Книга «Страна вожделенная, родная…» Освальда Дж. Смита — это глубокое молитвенное размышление о вечности и истинном доме человеческой души. Если в других своих трудах Смит выступает как энергичный стратег миссии, то здесь он раскрывается как смиренный паломник, чье сердце устремлено к Небесам. Автор описывает земную жизнь как временное странствование, полное скорбей и испытаний, которые лишь усиливают жажду встречи с Творцом в Его Царстве.

Центральная тема произведения — подготовка сердца к переходу в вечность. Смит подчеркивает, что «вожделенная страна» — это не просто место покоя, а реальность, где Божье присутствие заполняет всё, и где нет места греху и разделению. Автор призывает читателя пересмотреть свои земные привязанности, напоминая, что всё материальное временно, а истинные сокровища собираются там, куда направлен наш духовный взор. Книга наполнена утешением для тех, кто проходит через долины плача, указывая на радость, которая ожидает верных в конце пути.

Это произведение служит мощным стимулом для духовного бодрствования. Через искренние, почти поэтичные строки Освальд Смит помогает верующему осознать свою идентичность как гражданина Неба. Книга учит жить в свете вечности, делая каждый выбор на земле с осознанием того, что наш подлинный дом — там, где пребывает Христос, и именно эта надежда дает силы преодолевать любые земные трудности.

Освальд Дж. Смит – Страна вожделенная, родная…

Разрешенный автором перевод с английского. – Париж: Русское Евангельское Движение (за рубежом), б.г. – 93 с.

Освальд Дж. Смит – Страна вожделенная, родная… - Содержание

Вместо предисловия

Об авторе