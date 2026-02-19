Снитко - Духовный дневник
Книга «Духовный дневник. 365 уроков от Бога» Оксаны Снитко (пишущей под псевдонимом Ana Neat) — это сборник ежедневных христианских медитаций, рожденных из личного опыта преодоления трудностей. На протяжении многих лет автор вела молитвенные записи, фиксируя откровения, полученные в периоды испытаний и «времен плача». Книга построена как прямой диалог Творца с душой читателя, предлагая на каждый день года слово поддержки, утешения и глубокого духовного наставления.
Каждая страница дневника — это короткий урок, основанный на Священном Писании и личных озарениях автора. Особенность издания заключается в его интонации: тексты написаны от первого лица, словно Сам Иисус обращается к человеку, помогая ему ощутить Божественное присутствие среди повседневной суеты. Эти чтения призваны дарить надежду, исцелять эмоциональные раны и направлять фокус внимания на вечные ценности, помогая сохранять внутренний мир даже в самые сложные времена.
Издание 2022 года предназначено для тех, кто ищет регулярной духовной подпитки и хочет углубить свою личную молитвенную жизнь. Формат «один день — одна страница» делает книгу удобным спутником для утреннего или вечернего размышления, превращая чтение в ежедневный ритуал встречи с Богом.
Ana Neat (Оксана Снитко) — Духовный дневник
Киев: Золотой город, 2022. — 376 с.
ISBN 978-966-2640-88-5
Ana Neat (Оксана Снитко) — Духовный дневник - Содержание
Персональное послание: Уникальный формат изложения, где Бог обращается к читателю лично, создавая атмосферу близости и доверия.
Годовой цикл: 365 чтений (от 1 января до 31 декабря), охватывающих все времена года и состояния человеческой души.
Исцеление через Писание: Практическое применение библейских истин к современным проблемам — страху, одиночеству, выгоранию.
Ободрение и надежда: Фокус на Божьей любви и Его плане спасения для каждого человека.
Присутствие покоя: Уроки о том, как «наслаждаться Его миром» и слышать тихий голос Бога в шуме внешнего мира.
