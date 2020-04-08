Гностики - катары - масоны - Запретная вера - Ричард Смоули

Смоули - Гностики, катары, масоны
Гностицизм. Самое загадочное еретическое течение христианства, окутанное бесчисленными мифами и легендами. Наследниками гностической ереси считают богомилов Византии и Болгарии, катаров Франции и Италии, а также масонов. Справедливо ли это утверждение?
Где кроются корни гностицизма? Какое влияние оказало это учение на европейские оккультные, эзотерические и теософские школы?
Действительно ли его основные постулаты нашли достойное отражение даже в массовой культуре XX века?
Вот лишь немногие вопросы, на которые отвечает в своей поразительной книге известный историк и журналист Ричард Смоули.
Смоули, Р. Гностики, катары, масоны, или Запретная вера
Ричард Смоули; пер. с англ. Н.М. Забилоцкого. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 2008. — 318, [2] с.
ISBN 978-5-17-054672-5 (ООО «Изд-во АСТ»)(С.: Ист.библ.(новая))
ISBN 978-5-9713-8936-1 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)
ISBN 978-5-17-050492-3 (ООО «Изд-во АСТ»)(С: Ист.библ.(84))
ISBN 978-5-9713-8702-2 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)
Ричард Смоули - Гностики, катары, масоны, или Запретная вера - Содержание
- Введение
- Глава 1. Кем были гностики?
- Глава 2. Наследники Египта
- Глава 3. Утраченная религия света
- Глава 4. Война против катаров
- Глава 5. Гносис в средневековой церкви
- Глава 6. Мудрецы эпохи Ренессанса
- Глава 7. Розенкрейцерство и Великие ложи
- Глава 8. Возрождение гностицизма
- Глава 9. Гносис и современность
- Глава 10. Будущее гносиса
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