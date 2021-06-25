Религия, право и государственная организация - те области, в которых, пожалуй, наиболее полно отразилось своеобразие Древнего Рима. Говоря о политических достижениях римлян, в первую очередь вспоминаешь созданную ими средиземноморскую Империю. Но не следует забывать, что в своих основных очертаниях эта держава явилась результатом развития республиканского Рима, трудов и подвигов его граждан. Республиканская политическая система по своей сути принципиально сложнее монархической, ведь последняя управляется единой волей одного лица.

Тем не менее Римская республика доказывала свою эффективность на протяжении столетий, отвечая на вызовы, порождаемые постоянным ростом государства и изменяющейся внутренней и внешней ситуацией. Римляне были первопроходцами в создании крупного государственного образования с республиканским политическим устройством, весьма слабую аналогию которому в Греции может дать лишь Афинский морской союз. А ведь республика и в Греции, и в Риме появилась в рамках относительно небольших сообществ с простыми управленческими задачами. Но именно римский политический гений обеспечил весьма удачное приспособление органов власти, возникших для управления маленькой общиной, к нуждам и потребностям большой и неоднородной державы.

Этот опыт республиканизма очень важен и не должен оказаться в тени имперского блеска позднего Рима. Уже античные авторы прекрасно осознавали оригинальность и рациональность организации власти в Римской республике, восхищаясь гармоничностью взаимодействия составляющих ее элементов. Наиболее полно анализ римского государственного устройства представлен, как известно, в трудах Полибия и Цицерона. В отличие от римлянина Цицерона грек Полибий в своем анализе обошел вниманием религиозную сторону власти, ограничившись краткими замечаниями, к тому же видя в римской религиозности всего лишь средство управления толпой (Polyb. III. 112. 8-9; VI. 56. 6-13). Напротив, для римлян важной частью представлений о себе и об идеальных «нравах предков» стали представления о своем особом благочестии, наиболее угодном богам в силу свободы от заблуждений неверия и суеверия.

Эту идею красиво выразил Цицерон в речи «Об ответах гаруспиков» (19), произнесенной перед сенатом: «Каким бы высоким ни было наше мнение о себе, отцы-сенаторы, мы не превзошли ни испанцев своей численностью, ни галлов силой, ни пунийцев хитростью, ни греков искусствами, ни, наконец, даже италийцев и латинов внутренним и врожденным чувством любви к родине, свойственным нашему племени и стране; но благочестием, почитанием богов и мудрой уверенностью в том, что всем руководит и управляет воля богов, мы превзошли все племена и народы» (пер. В.О. Горенштейна). И в этом была доля правды, ибо религия имела немалое значение для успешного функционирования римской политической системы - конечно, не в виде «помощи» богов, а в том влиянии, которое оказывали религиозные идеи, институты и практики.

В качестве примера можно привести выборы магистратов. При внешнем сходстве древнеримской процедуры с теми, что применяются сегодня, различия были весьма существенны. Римляне, по всей видимости, не воспринимали избирательный процесс как некую технологию, призванную обеспечить справедливые и равные условия для кандидатов, на что нацелены, по крайней мере формально, современные законы о выборах. Знатность, друзья, родственники, богатство и т. п. «характеристики» личности давали преимущества, которые общественное мнение считало справедливыми. К различиям относится и заметное религиозное содержание, которое являлось одной из важнейших отличительных особенностей электорального процесса в Древнем Риме.

В римской политической доктрине акт избрания высших магистратов имел ключевое значение для поддержания сакрально-правовой преемственности магистратской власти и даже шире - для самого существования римской гражданской общины (civitas). Поэтому результаты выборов могли быть отменены по религиозным основаниям, что, в свою очередь, позволяло контролировать их без политических потрясений. Преимущество такого рода кассации результатов состояло в апелляции к третьей силе - божественной, чей авторитет был неоспорим. В итоге социально-политические конфликты переводились в область религии, где скорее можно было ожидать взаимных уступок, согласия и единения различных групп римских граждан: перед апелляцией к воле богов политические разногласия должны были отступить. К тому же «участие» Юпитера в избрании магистратов повышало авторитет власти, а это также способствовало стабильности общества.