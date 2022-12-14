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Смит - Важность брака

Смит Уинстон - Важность брака
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Несчастливые семейные пары, как правило, хотят перемен, причем быстрых. Кто может их за это винить? Когда отношения, занимающие главное место в вашей жизни, становятся источником страданий, от этого бывает очень больно. В своем несчастье такие пары ищут решени й, предлагающих самые скорые и резкие перемены. Но наиболее значительные и устойчивые изменения происходят не у тех пар, которые переживают какое-то поразительное озарение или находят некий позабытый тайный рецепт семейной жизни. Такие изменения происходят у пар, которые нач инают по-иному смотреть на свое повседневное общение и делают что-то совсем простое, чтобы сильнее проявлять любовь друг к другу, причем делают это постоянно. Семьи, где отношения заканчивались бессмысленным раздражением и ссорами, теперь идут вперед, и на этом пути все более очевидными и впечатляющими становятся Божьи дела и Его любовь.
Название этой книги хорошо передает то, что, как я надеюсь, вы узнаете о браке. Во-первых, брак важен не только потому, что он важен для нас - он важен еще и для Бога. Вам, возможно, и в голову не приходило, чего Бог намерен добиться с помощью брака. Во-вторых, именно посреди событий, которые кажутся такими заурядными, - когда вы раздражаетесь, ссоритесь, обижаетесь или испытываете холодное безразличие, - вам может стать понятным поразительный Божий замысел о любви; именно с этих мгновений вы, возможно, начнете делать что-то по-новому. Обычные события - это ступеньки, по которым ваш брак поднимается на необычайные высоты; ступеньки, ведущие вас к более глубоким отношениям с необычайным Богом.
Надеюсь, данная книга пригодится особенно тем, кому брак кажется ежедневным сражением. Такие пары я прошу читать эту книгу вдумчиво, с молитвой и надеждой. Когда у меня в жизни были трудные времена, мой мудрый друг и наставник напомнил мне, как Иаков боролся с Богом в 32-й главе книги Бытия. Они боролись всю ночь, и Бог попросил Иакова отпустить Его и «коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова» (Быт.32:25). Но Иаков не сдавался и не отпускал Его. Иаков ответил : «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт.32:26). И тогда Бог дал ему благословение. «Уинстон, - сказал мой друг, - не надо желать, чтобы все было по-другому. Не надо искать легких решений. Не сдавайся, пока не получишь те благословения, которые Бог пытается дать тебе через эти обстоятельства». Я молюсь о том, чтобы выдержались и упорно боролись, и чтобы Бог дал вам благословение большее, чем вы осмеливались просить.
А еще я хочу, чтобы вы поняли: книга о браке способна вам очень помочь, но, если пользоваться этой помощью неправильно, она может причинить не меньше вреда. Поэтому позвольте мне предостеречь вас, чтобы уберечь от ошибок.

Смит Уинстон - Важность брака. Необычайные перемены, происходящие благодаря обычным событиям

Одесса: Тюльпан, 2021. - с. 288с.
ISBN 978-966-2110-51-7

Смит Уинстон - Важность брака. Необычайные перемены, происходящие благодаря обычным событиям - Содержание

Предисловие
Благодарности
Раздел 1. Бог в обычных событиях
  • Глава 1. Супружеские отношения изменяются благодаря обычным событиям
  • Глава 2. Обычные события открывают нам, что неладно в наших отношениях с Богом
  • Глава 3. Поклонение: необычайная любовь к Богу
  • Глава 4. Жизнь в необычайной любви Христовой
  • Глава 5. Божья мечта о вашем браке
Раздел 2. Необычайная любовь в мелочах супружеской жизни
  • Глава 6. Человек или объект, уважение или манипуляция?
  • Глава 7. Честность важна
  • Глава 8. Честность по отношению к себе
  • Глава 9. Говорить правду мужу или жене
  • Глава 10. Бог желает произвести благо из конфликтов
  • Глава 11. Как конфликты помогают двигаться вперед
  • Глава 12. Основы прощения
  • Глава 13. Прощение в браке
  • Глава 14. Понять свою роль
  • Глава 15. Близость и секс
Раздел 3. Не сбиться с пути
  • Глава 16. Возрастание в благодати
  • Глава 17. Ваши действия многое меняют
  • Глава 18. Знать свою историю
Указатель библейских текстов
Views 848
Rating 5.0 / 5
Added 14.12.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

M
Maykl 2 weeks ago
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