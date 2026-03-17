Книга Гари Смолли «Благословение» (написанная в соавторстве с Джоном Трентом) является фундаментальным трудом, исследующим глубокую психологическую и духовную потребность каждого человека в безусловном принятии и одобрении со стороны близких, прежде всего — родителей. Авторы ставят задачу раскрыть библейскую концепцию «благословения» как жизненно важного дара, который формирует самооценку ребенка и его способность строить здоровые отношения в будущем. Основная идея произведения заключается в том, что отсутствие осознанного благословения в семье создает эмоциональный вакуум, который человек может пытаться заполнить всю оставшуюся жизнь через перфекционизм, зависимости или социальную изоляцию.
Содержательная часть книги детально разбирает пять ключевых элементов, составляющих полноценное благословение: осмысленный прикосновение, высказанное слово, придание высокой ценности человеку, описание светлого будущего и активное обязательство помочь в достижении этого будущего. Гари Смолли анализирует ветхозаветные примеры, такие как история Исаака, Иакова и Исава, чтобы показать трагические последствия «украденного» или непулученного благословения. Авторы уделяют значительное внимание практическим советам для тех, кто сам вырос в атмосфере эмоциональной холодности, предлагая путь исцеления через прощение и осознанное решение стать источником благословения для своих детей и супругов, разрывая тем самым цепь поколенческих травм.
Текст написан в очень теплом, сострадательном и глубоко пастырском стиле, который делает чтение терапевтическим процессом. Гари Смолли мастерски сочетает библейскую мудрость с современными психологическими открытиями, превращая древнее понятие в актуальный инструмент для укрепления семьи. Работа служит неоценимым ресурсом для родителей, желающих дать своим детям твердую внутреннюю опору, а также для взрослых, ищущих примирения со своим прошлым. Это чтение помогает осознать, что никогда не поздно начать практиковать культуру благословения, превращая свой дом в место, где каждый чувствует себя ценным, защищенным и глубоко любимым.
Смолли, Гари – Благословение
Пер. с англ.— СПб.: Мирт, 2007. - 223 с.
ISBN 978-5-88869-166-3.
Смолли, Гари – Благословение – Содержание
Благодарности
Посвящение
Глава 1. В поисках благословения
Глава 2. Благословение вчера и сегодня
Глава 3. Первый элемент благословения: значимое прикосновение
Глава 4. Второй элемент благословения: произнесенные слова
Глава 5. Третий элемент благословения: выражение высокой оценки
Глава 6. Четвертый элемент благословения: изображение особого будущего
Глава 7. Пятый элемент благословения: активное стремление воплотить благословение в жизнь
Глава 8. Семьи без благословения
Глава 9. Семьи без благословения (продолжение)
Глава 10. Учимся жить без благословения
Глава 11. Как благословить супруга и друзей
Глава 12. Церковь, дающая благословение
Глава 13. Благословляем родителей
Глава 14. Заключительное благословение
Приложения
Приложение 1. Вечера благословения для любимых
Приложение 2. Примеры благословений, основанных на Библии
Примечания
