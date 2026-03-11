Смит Чак - Живая вода

Книга Чака Смита «Живая вода» (Living Water) — это глубокое и в то же время удивительно простое библейское исследование, посвященное Личности и служению Святого Духа. Автор, основатель движения «Часовня на Голгофе», ставит перед собой задачу очистить тему духовных даров от мистического тумана и страха, возвращая верующих к ясному евангельскому учению. Основная идея произведения заключается в том, что Святой Дух — это не абстрактная сила или безликое влияние, а нежный и любящий Помощник, Который желает наполнить жизнь каждого христианина динамичной силой, радостью и сверхъестественным миром.

Содержательная часть книги последовательно разбирает роль Святого Духа в спасении, освящении и наделении верующего силой для свидетельства. Чак Смит подробно анализирует разницу между «пребыванием Духа с нами», «пребыванием в нас» и «излиянием Духа на нас», используя яркие библейские образы и примеры из истории ранней церкви. Автор уделяет значительное внимание плодам Духа как главному мерилу духовной зрелости и правильному использованию духовных даров, подчеркивая, что всё должно происходить «благопристойно и чинно», ради созидания тела Христова, а не для личного превозношения.

Текст написан в характерном для автора стиле — пастырском, доступном и пропитанном глубоким доверием к Писанию. Чак Смит избегает теологических крайностей, предлагая сбалансированный взгляд на жизнь, ведомую Духом, где библейское учение и личный духовный опыт находятся в гармонии. Работа служит незаменимым пособием для тех, кто жаждет большего в своей христианской жизни и ищет ответов на вопросы о том, как практически позволить Богу действовать через себя. Это чтение, которое освежает душу, подобно глотку холодной воды в жаркий день, и вдохновляет на близкое, ежедневное общение с Третьим Лицом Троицы.

Чак Смит – Живая вода – Сила Святого Духа в вашей жизни

Пер. с англ. — М.: Триада, 2021. — 400 с.

ISBN 978- 5-86181-674-8 (в пер.)

Чак Смит – Живая вода – Содержание

Славный путь с Духом

ЧАСТЬ 1. Кто есть Святой Дух?

Глава 1. Личность плюс...

Глава 2. Тайна Троицы

ЧАСТЬ 2. В чем заключается роль Святого Духа?

Глава 3. Работа в миру

Глава 4. Сохраняя тайну

Глава 5. Божественные помощники Церкви

Глава 6. Все разнообразие Божьей благодати

ЧАСТЬ 3. Каковы дары Святого Духа?

Глава 7. Единство в различии

Глава 8. Слово мудрости

Глава 9. Откуда Ему известно?

Глава 10. Как посадить смоковницу в море?

Глава 11. Надежда для больных

Глава 12. Дар, которым трудно обладать

Глава 13. Провозглашая Слово Божье

Глава 14. Снимая маску с Лукавого

Глава 15. Вызов разуму, благословение для души

Глава 16. Что он имел в виду?

Глава 17. Помощь — незаметное служение

Глава 18. Время взрослеть

Глава 19. Поступайте так!

Глава 20. Не усложняйте

Глава 21. Большая ответственность

Глава 22. Помощь во время надежды

ЧАСТЬ 4. Как нам отвечать Духу Святому?

Глава 23. Истинное крещение огнем

Глава 24. Просите — и дано будет вам

Глава 25. Поток любви

Эпилог. Высшее духовное наслаждение

Примечания

