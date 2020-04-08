Гностики - катары - масоны - Запретная вера - Ричард Смоули

Гностицизм. Самое загадочное еретическое течение христианства, окутанное бесчисленными мифами и легендами. Наследниками гностической ереси считают богомилов Византии и Болгарии, катаров Франции и Италии, а также масонов. Справедливо ли это утверждение?

Где кроются корни гностицизма? Какое влияние оказало это учение на европейские оккультные, эзотерические и теософские школы? Действительно ли его основные постулаты нашли достойное отражение даже в массовой культуре XX века? Вот лишь немногие вопросы, на которые отвечает в своей поразительной книге известный историк и журналист Ричард Смоули.