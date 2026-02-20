Книга «...Несите весть им о Христе!..» — это страстный призыв Освальда Смита к глобальной евангелизации, ставший классикой миссионерской литературы. Автор исходит из глубокого убеждения, что высшая обязанность Церкви — дать каждому человеку шанс услышать Евангелие. Смит не просто теоретизирует, он обращается к совести каждого христианина, подчеркивая, что Великое поручение Христа — это не добрый совет, а обязательный к исполнению приказ Главнокомандующего.

Основное внимание в книге уделено ответственности «посылающей» стороны. Смит утверждает, что те, кто остаются дома, несут такую же ответственность за спасение душ, как и те, кто уезжает в джунгли или пустыни. Он детально описывает принципы миссионерского служения: от важности молитвенной поддержки до «веры в действии» через финансовые пожертвования. Автор бросает вызов поместным церквям, призывая их оценивать свой успех не количеством прихожан в здании, а количеством миссионеров, которых они поддерживают на полях жатвы.

Эта работа пропитана духом срочности. Смит верил, что время коротко, а жатвы много, поэтому промедление в проповеди равносильно преступлению против любви. Книга учит верующих видеть мир глазами Христа и осознавать, что наше благополучие обретает истинный смысл только тогда, когда оно служит спасению других. Это манифест жертвенности и преданности, который продолжает зажигать сердца людей желанием нести свет Евангелия до края земли.

Освальд Дж. Смит – «…Несите весть им о Христе!..»

Разрешенный автором перевод с английского. – Stockholm: Slaviska Missionen, 1966. – 100 с.

Предисловие

Глава 1. Подлинно ли евангелизация мира есть наивысшая задача церкви?