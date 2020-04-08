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Смоули - Гностики, катары, масоны

Гностики - катары - масоны - Запретная вера - Ричард Смоули
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Гностицизм. Самое загадочное еретическое течение христианства, окутанное бесчисленными мифами и легендами. Наследниками гностической ереси считают богомилов Византии и Болгарии, катаров Франции и Италии, а также масонов. Справедливо ли это утверждение?
Где кроются корни гностицизма? Какое влияние оказало это учение на европейские оккультные, эзотерические и теософские школы?
Действительно ли его основные постулаты нашли достойное отражение даже в массовой культуре XX века?
Вот лишь немногие вопросы, на которые отвечает в своей поразительной книге известный историк и журналист Ричард Смоули.

Смоули, Р. Гностики, катары, масоны, или Запретная вера

Ричард Смоули; пер. с англ. Н.М. Забилоцкого. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 2008. — 318, [2] с.
ISBN 978-5-17-054672-5 (ООО «Изд-во АСТ»)(С.: Ист.библ.(новая))
ISBN 978-5-9713-8936-1 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)
ISBN 978-5-17-050492-3 (ООО «Изд-во АСТ»)(С: Ист.библ.(84))
ISBN 978-5-9713-8702-2 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

Ричард Смоули - Гностики, катары, масоны, или Запретная вера - Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Кем были гностики?
  • Глава 2. Наследники Египта
  • Глава 3. Утраченная религия света
  • Глава 4. Война против катаров
  • Глава 5. Гносис в средневековой церкви
  • Глава 6. Мудрецы эпохи Ренессанса
  • Глава 7. Розенкрейцерство и Великие ложи
  • Глава 8. Возрождение гностицизма
  • Глава 9. Гносис и современность
  • Глава 10. Будущее гносиса

Views 1 586
Rating 4.5 / 5
Added 08.04.2020
Author brat Kliment
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4.5/5 (7)

Comments (1 comment)

E
esxatos 6 years ago

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