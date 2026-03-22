Соболев - Евреи и Европа

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Автор в этой книге стремился обрисовать в ней общие контуры иной еврейской идентичности — как будет видно из дальнейшего, глубоко еврейской, и столь же глубоко иной — альтернативной тому коллективному образу европейского еврея, который был сформирован культурой традиционного быта, чрезмерной зависимости от коммерции, культа семьи и деторождения, поведенческого конформизма и тотальной символизации повседневной жизни.

В этой книге почти нет биографического материала и, я надеюсь, совсем нет ни национального бахвальства, ни коллективного самоуничижения перед величием Европы. Каждая из ее глав является своего рода фрагментарным зеркалом, в котором отражается один из срезов общей, хоть иногда и трудно различимой, проблемы — один из аспектов сложного, меняющегося, часто трагического взаимодействия еврейской и европейской цивилизаций.

В этом смысле большую часть глав этой книги можно было бы сравнить с тем, что психологи называют «историей случая» — детальным разбором конкретного примера, в котором тем не менее высвечиваются общие принципы и механизмы взаимодействия. Каждая из этих глав вскрывает какую-то новую грань; но я не знаю, складываются ли эти грани в единую фигуру. Но даже если это не так, эта фигура, которую невозможно собрать, и есть мы сами.

Соболев Денис - Евреи и Европа

ISBN: 978-5-7516-0723-4

Год издания: 2008

Издательство: Текст, Книжники

Серия: Чейсовская коллекция

Соболев Денис - Евреи и Европа - Содержание

Предисловие

  • В сторону Хазарии

  • Авраам ибн-Эзра как первый европейский еврей

  • Иегуда ибн-Шаббтай и катарский вопрос

  • Острова в Океане

  • Вальтер Беньямин: между языком и историей

  • Франкфуртская школа и понятие человека

  • Жак Деррида, философия языка и пространство существования

  • О поэзии существования

  • Поэзия существования (Предисловие к неизданной антологии)

  • Между игрой и театром

  • Либерализм как проблема

Related Books

All Books