Соболева - Философская герменевтика
Следует отметить, что слово «герменевтика» встречается уже в философском лексиконе Платона. Согласно ему, существует два вида знания — sofia и hermeneia. Первый вид основан на истинных высказываниях, второй — на предании и мистическом опыте. Признавая важность герменевтического знания, античная философия, однако, практически не уделила ему внимания. Лишь в христианском неоплатонизме герменевтическое знание начинает играть значительную роль.
Прежде чем продолжить рассуждения о герменевтике, необходимо предупредить, что я не ставлю своей задачей реконструкцию истории этой науки. Решение такой задачи — дело сложное и кропотливое, сопряженное с огромными затратами труда и времени. На изложение истории герменевтики не хватит одного тома. И все же мне представляется необходимым хотя бы в общих чертах указать на важнейшие этапы становления герменевтической мысли. Эти этапы я предлагаю связать с общим развитием философии и прежде всего с деятельностью Декарта, Канта и Гегеля. Несмотря на то, что ни одного из названных философов нельзя считать представителем герменевтики, все они оказали огромное влияние на ее формирование.
Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции
Москва: Академический Проект, 2014 г. — 151 с.
ISBN 978-5-8291-1538-8
Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции - Содержание
Общая характеристика понятия «герменевтика»
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Определение герменевтики
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Классики герменевтики
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Историко-философские предпосылки герменевтики
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Место герменевтики в ансамбле философских наук
Основные понятия герменевтики: понятие «текст»
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Текст как знак или семиотическая, репрезентативная герменевтика
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Текст как язык
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Текст как структура или структуралистская герменевтика
Основные понятия герменевтики: понятие «понимание»
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Понимание, основанное на функциональной семантике истинности
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Понимание на основе диалогической модели вопроса и ответа
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Понимание как взаимодействие «понимания» и «объяснения»
Основные понятия герменевтики: понятие «интерпретация»
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Методы интерпретации текста
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Принципы интерпретации текста
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Причины непонимания текста
Основные понятия герменевтики: понятие «значение»
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Теория значения, основанная на представлении
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Теории значения, основанные на понятии референции
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Бихевиористские теории значения
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Прагматические теории значения
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Теории значения, основанные на семантике истинности
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Заключение
Герменевтика Вильгельма Дильтея
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Понятие «жизнь»
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Понятие «переживание»
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Понятие «понимание»
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Роль понятий «переживание» и «понимание» при обосновании гуманитарных наук
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«Онтологический поворот» в герменевтике: Мартин Хайдеггер
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Постановка проблемы
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Понятие «познание»
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Понятие «понимание»
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Хайдеггеровское понятие о «практическом предложении»
«Герменевтическая логика» Георга Миша
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Понятие «жизнь» как логическая категория
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Понятие «жизнь» как герменевтическая категория
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Понятие «жизнь» как категория дискурса
Герменевтическая онтология Ганса-Георга Гадамера
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Идея герменевтической онтологии
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Механизмы понимания
Аналитическая герменевтика Роберта Брэндома
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Нормативная прагматика Брэндома
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Дополнения к герменевтической теории
Границы эпистемологической ответственности: о концепции Джона Мак-Доуэлла
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Кризис в теории познания
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Опыт как «трибунал познания»
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Понятие «природа»
Литература
Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции - Определение герменевтики
Как многие философские понятия, понятие «герменевтика» не подлежит однозначному определению. Тем не менее, такие попытки время от времени предпринимаются, и я остановлюсь на наиболее распространенных из них.
В настоящее время под герменевтикой (что в переводе c греческого означает «объяснять», «объявлять», «истолковывать», «переводить») чаще всего имеют в виду универсальную теорию интерпретации знаков. Например, в стэнфордской дигитальной философской энциклопедии читаем: «The term hermeneutics covers both the first order art and the second order theory of understanding and interpretation of linguistic and non-linguistic expressions».
Понимание герменевтики как науки об интерпретации языковых знаков восходит к практике толкования законодательных актов и религиозных догматов (например, Библии). Со времен своего зарождения герменевтика носила характер экзегезы и представляла собой вспомогательную, техническую дисциплину в рамках юриспруденции и теологии.
Широкое распространение термин «герменевтика» получает в Европе, начиная с семнадцатого века. Особая роль в этом процессе принадлежит Иоганну Конраду Даннхауэру, который охарактеризовал свой труд «Idea Boni Interpretis», опубликованный в 1630 г., как hermeneutica generalis. Его «общая герменевтика» впервые была замыслена как междисциплинарная наука, в отличие от библейской герменевтики, hermeneutica sacra.
Начиная с эпохи Нового времени, не только расширяется область применения герменевтики, но и усложняются ее задачи. Наряду с пониманием герменевтики как размышления об условиях интерпретации знаков складывается представление о ней как размышлении обусловиях возможности символической коммуникации вообще. Таким образом, герменевтика постепенно превращается в философию понимания. В этой роли она становится «органоном» гуманитарных наук, сущность деятельности которых состоит в придании смысла изучаемым культурно-историческим феноменам и в понимании их смысла.
Важным этапом в развитии герменевтики можно считать так называемый ontological turn, осуществленный Хайдеггером. Одним из следствий этого «онтологического поворота» было обращение к проблеме понимания понимающего. На этом пути герменевтика превратилась в философскую рефлексию не только о возможности гуманитарных наук, но и о возможности и сущности самой философии. Тем самым она начала выступать как форма самоанализа философии, как философия философии. В качестве метафилософии она выполняет прежде всего критические функции, например, становится критикой идеологии (Юрген Хабермас), объясняет смену парадигм в науке (Ричард Рорти) или служит «окончательному обоснованию» („Letztbegründung“) философии (Карл — Отто Апель).
Претензии герменевтики на универсальность не ограничиваются, однако, тем, что она понимает себя как своего рода метафилософскую рефлексию об условиях и о значимости философских высказываний. Целый ряд авторов, отстаивающих универсальность феномена интерпретации, воспринимает ее как науку о возможности познания в целом, как метатеорию нацеленную на анализ механизмов познания. Например, Джанни Ваттимо видит в герменевтике «философскую теорию об интерпретативном характере любого опыта истины».
спасибо