Смолли - Любовь и примирение

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга Гари и Грэга Смолли «Любовь и примирение — Как наладить отношения с мужем» представляет собой практическое руководство по восстановлению эмоциональной близости и преодолению затяжных конфликтов в браке. Авторы, признанные эксперты в области семейной психологии, ставят задачу вооружить женщину конкретными инструментами для трансформации атмосферы в доме. Основная идея произведения заключается в том, что примирение начинается не с изменения партнера, а с готовности одного из супругов взять на себя ответственность за «безопасность» отношений, создавая среду, в которой муж сможет открыться и пойти навстречу без страха осуждения.

Содержательная часть книги детально анализирует типичные барьеры, возникающие между супругами: горечь обид, стену молчания и неверные ожидания. Семья Смолли уделяет значительное внимание концепции «открытого сердца», объясняя, как эмоциональные травмы заставляют людей закрываться и как бережное отношение может вновь сделать сердце партнера восприимчивым. Авторы предлагают пошаговую стратегию разрешения споров, основанную на взаимном уважении и поиске беспроигрышных решений. В книге также исследуются различия в мужской и женской психологии, что помогает женам лучше понимать истинные потребности своих мужей, которые часто скрываются за внешней суровостью или отстраненностью.

Текст написан в очень доступном, сострадательном и оптимистичном стиле, подкрепленном множеством примеров из консультативной практики авторов. Гари и Грэг Смолли мастерски сочетают библейские принципы прощения с современными психологическими техниками активного слушания и выражения чувств. Работа служит ценным ресурсом для женщин, которые чувствуют, что их брак зашел в тупик, и ищут надежду на восстановление утраченного единства. Это чтение помогает осознать, что даже самые глубокие трещины в отношениях можно исцелить, если подойти к процессу примирения с мудростью, терпением и любовью, которая «не ищет своего».

Гари Смолли, Грэг Смолли – Любовь и примирение - Как наладить отношения с мужем

Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Триада, 2010. - 272 с.

ISBN 978-5-86181-471-3 (в обл.)

Гари Смолли, Грэг Смолли – Любовь и примирение – Содержание

  • 1. Разработайте план

  • 2. Полнота жизни

  • 3. Посмотрите в зеркало. Станьте собой

  • 4. Найдите поддержку

  • 5. Заряд энергии

  • 6. Чтите мужа

  • 7. Как разбить «лед» между вами и мужем

  • 8. Простите

  • 9. Проложите границы

  • 10. Научитесь ясно выражать свои мысли

  • 11. Изучите собственного мужа

  • 12. А если он не вернется?

Added 17.03.2026
Author AlexDigger
Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

