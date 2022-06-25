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Смыкалин - Каноническое право на примере РПЦ XI-XXI веков

Александр Сергеевич Смыкалин - Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI—XXI вв
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Взаимоотношения Церкви и государства, всегда находящиеся в центре внимания любого общества, имеют давнюю историю. В настоящее время, хотя согласно ст. 14 Конституции РФ 1993 г. Церковь отделена от государства, ее многогранная деятельность требует четкого нормативного закрепления. В связи с этим возникла потребность в подготовке юристов, способных разбираться в характере и особенностях данных взаимоотношений, обладающих богословской культурой. Учебников и учебных пособий, в которых была бы предпринята попытка предложить студентам (юристам и неюристам) осмыслить специфику религиозно-правовой проблематики, единицы. Проблема же здесь двуедина: светским юристам дать возможность ознакомиться с богословской культурой, а церковнослужителям - со светским (государственным) законодательством.
Преподавание церковного права началось в России в 1776 г. на основе Инструкции, составленной митрополитом Платоном (1737-1812 гг.) для Московской духовной академии, и сводилось к объяснению содержания «Кормчей книги». В 1798 г. Святейший Синод распорядился организовать изучение церковного права и в других Духовных академиях. С 1814 г. церковное право стало преподаваться по разработанной ректором Санкт-Петербургской духовной академии архимандритом Филаретом (1783-1867 гг.) программе, предполагавшей систематическое изложение всего курса.
На юридических факультетах российских университетов преподавание церковного права впервые было введено в 1835 г. До 1863/1864 учебного года студенты-юристы изучали его в рамках курса богословия, обязательным оно являлось только для лиц православного вероисповедания.

Александр Сергеевич Смыкалин - Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI—XXI вв.) ; учебное пособие

Москва : Проспект; Екатеринбург, Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2017.- 400 с.
ISBN 978-5-392-23137-9

Александр Сергеевич Смыкалин - Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI—XXI вв.) ; учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
Глава I . КАНОНИЧЕСКОЕ (ЦЕРКОВНОЕ) ПРАВО: ИСТОРИЯ, ЗАДАЧИ КУРСА
  • 1. Православное учение о Церкви
  • 2. Богочеловеческая природа Церкви
  • 3. Применимость правовых категорий к жизни Церкви
  • 4. Место канонического (церковного) права в системе права
  • 5. Каноническое (церковное) право как наука
Глава II. ИСТОЧНИКИ КАНОНИЧЕСКОГО (ЦЕРКОВНОГО) ПРАВА
  • 1. Общая характеристика источников канонического (церковного) права
  • 2. Церковь как источник канонического (церковного) права
  • 3. Источники канонического (церковного) права государственного происхождения
  • 4. Источники канонического (церковного) права синодальной эпохи
  • 5. Источники канонического (церковного) права новейшей эпохи
Глава III. ВСТУПЛЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ: ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ. ЕЕ СОСТАВ
  • 1. Вступление в Православную Церковь
  • 2. Состав Церкви
  • 3. Права и обязанности клириков
  • 4. Монашество
Глава IV. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
  • 1. Досоветский период
  • 2. Советский период и наши дни
Глава V. УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ
  1. 1. Территориальный принцип церковной юрисдикции
  2. 2. Патриаршество
  3. 3. Высшее управление Русской Православной Церковью
Глава VI. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ И ЦЕРКОВНЫЙ ПРОТОКОЛ
  • 1. Три вида церковной власти
  • 2. Власть священнодействия
  • 3. Церковный протокол
Глава VII. ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕРКОВНЫЙ СУД
  • 1. Церковное управление н надзор
  • 2. Церковные наказания
Глава VIII. БРАЧНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
  • 1. Развитие брачно-семейных отношений по русскому каноническому (церковному) праву
  • 2. Брачно-семейные отношения в Русском государстве
Глава IX. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ДРУГИМИ ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ И НЕХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ
  • 1. Церковь и нехристианские религии
  • 2. Правовой статус Русской Православной Церкви в современном Российском государстве
Глава X. КАНОНИЧЕСКОЕ (ЦЕРКОВНОЕ) ПРАВО И РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
  • 1. Место канонического (церковного) права в развитии российской правовой системы
  • 2. Взаимоотношения Церкви и государства
  • 3. Реализация религиозных прав и свобод
Глава XI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
  • 1. Церковное имущество по законодательству Российской Федерации
  • 2. Имущество п средства Русской Православной Церкви по Уставу 2000 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • 1. Основные биографические этапы жизненного пути Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
  • 2. Краткий словарь церковно-славянских терминов Русской Православной Церкви
  • 3. Устав Духовных консисторий (Извлечение)
ЛИТЕРАТУРА
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Added 25.06.2022
Author brat christifid
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