИГИИ

X. ФИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ