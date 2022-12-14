Смит Уинстон - Важность брака

Несчастливые семейные пары, как правило, хотят перемен, причем быстрых. Кто может их за это винить? Когда отношения, занимающие главное место в вашей жизни, становятся источником страданий, от этого бывает очень больно. В своем несчастье такие пары ищут решени й, предлагающих самые скорые и резкие перемены. Но наиболее значительные и устойчивые изменения происходят не у тех пар, которые переживают какое-то поразительное озарение или находят некий позабытый тайный рецепт семейной жизни. Такие изменения происходят у пар, которые нач инают по-иному смотреть на свое повседневное общение и делают что-то совсем простое, чтобы сильнее проявлять любовь друг к другу, причем делают это постоянно. Семьи, где отношения заканчивались бессмысленным раздражением и ссорами, теперь идут вперед, и на этом пути все более очевидными и впечатляющими становятся Божьи дела и Его любовь.

Название этой книги хорошо передает то, что, как я надеюсь, вы узнаете о браке. Во-первых, брак важен не только потому, что он важен для нас - он важен еще и для Бога. Вам, возможно, и в голову не приходило, чего Бог намерен добиться с помощью брака. Во-вторых, именно посреди событий, которые кажутся такими заурядными, - когда вы раздражаетесь, ссоритесь, обижаетесь или испытываете холодное безразличие, - вам может стать понятным поразительный Божий замысел о любви; именно с этих мгновений вы, возможно, начнете делать что-то по-новому. Обычные события - это ступеньки, по которым ваш брак поднимается на необычайные высоты; ступеньки, ведущие вас к более глубоким отношениям с необычайным Богом.

Надеюсь, данная книга пригодится особенно тем, кому брак кажется ежедневным сражением. Такие пары я прошу читать эту книгу вдумчиво, с молитвой и надеждой. Когда у меня в жизни были трудные времена, мой мудрый друг и наставник напомнил мне, как Иаков боролся с Богом в 32-й главе книги Бытия. Они боролись всю ночь, и Бог попросил Иакова отпустить Его и «коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова» (Быт.32:25). Но Иаков не сдавался и не отпускал Его. Иаков ответил : «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт.32:26). И тогда Бог дал ему благословение. «Уинстон, - сказал мой друг, - не надо желать, чтобы все было по-другому. Не надо искать легких решений. Не сдавайся, пока не получишь те благословения, которые Бог пытается дать тебе через эти обстоятельства». Я молюсь о том, чтобы выдержались и упорно боролись, и чтобы Бог дал вам благословение большее, чем вы осмеливались просить.

А еще я хочу, чтобы вы поняли: книга о браке способна вам очень помочь, но, если пользоваться этой помощью неправильно, она может причинить не меньше вреда. Поэтому позвольте мне предостеречь вас, чтобы уберечь от ошибок.

Смит Уинстон - Важность брака. Необычайные перемены, происходящие благодаря обычным событиям

Одесса: Тюльпан, 2021. - с. 288с.

ISBN 978-966-2110-51-7

Смит Уинстон - Важность брака. Необычайные перемены, происходящие благодаря обычным событиям - Содержание

Предисловие

Благодарности

Раздел 1. Бог в обычных событиях

Глава 1. Супружеские отношения изменяются благодаря обычным событиям

Глава 2. Обычные события открывают нам, что неладно в наших отношениях с Богом

Глава 3. Поклонение: необычайная любовь к Богу

Глава 4. Жизнь в необычайной любви Христовой

Глава 5. Божья мечта о вашем браке

Раздел 2. Необычайная любовь в мелочах супружеской жизни

Глава 6. Человек или объект, уважение или манипуляция?

Глава 7. Честность важна

Глава 8. Честность по отношению к себе

Глава 9. Говорить правду мужу или жене

Глава 10. Бог желает произвести благо из конфликтов

Глава 11. Как конфликты помогают двигаться вперед

Глава 12. Основы прощения

Глава 13. Прощение в браке

Глава 14. Понять свою роль

Глава 15. Близость и секс

Раздел 3. Не сбиться с пути

Глава 16. Возрастание в благодати

Глава 17. Ваши действия многое меняют

Глава 18. Знать свою историю

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