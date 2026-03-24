Виктория Смолкин анализирует судьбу советского атеистического проекта от революционного пафоса до застоя и краха. Автор показывает, что советская власть столкнулась с неожиданной проблемой: разрушить старую веру было легче, чем создать новую систему смыслов, способную сопровождать человека в моменты рождения,вступления в брак и смерти.

Книга исследует эволюцию партийной политики — от воинствующего безбожия 1920-х до попыток внедрения «гражданской обрядности» в 1960-х. Смолкин убедительно доказывает, что борьба за души советских граждан провалилась именно тогда, когда государство не смогло предложить адекватную замену религиозному утешению и ритуалу, оставив «свято место» пустым.

Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1438-3

Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма – Содержание

Благодарности

Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава 1. Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине

Глава 2. Призрак бродит в царстве коммунизма: антирелигиозные кампании при Хрущеве

Глава 3. Космическое просвещение: советский атеизм как наука 9 мая 1963 г. общество «Знание» провело конференци

Глава 4. Путь в душу советского человека: мировоззренческое содержание советского атеизма

Глава 5. «Нужно изучить, где потеряли человека»: советский атеизм как общественная наука (в 1959 г. был открыт первый Дворец бракосочетаний

Глава 6. Коммунистическая партия между государством и церковью: советский атеизм и социалистические обряды

Глава 7. Социалистический образ жизни: советский атеизм и духовная культура

Заключение

Список используемых аббревиатур и сокращений

Библиография