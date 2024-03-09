Смит Освальд – Пробуждение, в котором мы нуждаемся

В 1904 году весь Уэльс был охвачен религиозным пламенем. В то время народ ушел далеко от Бога; духовный уровень был очень низок, церкви мало посещались, и грех царил повсюду.

Внезапно, подобно могучему потоку, Дух Божий пронесся по всей местности. Церкви настолько переполнились, что не хватало помещений. Собрания длились с десяти часов утра до полуночи. Три определенных собрания имели место каждый день. Орудием Божиим являлся в то время Эван Робертс, но проповедей говорилось мало. Пение духовных песен, свидетельства и молитвы были отличительными чертами этих собраний. Песенников не употреблялось; песни пелись наизусть, и были выучены еще в детстве· Хора не было, пение происходило общее. Не было сборов, не делалось объявлений.

Никогда до того времени в Уэльсе не было такого успеха в деле Божием. Безбожники обращались к Богу; пьяницы, воры и азартные игроки спасались; тысячи людей бросали греховную жизнь. Повсюду слышалось признание в проступках, и уплачивались старые долги. Театры принуждены были закрываться за недостатком поощрения со стороны жителей. Мулы в угольных копях, не привыкшие к человечному обращению, отказывались работать. В течение пяти недель 20.000 душ были спасены и присоединились к Церкви.

* * *

В 1835 году Тит Коан высадился на берегах Гаваи. При его первом обходе толпы народа собрались его слушать. Они его так окружали, что ему не хватало времени пообедать. Однажды так случилось, что ему пришлось держать три собрания, прежде нежели он успел выпить первую утреннюю чашку чая и закусить. Он сознавал необычайное действие силы Божией.

В 1837 году тлеющий огонь с силою прорвался. Почти все население превратилось в слушателей. Он про- поведывал 15.000 толпе. Так как он не имел возможности посетить всех жителей, они сами приходили к нему и, таким образом, образовались собрания под открытым небом, которые длились целых два года. Не было часа, днем или ночью, когда не менее 2000-6000 людей не собирались бы слушать Слово Божие при звуке колокола, который призывал к собранию.

Люди дрожали, рыдали и громко взывали к Богу о милости; иногда возгласы бывали так громки, что заглушали проповедника; сотни слушателей падали в обморок. Некоторые кричали: "Обоюдоострый меч рассекает меня на части". Один богохульник-грешник, который пришел глумиться над тем, что происходило, упал с криком: "Бог сразил меня!" Однажды в толпе, во время проповеди перед 2000 толпой, один из присутствующих громким голосом закричал: "Что мне делать, чтоб спастись?" и молился словами мытаря; к его мольбе присоединилась вся толпа народа. Целых полчаса брат Коан не имел возможности произнести ни единого слова, и был немым свидетелем работы Бога.

Д-р Освальд Дж. Смит – Пробуждение, в котором мы нуждаемся

Перевела с английского М. И. ЯСНОВСКАЯ. – Buenos Aires, Argentina: Campanas Evangelfsticas, б.г. – 96 с.

Д-р Освальд Дж. Смит – Пробуждение, в котором мы нуждаемся – Содержание