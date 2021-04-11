Снычев - Церковные расколы в русской церкви 20-х и 30-х годов XX в.

Внутреннее единство членов Церкви без особых внешних доказательств само по себе говорило о пребывании среди христиан Бога. Мир церковный был одним из самых важных факторов проповеди о Христе и о истинности Его учения. Среди этого мира достигали духовного совершенства подвижники Церкви. Таковы положительные черты церковного мира. Кратко это можно выразить в таких словах: в тихой мирной и благочестивой жизни по вере заключается для нас всякое благо: и временное, и вечное. И по мере того, как мы храним этот мир и соблюдаем заповеди Божии, по мере этого и Господь хранит нас Своим Божественным Промыслом в добром жительстве, соблюдает от греховных преткновений, исполняет во благих желания наши и подает все благопотребное для жизни. Совершенно иным является разделение. Если мир в Церкви оценивается как положительное явление в жизни церковной, то разделение — как самое отрицательное.

Все, что с таким трудом приобреталось и созидалось в мирной церковной обстановке—все это подвергалось опасности и разрушению при разделении. Если мир свидетельствовал о пребывании Божественной благодати и любви среди членов Церкви, то разделение свидетельствовало о противном: об отсутствии этой благодати и любви. Мир созидал церковный организм, а разделение разрушало и уменьшало число пребывающих в Церкви. Разномыслие в вере и в соблюдении церковных уставов и правил св. Отцов вело к оскудению Божественной благодати разобщённости, к оскудению благочестия, к потере страха Божия и к препятствию распространения Евангелия Христова.

Церковная история ясно свидетельствует, что церковные разделения отрицательно влияли на жизнь христиан, не только отдельных личностей, но и целых обществ. Одни, под действием разномыслия, оставляли вообще путь спасения и возвращались к прежней своей греховной жизни, другие же, оставляя церковный организм, создавали свои раскольнические и сектантские общества, которые, в свою очередь, сами в себе дробились на мелкие общества, удаляясь все дальше и дальше от истинного пути. История возникновения ересей, расколов и сектантства — неопровержимое доказательство всему этому. У нас на Руси в начале ХХ-го века много печального для Церкви принесло появление обновленческого раскола и других церковных разномыслий. Под действием этих разномыслий исчезал мир среди верных, иссякала любовь, оскудевала вера, утрачивался страх Божий, не оставалось места послушанию и смиренномудрию, сокращалось действие на человеческие сердца благодати Св. Духа, люди мало проявляли забот о преуспевании в молитвах и внимания к делу своего спасения, к очищению своего ума и сердца от страстей, мало заботились о подвиге доброделания, о духовном совершенстве. Таковы печальные плоды церковного разделения. Но как ни печальны плоды этого разделения, тем не менее оно (разделение) возникало в церковной жизни (и может вновь возникнуть и в последующей истории Церкви). Оно имеет свои причины, от которых получает свое непосредственное возникновение, и имеет историю своего развития и углубления. Изучение этих причин и истории разделения является главной задачей церковных историков. Это поможет, с одной стороны, своевременно ликвидировать всякие причины к разделению, а с другой — правильно оценивать ход церковных событий в тех или иных условиях общественно-церковной жизни.