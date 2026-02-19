Снитко - Духовный дневник

Книга «Духовный дневник. 365 уроков от Бога» Оксаны Снитко (пишущей под псевдонимом Ana Neat) — это сборник ежедневных христианских медитаций, рожденных из личного опыта преодоления трудностей. На протяжении многих лет автор вела молитвенные записи, фиксируя откровения, полученные в периоды испытаний и «времен плача». Книга построена как прямой диалог Творца с душой читателя, предлагая на каждый день года слово поддержки, утешения и глубокого духовного наставления.

Каждая страница дневника — это короткий урок, основанный на Священном Писании и личных озарениях автора. Особенность издания заключается в его интонации: тексты написаны от первого лица, словно Сам Иисус обращается к человеку, помогая ему ощутить Божественное присутствие среди повседневной суеты. Эти чтения призваны дарить надежду, исцелять эмоциональные раны и направлять фокус внимания на вечные ценности, помогая сохранять внутренний мир даже в самые сложные времена.

Издание 2022 года предназначено для тех, кто ищет регулярной духовной подпитки и хочет углубить свою личную молитвенную жизнь. Формат «один день — одна страница» делает книгу удобным спутником для утреннего или вечернего размышления, превращая чтение в ежедневный ритуал встречи с Богом.

Киев: Золотой город, 2022. — 376 с.

ISBN 978-966-2640-88-5

