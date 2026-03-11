Смит Чак - Живая вода

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Чака Смита «Живая вода» (Living Water) — это глубокое и в то же время удивительно простое библейское исследование, посвященное Личности и служению Святого Духа. Автор, основатель движения «Часовня на Голгофе», ставит перед собой задачу очистить тему духовных даров от мистического тумана и страха, возвращая верующих к ясному евангельскому учению. Основная идея произведения заключается в том, что Святой Дух — это не абстрактная сила или безликое влияние, а нежный и любящий Помощник, Который желает наполнить жизнь каждого христианина динамичной силой, радостью и сверхъестественным миром.

Содержательная часть книги последовательно разбирает роль Святого Духа в спасении, освящении и наделении верующего силой для свидетельства. Чак Смит подробно анализирует разницу между «пребыванием Духа с нами», «пребыванием в нас» и «излиянием Духа на нас», используя яркие библейские образы и примеры из истории ранней церкви. Автор уделяет значительное внимание плодам Духа как главному мерилу духовной зрелости и правильному использованию духовных даров, подчеркивая, что всё должно происходить «благопристойно и чинно», ради созидания тела Христова, а не для личного превозношения.

Текст написан в характерном для автора стиле — пастырском, доступном и пропитанном глубоким доверием к Писанию. Чак Смит избегает теологических крайностей, предлагая сбалансированный взгляд на жизнь, ведомую Духом, где библейское учение и личный духовный опыт находятся в гармонии. Работа служит незаменимым пособием для тех, кто жаждет большего в своей христианской жизни и ищет ответов на вопросы о том, как практически позволить Богу действовать через себя. Это чтение, которое освежает душу, подобно глотку холодной воды в жаркий день, и вдохновляет на близкое, ежедневное общение с Третьим Лицом Троицы.

Чак Смит – Живая вода – Сила Святого Духа в вашей жизни

Пер. с англ. — М.: Триада, 2021. — 400 с.

ISBN 978- 5-86181-674-8 (в пер.)

Чак Смит – Живая вода – Содержание

Славный путь с Духом

ЧАСТЬ 1. Кто есть Святой Дух?

  • Глава 1. Личность плюс...

  • Глава 2. Тайна Троицы

ЧАСТЬ 2. В чем заключается роль Святого Духа?

  • Глава 3. Работа в миру

  • Глава 4. Сохраняя тайну

  • Глава 5. Божественные помощники Церкви

  • Глава 6. Все разнообразие Божьей благодати

ЧАСТЬ 3. Каковы дары Святого Духа?

  • Глава 7. Единство в различии

  • Глава 8. Слово мудрости

  • Глава 9. Откуда Ему известно?

  • Глава 10. Как посадить смоковницу в море?

  • Глава 11. Надежда для больных

  • Глава 12. Дар, которым трудно обладать

  • Глава 13. Провозглашая Слово Божье

  • Глава 14. Снимая маску с Лукавого

  • Глава 15. Вызов разуму, благословение для души

  • Глава 16. Что он имел в виду?

  • Глава 17. Помощь — незаметное служение

  • Глава 18. Время взрослеть

  • Глава 19. Поступайте так!

  • Глава 20. Не усложняйте

  • Глава 21. Большая ответственность

  • Глава 22. Помощь во время надежды

ЧАСТЬ 4. Как нам отвечать Духу Святому?

  • Глава 23. Истинное крещение огнем

  • Глава 24. Просите — и дано будет вам

  • Глава 25. Поток любви

Эпилог. Высшее духовное наслаждение

Примечания

Другие книги Чака Смита

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

