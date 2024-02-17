Смолли - Генетика взаимоотношений

Почти все, что мы делаем, каким-то образом затрагивает область взаимоотношений. Задумайтесь над тем, как проходит ваш день. Дома вы или на работе, ведете ли машину, играете ли, тренируетесь или ходите по магазинам, отдыхаете или славите Бога в церкви, делаете ли еще что-то, что все мы делаем каждый день, всегда при этом мы взаимодействуем с людьми. Это происходит даже во сне. Нельзя избегнуть взаимоотношений.

Вот почему последние тридцать пять лет я от всего сердца желал помогать супругам, семьям и остальным людям укрепить, углубить и обогатить наиболее важные для них взаимоотношения. Это то, что Бог призвал меня делать.

В своих поисках улучшения отношений я всегда ищу, что может им помочь, а что нет. Мне нравится исследовать теории на эту тему, прилагать их к своей жизни и смотреть, помогут ли они лично мне. Не имеет значения, являюсь ли автором новой идеи я или кто-то другой. Я всегда в поиске.

Тридцать пять лет я путешествую по всему свету с посланием о том, как улучшить взаимоотношения. И везде мне встречаются люди, которые говорят, что одна из моих конференций, видеокассет или книг помогла им спасти их брак, улучшить дружеские связи или воссоединить членов семьи. Я очень тронут и благодарен за каждое поощрительное слово.

И, конечно, частенько я слышу что-то, далеко не столь трогательное. Многие отводят меня в сторонку, чтобы сказать: «Я смотрел ваши кассеты, но мой брак распался!» Или: «Я читал вашу книгу, но моя жена до сих пор не вернулась ко мне!» Или: «Я пытался использовать ваши советы, они бесполезны для моей жизни!» Когда я слышу подобные истории, мое сердце наполняется глубокой печалью. Я знаю, мое послание помогло многим, но также понимаю, что оно не поможет всем. Вот почему я постоянно ищу что-нибудь, что реально поможет подавляющему большинству встречаемых мною людей.

Смолли Г. - Генетика взаимоотношений – Вы созданы для счастливых взаимоотношений

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. — 288 с.

ISBN 978-5-8445-0189-0

Смолли Г. - Генетика взаимоотношений – Содержание

Слово благодарности

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВЫЙ ШАГ

1. Революция во взаимоотношениях

2. Генетика взаимоотношений

3. Танец, разрушающий взаимоотношения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВИЖЕНИЯ НОВОГО ТАНЦА

4. Власть, данная каждому: возьмите персональную ответственность

5. Безопасность: создайте атмосферу уюта

6. Здравая забота о себе: аккумуляторы должны быть заряжены

7. Эмоциональная коммуникация: слушайте всем сердцем

8. Работа в команде. Примите стратегию «Никто не проигрывает!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

9. То, что мы можем изменить

10. Вы можете изменить ситуацию

Приложение 1. Как поддерживать взаимоотношения с Богом?

Приложение 2. Определите свои скрытые страхи

Приложение 3. В помощь взаимоотношениям

Примечания

Центр взаимоотношений Смолли

Институт брака Смолли

Об авторах