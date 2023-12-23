— Итак, какие новости? — Обратился Сатана к князю Аляски, вопросительно глядя на вошедшего.

— Замечательные! Лучше быть не может! — ответил тот.

— Достигла ли весть кого-либо из эскимосов? — в нетерпении вопрошал властитель, сверля глазами падшего ангела.

— Ни одного! — с низким поклоном ответил князь. — Ни одного человека. Я позаботился об этом. — Всем своим видом он выражал торжество по поводу недавней победы.

— А были попытки? — продолжал допрос его господин.

— Кто-нибудь пытался проникнуть на твою территорию?

— Некоторые пытались, но им не удалось даже рта открыть, — отвечал князь, и снова в его голосе послышались нотки торжества.

— Расскажи, как это было, — Сатана весь обратился в слух.

— Я обходил свои владения, — начал князь, — и зашел далеко за Полярный круг, намереваясь посетить одно из самых отдаленных племен. И вдруг я слышу: двое миссионеров высадились на побережье и на собачьих упряжках продвигаются вглубь моих владений, направляясь за Полярный круг, где живет большое племя эскимосов.

— И что же ты сделал? — нетерпеливо перебил его Сатана, желая поскорее услышать развязку.

— Прежде всего я собрал все силы тьмы и устроил совет. Было высказано множество предложений, и в конце концов мы пришли к соглашению, что проще всего заморозить их насмерть. Выяснив, что они направляются к отдаленному племени и что им понадобится не меньше месяца, чтобы пересечь лежащие перед ними ледяные поля, мы немедленно приступили к действию.

Освальд Дж. Смит – Кто, если не я?

Санкт-Петербург: «Библия для всех», «Обетование миру», 2001. – 129 с. – (Из христианской классики.)

ISBN 5-7454-0573-2

Освальд Дж. Смит – Кто, если не я?