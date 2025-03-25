Слово автора

Не задумывались ли вы о том, что такое Церковь, как она была создана и каково ее будущее? Прочитав оглавление этого курса, вы заметили, что на все эти вопросы вы получите ответ.

Я хочу помочь вам найти ответы на все эти и другие вопросы. Мы с вами незнакомы, но мне хочется стать вашим другом и учителем.

Когда мы вместе начнем изучать, что Библия говорит о Церкви, вы лучше поймете ваше место в Церкви. О Церкви есть разные понятия. Некоторые из них правильные, некоторые - нет. Мы увидим, что о Церкви говорит Библия.

Этот курс не только о том, что Библия говорит о Церкви. Он поможет вам, как члену Церкви, приносить больше пользы в деле Божьем, поможет вам проявить знания на деле.

Современный метод изучения поможет вам сразу же осуществлять на практике то, чему вы будете учиться. Дух Святой будет говорить с вами в процессе изучения.

Об авторе

Дональд Дин Смитон - инструктор Библейского колледжа в Брюсселе. Он был рукоположен на служение в 1973 году и был в одной из церквей молодежным пастором, а затем - евангелистом в Германии.

Руководство для изучения

ЦЕРКОВЬ - книжечка карманного формата. Она издана таким размером с той целью, чтобы вы всегда имели ее с собой и в свободное время могли изучать ее.

Особо внимательно изучайте первые две страницы каждого урока. Это приготовит ваши мысли для дальнейшего изучения. Потом изучайте урок раздел за разделом и выполняйте раздел Задание. Если места для ответов в книге будет недостаточно, пользуйтесь блокнотом, с тем чтобы в нужное время можно было обратиться к записанному материалу.

Если вы будете изучать этот курс в группе, вам нужно будет следовать инструкциям вашего руководителя.

Если после изучения этого курса вы намерены получить специальное удостоверение об окончании курса, воспользуйтесь отдельной зачетной книжкой по курсу Церковь. В ней две части. К ней прилагается карточка для ответов. Ваш руководитель курса скажет вам, когда нужно заполнять каждую часть этой карточки.

Дин Смитон – Церковь

Подготовлено в сотрудничестве с работниками отдела МЗИ. - Braine L’Alleud, Belgium: Международный Заочный Институт, 1990. – 110 с. – (Программа христианской жизни.)

Дин Смитон – Церковь – Содержание

Прежде всего, давайте поговорим

Урок