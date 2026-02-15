«Жизнь — это...» Джуды Смита — это динамичное, искреннее и глубоко личное размышление о том, что на самом деле составляет суть человеческого существования. Автор бросает вызов традиционным представлениям о «религиозном» образе жизни, утверждая, что жизнь — это не свод правил, не погоня за успехом и даже не моральное совершенствование. По мнению Смита, жизнь — это прежде всего отношения с Богом, чья любовь абсолютно нелогична с человеческой точки зрения: она не зависит от наших заслуг, не иссякает после наших падений и не подчиняется законам «справедливого обмена».

В книге автор последовательно раскрывает четыре определения: жизнь — это Бог, жизнь — это любовь, жизнь — это мир и жизнь — это радость. Смит использует современный язык и юмор, чтобы показать, что Бог не является суровым судьей, ведущим счет нашим ошибкам, а выступает как любящий Отец, который просто хочет быть рядом. Он подчеркивает, что когда человек наконец осознает и принимает эту «сумасшедшую» благодать, его жизнь меняется естественным образом: на смену тревоге приходит покой, а на смену эгоизму — желание делиться этой любовью с другими. Книга служит мощным антидотом от религиозного выгорания, напоминая, что главная цель нашего бытия — просто позволить Богу любить нас.

Джуда Смит – Жизнь – это… - Нелогичная любовь Бога навсегда изменит вашу жизнь

Пер. с англ. - Москва: «Золотые страницы» - «Слово жизни», 2015. – 208 с.

ISBN 978-591943-038-4־ (рус.)

ISBN 978-1-4002-0477-9 (англ.)

Джуда Смит – Жизнь – это… - Содержание

Отзывы о «Жизнь — это...»

Предисловие Рассела Уилсона

Введение

ЖИЗНЬ - ЭТО БЫТЬ ЛЮБИМЫМ И ЛЮБИТЬ

1. Любовь преследует - 2. Нелогичная любовь - 3. Любовь ведет - 4. Любовь отдает

ЖИЗНЬ - ЭТО КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ УПОВАТЬ НА БОГА

5. Вчера, сегодня и всегда - 6. Беседа о подушках - 7. Упование на благодать - 8. Случайный прохожий

ЖИЗНЬ - ЭТО БЫТЬ В МИРЕ С БОГОМ И С САМИМ СОБОЙ

9. Многое - 10. Бог в яслях - 11. Первое место - 12. Я хочу

ЖИЗНЬ - ЭТО НАСЛАЖДАТЬСЯ БОГОМ

13. Наслаждаться Богом - 14. Целый новый мир - 15. Истинное удовлетворение - 16. Сделай меня совершенным

Заключение

Благодарность

Об авторе