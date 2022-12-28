Программа «Принцип преобразования» началась с обещания, которое оставил Иисус Христос: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36). Я лично сталкивался с тем, что человек вполне может войти в личные взаимоотношения с Христом, но нередко при этом и дальше пребывать под контролем пагубных привычек, эмоций и зависимостей, которые разрушали его жизнь раньше. И сколько бы ни старался, освободиться он не может.

Программа преобразования - это путь к свободе, которую мы обретаем, когда позволяем Христу показывать, как нам быть истинно свободными. После многих часов консультирования других людей и благодаря изучению зависимостей и связанных с ними проблем я понял, в чем заключается основополагающая проблема, присутствующая в каждом случае, - в том, что человек отделен от Бога, и его неправильные внутренние установки не пускают его к единственному источнику реальной помощи в его проблемах. Реальная же свобода появляется только тогда, когда удается изменить глубоко укоренившиеся разрушительные установки.

I. ПОНИМАНИЕ ОСНОВ

По нашей оценке, не менее 87 % всех наших решений принимаются в подсознании независимо от сознательной деятельности разума. Подсознание принимает эти решения, основываясь на принципах, введенных в уникальный компьютер, который мы называем разумом. И, приняв решение о том, как мы должны поступать, оно принуждает нас это решение исполнять.

Наше подсознание перекрывает сознательную деятельность разума. А эмоции делают так, чтобы на предложения нашего разума от нас последовала реакция. Мы все хорошо знаем, что эмоции могут быть намного сильнее здравого смысла. Это приводит нас к следующему выводу: поскольку большинство наших решений принимается в подсознании, то мы сможем произвести значительные изменения в своей жизни только в том случае, если изменим принимаемые там решения. Эта книга - инструмент, разработанный для того, чтобы помочь нам это сделать.

Трой Смит - Принцип преобразования - Путь к свободе

Ровно: Дятлик Н., 2016 г. - 140 с.

ISBN 978-617-515-223-2

Трой Смит - Принцип преобразования

Предисловие

Неделя 1. Введение Цель 1. Стоять на надежном основании

Неделя 2. Основание

Неделя 3. Взгляд внутрь

Неделя 4. Божья верность Цель 2. Быть здравомыслящим

Неделя 5. Эмоции и здравомыслие

Неделя 6. Возведение моста веры

Неделя 7. Обновление разума Цель 3. Быть ответственным

Неделя 8. Перекидывание вины

Неделя 9. Решение проблем

Неделя 10. Что разумно, а что нет Цель 4. Уметь разрешать конфликты

Неделя 11. Инвентаризация отношений

Неделя 12. Короткий путь к саморазрушению

Неделя 13. Умение справляться с гневом Цель 5. Обрести уверенность

Неделя 14. Что действительно ценно

Неделя 15. Поиск Божьей воли

Неделя 16. Предотвращение эмоционального истощения

Неделя 17. Подрыв собственной жизни

Наш мост веры

Внутренняя перемена