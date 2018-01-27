Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Соболева - Философская герменевтика

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Следует отметить, что слово «герменевтика» встречается уже в философском лексиконе Платона. Согласно ему, существует два вида знания — sofia и hermeneia. Первый вид основан на истинных высказываниях, второй — на предании и мистическом опыте. Признавая важность герменевтического знания, античная философия, однако, практически не уделила ему внимания. Лишь в христианском неоплатонизме герменевтическое знание начинает играть значительную роль.
Прежде чем продолжить рассуждения о герменевтике, необходимо предупредить, что я не ставлю своей задачей реконструкцию истории этой науки. Решение такой задачи — дело сложное и кропотливое, сопряженное с огромными затратами труда и времени. На изложение истории герменевтики не хватит одного тома. И все же мне представляется необходимым хотя бы в общих чертах указать на важнейшие этапы становления герменевтической мысли. Эти этапы я предлагаю связать с общим развитием философии и прежде всего с деятельностью Декарта, Канта и Гегеля. Несмотря на то, что ни одного из названных философов нельзя считать представителем герменевтики, все они оказали огромное влияние на ее формирование.

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции

Москва: Академический Проект, 2014 г. — 151 с.
ISBN 978-5-8291-1538-8

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции - Содержание

Общая характеристика понятия «герменевтика»
  • Определение герменевтики
  • Классики герменевтики
  • Историко-философские предпосылки герменевтики
  • Место герменевтики в ансамбле философских наук
Основные понятия герменевтики: понятие «текст»
  • Текст как знак или семиотическая, репрезентативная герменевтика
  • Текст как язык
  • Текст как структура или структуралистская герменевтика
Основные понятия герменевтики: понятие «понимание»
  • Понимание, основанное на функциональной семантике истинности
  • Понимание на основе диалогической модели вопроса и ответа
  • Понимание как взаимодействие «понимания» и «объяснения»
Основные понятия герменевтики: понятие «интерпретация»
  • Методы интерпретации текста
  • Принципы интерпретации текста
  • Причины непонимания текста
Основные понятия герменевтики: понятие «значение»
  • Теория значения, основанная на представлении
  • Теории значения, основанные на понятии референции
  • Бихевиористские теории значения
  • Прагматические теории значения
  • Теории значения, основанные на семантике истинности
  • Заключение
Герменевтика Вильгельма Дильтея
  • Понятие «жизнь»
  • Понятие «переживание»
  • Понятие «понимание»
  • Роль понятий «переживание» и «понимание» при обосновании гуманитарных наук
  • «Онтологический поворот» в герменевтике: Мартин Хайдеггер
  • Постановка проблемы
  • Понятие «познание»
  • Понятие «понимание»
  • Хайдеггеровское понятие о «практическом предложении»
«Герменевтическая логика» Георга Миша
  • Понятие «жизнь» как логическая категория
  • Понятие «жизнь» как герменевтическая категория
  • Понятие «жизнь» как категория дискурса
Герменевтическая онтология Ганса-Георга Гадамера
  • Идея герменевтической онтологии
  • Механизмы понимания
Аналитическая герменевтика Роберта Брэндома
  • Нормативная прагматика Брэндома
  • Дополнения к герменевтической теории
Границы эпистемологической ответственности: о концепции Джона Мак-Доуэлла
  • Кризис в теории познания
  • Опыт как «трибунал познания»
  • Понятие «природа»
Литература

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции - Определение герменевтики

Как многие философские понятия, понятие «герменевтика» не подлежит однозначному определению. Тем не менее, такие попытки время от времени предпринимаются, и я остановлюсь на наиболее распространенных из них.
В настоящее время под герменевтикой (что в переводе c греческого означает «объяснять», «объявлять», «истолковывать», «переводить») чаще всего имеют в виду универсальную теорию интерпретации знаков. Например, в стэнфордской дигитальной философской энциклопедии читаем: «The term hermeneutics covers both the first order art and the second order theory of understanding and interpretation of linguistic and non-linguistic expressions».
Понимание герменевтики как науки об интерпретации языковых знаков восходит к практике толкования законодательных актов и религиозных догматов (например, Библии). Со времен своего зарождения герменевтика носила характер экзегезы и представляла собой вспомогательную, техническую дисциплину в рамках юриспруденции и теологии.
Широкое распространение термин «герменевтика» получает в Европе, начиная с семнадцатого века. Особая роль в этом процессе принадлежит Иоганну Конраду Даннхауэру, который охарактеризовал свой труд «Idea Boni Interpretis», опубликованный в 1630 г., как hermeneutica generalis. Его «общая герменевтика» впервые была замыслена как междисциплинарная наука, в отличие от библейской герменевтики, hermeneutica sacra.
Начиная с эпохи Нового времени, не только расширяется область применения герменевтики, но и усложняются ее задачи. Наряду с пониманием герменевтики как размышления об условиях интерпретации знаков складывается представление о ней как размышлении обусловиях возможности символической коммуникации вообще. Таким образом, герменевтика постепенно превращается в философию понимания. В этой роли она становится «органоном» гуманитарных наук, сущность деятельности которых состоит в придании смысла изучаемым культурно-историческим феноменам и в понимании их смысла.
Важным этапом в развитии герменевтики можно считать так называемый ontological turn, осуществленный Хайдеггером. Одним из следствий этого «онтологического поворота» было обращение к проблеме понимания понимающего. На этом пути герменевтика превратилась в философскую рефлексию не только о возможности гуманитарных наук, но и о возможности и сущности самой философии. Тем самым она начала выступать как форма самоанализа философии, как философия философии. В качестве метафилософии она выполняет прежде всего критические функции, например, становится критикой идеологии (Юрген Хабермас), объясняет смену парадигм в науке (Ричард Рорти) или служит «окончательному обоснованию» („Letztbegründung“) философии (Карл — Отто Апель).
Претензии герменевтики на универсальность не ограничиваются, однако, тем, что она понимает себя как своего рода метафилософскую рефлексию об условиях и о значимости философских высказываний. Целый ряд авторов, отстаивающих универсальность феномена интерпретации, воспринимает ее как науку о возможности познания в целом, как метатеорию нацеленную на анализ механизмов познания. Например, Джанни Ваттимо видит в герменевтике «философскую теорию об интерпретативном характере любого опыта истины».
Views 506
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2018
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 8 years ago

спасибо

Related Books

All Books