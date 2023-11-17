Собхани - Нейробиология и духовность
Мне честно не хочется писать эту книгу. Время от времени я ловлю себя на том, что пытаюсь вообразить, какой была бы моя жизнь, если бы я до сих пор жила так, как раньше. Иногда кажется, что лучше бы ничего этого со мной не случилось и я осталась на своем первоначальном пути. Тем не менее, как и многое другое в жизни, это невозможно было остановить: произошло то, что произошло, и вот пожалуйста — я пишу слова, которые не хочу писать.
Мне было очень трудно сесть за работу над этой книгой — книгой, которая должна была безвозвратно изменить мою жизнь. Сначала мне казалось, что можно просто без шума принять внутри себя всё, что я узнала. Я думала, что смогу принять и глубокие личные изменения, и мой новый взгляд на мир. Но чем больше я узнавала и осмысливала, тем яснее становилось, что это невозможно.
И вот почему: в начале пути я была тем человеком, от которого меньше всего можно было ожидать подобных историй. Я с негодованием отвергала религию и духовность, потому что моей религией была наука. Как нейробиолог, я жила и дышала чудесами человеческого мозга. Затем череда жизненных событий привели меня на путь исследования и, пройдя его, я перестала быть строго научным материалистом (верящим, что мир состоит только из материи и энергии), яростным противником религии и духовности, превратившись из нейробиолога-агностика в другого нейробиолога — который считает, что взаимодействие между разумом и материей на самом деле сложнее, чем видится нам в настоящее время, и что мы, вероятно, все связаны одним более широким сознанием. Теперь я — ученый, который открыт идее прошлых жизней и кармы; я уверена, что странные вещи, необъяснимые в рамках науки, происходят постоянно; и я частенько замечаю, что говорю словами древних духовных писаний. Все это произошло не потому, что я нуждалась в утешении, а потому, что именно к этому привели меня фактические данные. Я последовала за невидимой нитью объективных фактов в удивительный мир загадок и мистики и с помощью этой книги надеюсь вдохновить других на такой же поиск.
Мона Собхани - Нейробиология и духовность - Научное доказательство сверхспособностей ума и пространства
Перевод с английского Е. В. Леонтьевой. — Москва: Эксмо, 2023. — 336 с. — (Лаборатория подсознания. Наука о скрытых возможностях человека).
ISBN 978-5-04-177733-3
Мона Собхани - Нейробиология и духовность – Содержание
ПРОЛОГ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПУБЛИЧНЫЕ ПОХОРОНЫ «МЕНЯ ПРЕЖНЕЙ»
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
1 ОКОЛДОВАННАЯ НАУКОЙ
2 НЕНАДЕЖНЫЙ МОЗГ И РЕЛИГИЯ В ВИДЕ НАУКИ
3 ДВА СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ВСЕ
4 ЧЕЛСИ ХЭНДЛЕР СТАНОВИТСЯ МОИМ ПРОВОДНИКОМ
5 Я НЕ МОГУ ЖИТЬ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ
6 НАЧАЛО ПРОЕКТА
7 ВСЕОБЩАЯ ПАУЗА В ТКАНИ ВРЕМЕНИ
8 ПОДОЖДИТЕ… ЛЮДИ ЭТО УЖЕ ИЗУЧАЛИ?
9 СОЕДИНЯЕМ МИРЫ: НАУКА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДУХОМ
10 ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР (ИССЛЕДОВАНИЕ)
11 ВЕРНЕМСЯ К ИНТУИТАМ
12 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ
13 НЕЙРОБИОЛОГИЯ И СОЗНАНИЕ
14 СВЯЖЕМ ЭТО ВОЕДИНО… ОТКРЫВАЯ УМ
15 КАК Я МОГЛА ЭТО ПРОПУСТИТЬ?
16 ОТОДВИГАЕМ ЗАНАВЕСКУ: НАУКИ НЕДОСТАТОЧНО
17 ДВИЖЕНИЕ К ОСМЫСЛЕННОМУ КОСМОСУ
18 ИНОГДА ЧТО-ТО ДОЛЖНО УМЕРЕТЬ
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