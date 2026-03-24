Смолкин - Свято место пусто не бывает

Смолкин - Свято место пусто не бывает
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

Виктория Смолкин анализирует судьбу советского атеистического проекта от революционного пафоса до застоя и краха. Автор показывает, что советская власть столкнулась с неожиданной проблемой: разрушить старую веру было легче, чем создать новую систему смыслов, способную сопровождать человека в моменты рождения,вступления в брак и смерти.

Книга исследует эволюцию партийной политики — от воинствующего безбожия 1920-х до попыток внедрения «гражданской обрядности» в 1960-х. Смолкин убедительно доказывает, что борьба за души советских граждан провалилась именно тогда, когда государство не смогло предложить адекватную замену религиозному утешению и ритуалу, оставив «свято место» пустым.

Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма

Серия «Studia religiosa»

Редактор серии С. Елагин

Москва, «Новое литературное обозрение», 2021 г.

ISBN 978-5-4448-1438-3

Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма – Содержание

Редактор серии С. Елагин

Москва, «Новое литературное обозрение», 2021 г.

Благодарности

Предисловие к русскому изданию

Введение

  • Глава 1. Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине

  • Глава 2. Призрак бродит в царстве коммунизма: антирелигиозные кампании при Хрущеве

  • Глава 3. Космическое просвещение: советский атеизм как наука 9 мая 1963 г. общество «Знание» провело конференци

  • Глава 4. Путь в душу советского человека: мировоззренческое содержание советского атеизма

  • Глава 5. «Нужно изучить, где потеряли человека»: советский атеизм как общественная наука (в 1959 г. был открыт первый Дворец бракосочетаний

  • Глава 6. Коммунистическая партия между государством и церковью: советский атеизм и социалистические обряды

  • Глава 7. Социалистический образ жизни: советский атеизм и духовная культура

Заключение

Список используемых аббревиатур и сокращений

Библиография

