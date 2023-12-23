Смит - Кто, если не я
— Итак, какие новости? — Обратился Сатана к князю Аляски, вопросительно глядя на вошедшего.
— Замечательные! Лучше быть не может! — ответил тот.
— Достигла ли весть кого-либо из эскимосов? — в нетерпении вопрошал властитель, сверля глазами падшего ангела.
— Ни одного! — с низким поклоном ответил князь. — Ни одного человека. Я позаботился об этом. — Всем своим видом он выражал торжество по поводу недавней победы.
— А были попытки? — продолжал допрос его господин.
— Кто-нибудь пытался проникнуть на твою территорию?
— Некоторые пытались, но им не удалось даже рта открыть, — отвечал князь, и снова в его голосе послышались нотки торжества.
— Расскажи, как это было, — Сатана весь обратился в слух.
— Я обходил свои владения, — начал князь, — и зашел далеко за Полярный круг, намереваясь посетить одно из самых отдаленных племен. И вдруг я слышу: двое миссионеров высадились на побережье и на собачьих упряжках продвигаются вглубь моих владений, направляясь за Полярный круг, где живет большое племя эскимосов.
— И что же ты сделал? — нетерпеливо перебил его Сатана, желая поскорее услышать развязку.
— Прежде всего я собрал все силы тьмы и устроил совет. Было высказано множество предложений, и в конце концов мы пришли к соглашению, что проще всего заморозить их насмерть. Выяснив, что они направляются к отдаленному племени и что им понадобится не меньше месяца, чтобы пересечь лежащие перед ними ледяные поля, мы немедленно приступили к действию.
Освальд Дж. Смит – Кто, если не я?
Санкт-Петербург: «Библия для всех», «Обетование миру», 2001. – 129 с. – (Из христианской классики.)
ISBN 5-7454-0573-2
Освальд Дж. Смит – Кто, если не я?
I. Поражение Сатаны
II. Какова высшая задача Церкви?
III. Как Бог призвал меня к мировому пастырству
IV. Вернется ли Христос на Землю до того, как мир будет евангелизирован?
V. Побеждаем ли мы в битве с язычеством?
VI. Почему Церковь терпит поражение в евангелизации мира?
VII. Как Бог учил меня жертвовать миссиям
VIII. Как мы можем евангелизировать мир в этом поколении?
IX. Методы Павла
X. Тройное поручение Христа
XI. Миссионерский призыв
XII. Миссионерская подготовка
XIII. Миссионерские трудности
XIV. Миссионерская программа
XV. Миссионерские принципы
XVI. Разве религии язычников не достаточно хороши для них?
XVII. Миссии через евангелизацию
XVIII. „Золотые слова"
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