Книга Гари Смолли «Благословение» (написанная в соавторстве с Джоном Трентом) является фундаментальным трудом, исследующим глубокую психологическую и духовную потребность каждого человека в безусловном принятии и одобрении со стороны близких, прежде всего — родителей. Авторы ставят задачу раскрыть библейскую концепцию «благословения» как жизненно важного дара, который формирует самооценку ребенка и его способность строить здоровые отношения в будущем. Основная идея произведения заключается в том, что отсутствие осознанного благословения в семье создает эмоциональный вакуум, который человек может пытаться заполнить всю оставшуюся жизнь через перфекционизм, зависимости или социальную изоляцию.

Содержательная часть книги детально разбирает пять ключевых элементов, составляющих полноценное благословение: осмысленный прикосновение, высказанное слово, придание высокой ценности человеку, описание светлого будущего и активное обязательство помочь в достижении этого будущего. Гари Смолли анализирует ветхозаветные примеры, такие как история Исаака, Иакова и Исава, чтобы показать трагические последствия «украденного» или непулученного благословения. Авторы уделяют значительное внимание практическим советам для тех, кто сам вырос в атмосфере эмоциональной холодности, предлагая путь исцеления через прощение и осознанное решение стать источником благословения для своих детей и супругов, разрывая тем самым цепь поколенческих травм.

Текст написан в очень теплом, сострадательном и глубоко пастырском стиле, который делает чтение терапевтическим процессом. Гари Смолли мастерски сочетает библейскую мудрость с современными психологическими открытиями, превращая древнее понятие в актуальный инструмент для укрепления семьи. Работа служит неоценимым ресурсом для родителей, желающих дать своим детям твердую внутреннюю опору, а также для взрослых, ищущих примирения со своим прошлым. Это чтение помогает осознать, что никогда не поздно начать практиковать культуру благословения, превращая свой дом в место, где каждый чувствует себя ценным, защищенным и глубоко любимым.

Смолли, Гари – Благословение

Пер. с англ.— СПб.: Мирт, 2007. - 223 с.

ISBN 978-5-88869-166-3.

Смолли, Гари – Благословение – Содержание

Благодарности

Посвящение

Глава 1. В поисках благословения

Глава 2. Благословение вчера и сегодня

Глава 3. Первый элемент благословения: значимое прикосновение

Глава 4. Второй элемент благословения: произнесенные слова

Глава 5. Третий элемент благословения: выражение высокой оценки

Глава 6. Четвертый элемент благословения: изображение особого будущего

Глава 7. Пятый элемент благословения: активное стремление воплотить благословение в жизнь

Глава 8. Семьи без благословения

Глава 9. Семьи без благословения (продолжение)

Глава 10. Учимся жить без благословения

Глава 11. Как благословить супруга и друзей

Глава 12. Церковь, дающая благословение

Глава 13. Благословляем родителей

Глава 14. Заключительное благословение

Приложения

Приложение 1. Вечера благословения для любимых

Приложение 2. Примеры благословений, основанных на Библии

Примечания