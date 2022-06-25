Взаимоотношения Церкви и государства, всегда находящиеся в центре внимания любого общества, имеют давнюю историю. В настоящее время, хотя согласно ст. 14 Конституции РФ 1993 г. Церковь отделена от государства, ее многогранная деятельность требует четкого нормативного закрепления. В связи с этим возникла потребность в подготовке юристов, способных разбираться в характере и особенностях данных взаимоотношений, обладающих богословской культурой. Учебников и учебных пособий, в которых была бы предпринята попытка предложить студентам (юристам и неюристам) осмыслить специфику религиозно-правовой проблематики, единицы. Проблема же здесь двуедина: светским юристам дать возможность ознакомиться с богословской культурой, а церковнослужителям - со светским (государственным) законодательством.

Преподавание церковного права началось в России в 1776 г. на основе Инструкции, составленной митрополитом Платоном (1737-1812 гг.) для Московской духовной академии, и сводилось к объяснению содержания «Кормчей книги». В 1798 г. Святейший Синод распорядился организовать изучение церковного права и в других Духовных академиях. С 1814 г. церковное право стало преподаваться по разработанной ректором Санкт-Петербургской духовной академии архимандритом Филаретом (1783-1867 гг.) программе, предполагавшей систематическое изложение всего курса.

На юридических факультетах российских университетов преподавание церковного права впервые было введено в 1835 г. До 1863/1864 учебного года студенты-юристы изучали его в рамках курса богословия, обязательным оно являлось только для лиц православного вероисповедания.

Александр Сергеевич Смыкалин - Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI—XXI вв.) ; учебное пособие

Москва : Проспект; Екатеринбург, Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2017.- 400 с.

ISBN 978-5-392-23137-9

Александр Сергеевич Смыкалин - Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI—XXI вв.) ; учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I . КАНОНИЧЕСКОЕ (ЦЕРКОВНОЕ) ПРАВО: ИСТОРИЯ, ЗАДАЧИ КУРСА

1. Православное учение о Церкви

2. Богочеловеческая природа Церкви

3. Применимость правовых категорий к жизни Церкви

4. Место канонического (церковного) права в системе права

5. Каноническое (церковное) право как наука

Глава II. ИСТОЧНИКИ КАНОНИЧЕСКОГО (ЦЕРКОВНОГО) ПРАВА

1. Общая характеристика источников канонического (церковного) права

2. Церковь как источник канонического (церковного) права

3. Источники канонического (церковного) права государственного происхождения

4. Источники канонического (церковного) права синодальной эпохи

5. Источники канонического (церковного) права новейшей эпохи

Глава III. ВСТУПЛЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ: ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ. ЕЕ СОСТАВ

1. Вступление в Православную Церковь

2. Состав Церкви

3. Права и обязанности клириков

4. Монашество

Глава IV. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

1. Досоветский период

2. Советский период и наши дни

Глава V. УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ

1. Территориальный принцип церковной юрисдикции 2. Патриаршество 3. Высшее управление Русской Православной Церковью

Глава VI. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ И ЦЕРКОВНЫЙ ПРОТОКОЛ

1. Три вида церковной власти

2. Власть священнодействия

3. Церковный протокол

Глава VII. ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕРКОВНЫЙ СУД

1. Церковное управление н надзор

2. Церковные наказания

Глава VIII. БРАЧНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1. Развитие брачно-семейных отношений по русскому каноническому (церковному) праву

2. Брачно-семейные отношения в Русском государстве

Глава IX. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ДРУГИМИ ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ И НЕХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ

1. Церковь и нехристианские религии

2. Правовой статус Русской Православной Церкви в современном Российском государстве

Глава X. КАНОНИЧЕСКОЕ (ЦЕРКОВНОЕ) ПРАВО И РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

1. Место канонического (церковного) права в развитии российской правовой системы

2. Взаимоотношения Церкви и государства

3. Реализация религиозных прав и свобод

Глава XI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Церковное имущество по законодательству Российской Федерации

2. Имущество п средства Русской Православной Церкви по Уставу 2000 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Основные биографические этапы жизненного пути Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

2. Краткий словарь церковно-славянских терминов Русской Православной Церкви

3. Устав Духовных консисторий (Извлечение)

ЛИТЕРАТУРА