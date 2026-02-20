Смит - Несите весть им о Христе
Книга «...Несите весть им о Христе!..» — это страстный призыв Освальда Смита к глобальной евангелизации, ставший классикой миссионерской литературы. Автор исходит из глубокого убеждения, что высшая обязанность Церкви — дать каждому человеку шанс услышать Евангелие. Смит не просто теоретизирует, он обращается к совести каждого христианина, подчеркивая, что Великое поручение Христа — это не добрый совет, а обязательный к исполнению приказ Главнокомандующего.
Основное внимание в книге уделено ответственности «посылающей» стороны. Смит утверждает, что те, кто остаются дома, несут такую же ответственность за спасение душ, как и те, кто уезжает в джунгли или пустыни. Он детально описывает принципы миссионерского служения: от важности молитвенной поддержки до «веры в действии» через финансовые пожертвования. Автор бросает вызов поместным церквям, призывая их оценивать свой успех не количеством прихожан в здании, а количеством миссионеров, которых они поддерживают на полях жатвы.
Эта работа пропитана духом срочности. Смит верил, что время коротко, а жатвы много, поэтому промедление в проповеди равносильно преступлению против любви. Книга учит верующих видеть мир глазами Христа и осознавать, что наше благополучие обретает истинный смысл только тогда, когда оно служит спасению других. Это манифест жертвенности и преданности, который продолжает зажигать сердца людей желанием нести свет Евангелия до края земли.
Освальд Дж. Смит – «…Несите весть им о Христе!..»
Разрешенный автором перевод с английского. – Stockholm: Slaviska Missionen, 1966. – 100 с.
Освальд Дж. Смит – «…Несите весть им о Христе!..» - Содержание
Предисловие
Глава 1. Подлинно ли евангелизация мира есть наивысшая задача церкви?
Глава 2. «Почему одним и тем же людям надо слышать евангельскую весть «дважды», в то время как не все еще слышали ее «однажды»?!
Глава 3. Возможно ли второе пришествие Христа до завершения евангелизации мира?
Глава 4. Вправе ли мы не исполнить заповедь нашего Господа?
Глава 5. Почему церковь всё еще не осуществила евангелизации мира?
Глава 6. Почему должно давать на миссионерское служение?
Глава 7. Неотложная нужда настоящего момента
Глава 8. Божий ответ для страждущего мира —евангелизация
