Смолен Штепан - Дорога на Захід - Будь там де ти є
– Порося, – не втримався я, глянувши на стіл. Сам стіл, як і все інше в гуртожитку «Флюгер», походив із кінця шістдесятих років, але кучугура предметів, що його окупували, належала, очевидно, постапокаліптичному майбутньому. Було це безладне нашарування нотаток, шкарпеток і пакетиків чаю. На вершині цієї приголомшливої пірамідальної структури зеленіла шинка.
– Порося, але ж геніальне, – Войтех намагався пом’якшити жорсткість мого судження.
Войтех, мій земляк, проживав у гуртожитку разом із талановитим синологом, докторантом, котрий якщо не грав на електрогітарі у своїй панк-групі «Немита нога» в пабі, то цілими днями валявся у неприбраному ліжку і читав або Швейка, або середньовічну китайську поезію в оригіналі. Також він часто і надовго їздив у Китай – і тоді залишки їжі на його половині кімнати ставали раєм для екзотичної плісняви. Зате Войтехова половина кімнати була ідеально чистою. Тут просто нічого не було. Полиці з ДСП зяяли порожнечею. Ймовірно, мій земляк почувався гостем у цьому світі й не мав наміру витрачати короткі десятиліття земного життя на придбання речей. І хоча він був старший від мене лише на два роки, з маминого лона, схоже, виліз уже з бородою – таким собі втіленням архетипу мудрого старця.
– А куди він подівся? Знов у Китаї? – запитав я.
– Ні, «Нога» має турне.
– А ти не можеш прибрати за ним? Або принаймні посипати все це вапном?
– Це неможливо. Як я можу торкатися його речей. Він же докторант.
– Докторант, – пирхнув я. – Цього чолов’ягу навіть без кастингу взяли б до «Братства котячої лапки»1.
– Цього чоловіка до кінця року візьмуть в Академію наук, – скорчив гримасу Войтех.
– Ганьба! Яка несправедливість! – Я аж застогнав, бо в голові промайнув спогад про фронтмена «Немитої ноги», який одного разу, недбало розкинувшись на ліжку з віршами династії Сун, висловив здивування, чому це я витрачаю час на вивчення латинської граматики замість того, аби просто почати читати Цезаря.
– Це нечесно, Войто, – скиглив я. – Чому Господь так обдаровує варварів, а мене, людину, що прагне знань, змушує пітніти від зусиль і зі швидкістю равлика повзти світом, наче напівписьменний йолоп? Знаєш, щоб я зробив, маючи його здібності? А замість цього з ранку до вечора зубрю відмінювання femina, feminae, поки твій панк гортає «Енеїду», наче рекламний буклет. Він цитує напам’ять вірші, які я годинами розшифровував би зі словником і все одно не зрозумів би, харчується рибними консервами, ніжиться в ліжку, однак знає більше, ніж я. Чому? Де Божа справедливість?
– Заспокойся, – по-батьківськи авторитетно зупинив мене Войтех. Відтак пошарудів у наплічнику і витягнув книгу – потворну рожеву книжечку з патетичною назвою «Історія душі».
Смолен Штепан - Дорога на Захід
Слідами прирученого Бога / Штепан Смолен ; пер. з чеськ. Л. Кіцила
Львів : Свічадо, 2023. – 328 с.
ISBN 978-966-938-661-8
Смолен Штепан - Дорога на Захід - Зміст
Чеська Республіка
Німеччина
Люксембург
Бельгія
Франція
Я прокинувся о п’ятій, бо це стало семінарійною звичкою.
Відстані до будильника на другому кінці келії вистачило для оцінки моїх сил. Пристрій я вимкнув і знову ліг. Учорашню зустріч із чужинцем і однокласниками треба було переварити: в каплиці це мало би глибший сенс, але в ліжку простіше.
День у рідному місті воскресив у мені спогади про речі, які сталися, або радше не сталися, але могли статися. Коли мені було дев’ять років, я мріяв стати ким завгодно – космонавтом, піратом чи навіть коминярем. І це хлопчаче «я», спрагле далеких подорожей, досі живе в мені під тонкою верствою дорослости. Донедавна воно відчувало потяг до священства – загадкового, невиразно пов’язаного то з місіонерським поселенням в Африці, то з оселею пустельника в горах. Тепер, однак, мене охопило відчуття, що найімовірніше стану просто звичайним священником і до того ж на все життя. А що як я помилився, якщо мене сюди закликав не Бог, а той хлопчисько, що дрімає в мені? Тепер йому тісно і він би охоче підняв якори.
Скільки разів я розповідав друзям, які знали моє попереднє життя і були здивовані моїм вибором, приголомшливу історію свого покликання, що змушувала їх замовкнути і притакувати! Але оповідь, через часту повторюваність, ставала менш вірогідною навіть для мене самого.
Якби хоч дівчата на факультеті не були такі... двадцятирічні. Як же вони, тепер недосяжні для мене, погарнішали! А духівник стверджує, що гарнішатимуть і надалі, особливо після того, коли ми складемо обіт безшлюбности.
Штепан Смолен - Будь там де ти є
Свідчадо Год издания: 2021 стр: 200
ISBN: 978-966-938-452-2
ISBN: 978-966-938-452-2
Штепан Смолен - Будь там де ти є - Зміст
ПРОЛОГ
І. ЗОБОВ’ЯЖИСЬ!
ІІ. ЗУПИНИСЬ!
ІІІ. СТАНЬ УВАЖНИМ!
ІV. НЕ ЗВЕРНИ З ДОРОГИ!
V. ЗІЙДИ ДОНИЗУ!
Епілог
ДОРОГОВКАЗ
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