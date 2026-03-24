Смолкин - Свято место пусто не бывает
Виктория Смолкин анализирует судьбу советского атеистического проекта от революционного пафоса до застоя и краха. Автор показывает, что советская власть столкнулась с неожиданной проблемой: разрушить старую веру было легче, чем создать новую систему смыслов, способную сопровождать человека в моменты рождения,вступления в брак и смерти.
Книга исследует эволюцию партийной политики — от воинствующего безбожия 1920-х до попыток внедрения «гражданской обрядности» в 1960-х. Смолкин убедительно доказывает, что борьба за души советских граждан провалилась именно тогда, когда государство не смогло предложить адекватную замену религиозному утешению и ритуалу, оставив «свято место» пустым.
Серия «Studia religiosa»
Редактор серии С. Елагин
Москва, «Новое литературное обозрение», 2021 г.
ISBN 978-5-4448-1438-3
Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма – Содержание
Благодарности
Предисловие к русскому изданию
Введение
Глава 1. Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине
Глава 2. Призрак бродит в царстве коммунизма: антирелигиозные кампании при Хрущеве
Глава 3. Космическое просвещение: советский атеизм как наука 9 мая 1963 г. общество «Знание» провело конференци
Глава 4. Путь в душу советского человека: мировоззренческое содержание советского атеизма
Глава 5. «Нужно изучить, где потеряли человека»: советский атеизм как общественная наука (в 1959 г. был открыт первый Дворец бракосочетаний
Глава 6. Коммунистическая партия между государством и церковью: советский атеизм и социалистические обряды
Глава 7. Социалистический образ жизни: советский атеизм и духовная культура
Заключение
Список используемых аббревиатур и сокращений
No comments yet. Be the first!