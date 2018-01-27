Следует отметить, что слово «герменевтика» встречается уже в философском лексиконе Платона. Согласно ему, существует два вида знания — sofia и hermeneia. Первый вид основан на истинных высказываниях, второй — на предании и мистическом опыте. Признавая важность герменевтического знания, античная философия, однако, практически не уделила ему внимания. Лишь в христианском неоплатонизме герменевтическое знание начинает играть значительную роль.

Прежде чем продолжить рассуждения о герменевтике, необходимо предупредить, что я не ставлю своей задачей реконструкцию истории этой науки. Решение такой задачи — дело сложное и кропотливое, сопряженное с огромными затратами труда и времени. На изложение истории герменевтики не хватит одного тома. И все же мне представляется необходимым хотя бы в общих чертах указать на важнейшие этапы становления герменевтической мысли. Эти этапы я предлагаю связать с общим развитием философии и прежде всего с деятельностью Декарта, Канта и Гегеля. Несмотря на то, что ни одного из названных философов нельзя считать представителем герменевтики, все они оказали огромное влияние на ее формирование.

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции

Москва: Академический Проект, 2014 г. — 151 с.

ISBN 978-5-8291-1538-8

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции - Содержание

Общая характеристика понятия «герменевтика»

Определение герменевтики

Классики герменевтики

Историко-философские предпосылки герменевтики

Место герменевтики в ансамбле философских наук

Основные понятия герменевтики: понятие «текст»

Текст как знак или семиотическая, репрезентативная герменевтика

Текст как язык

Текст как структура или структуралистская герменевтика

Основные понятия герменевтики: понятие «понимание»

Понимание, основанное на функциональной семантике истинности

Понимание на основе диалогической модели вопроса и ответа

Понимание как взаимодействие «понимания» и «объяснения»

Основные понятия герменевтики: понятие «интерпретация»

Методы интерпретации текста

Принципы интерпретации текста

Причины непонимания текста

Основные понятия герменевтики: понятие «значение»

Теория значения, основанная на представлении

Теории значения, основанные на понятии референции

Бихевиористские теории значения

Прагматические теории значения

Теории значения, основанные на семантике истинности

Заключение

Герменевтика Вильгельма Дильтея

Понятие «жизнь»

Понятие «переживание»

Понятие «понимание»

Роль понятий «переживание» и «понимание» при обосновании гуманитарных наук

«Онтологический поворот» в герменевтике: Мартин Хайдеггер

Постановка проблемы

Понятие «познание»

Понятие «понимание»

Хайдеггеровское понятие о «практическом предложении»

«Герменевтическая логика» Георга Миша

Понятие «жизнь» как логическая категория

Понятие «жизнь» как герменевтическая категория

Понятие «жизнь» как категория дискурса

Герменевтическая онтология Ганса-Георга Гадамера

Идея герменевтической онтологии

Механизмы понимания

Аналитическая герменевтика Роберта Брэндома

Нормативная прагматика Брэндома

Дополнения к герменевтической теории

Границы эпистемологической ответственности: о концепции Джона Мак-Доуэлла

Кризис в теории познания

Опыт как «трибунал познания»

Понятие «природа»

Литература

Майя Евгеньевна Соболева - Философская герменевтика: понятия и позиции - Определение герменевтики

Как многие философские понятия, понятие «герменевтика» не подлежит однозначному определению. Тем не менее, такие попытки время от времени предпринимаются, и я остановлюсь на наиболее распространенных из них.

В настоящее время под герменевтикой (что в переводе c греческого означает «объяснять», «объявлять», «истолковывать», «переводить») чаще всего имеют в виду универсальную теорию интерпретации знаков. Например, в стэнфордской дигитальной философской энциклопедии читаем: «The term hermeneutics covers both the first order art and the second order theory of understanding and interpretation of linguistic and non-linguistic expressions».

Понимание герменевтики как науки об интерпретации языковых знаков восходит к практике толкования законодательных актов и религиозных догматов (например, Библии). Со времен своего зарождения герменевтика носила характер экзегезы и представляла собой вспомогательную, техническую дисциплину в рамках юриспруденции и теологии.

Широкое распространение термин «герменевтика» получает в Европе, начиная с семнадцатого века. Особая роль в этом процессе принадлежит Иоганну Конраду Даннхауэру, который охарактеризовал свой труд «Idea Boni Interpretis», опубликованный в 1630 г., как hermeneutica generalis. Его «общая герменевтика» впервые была замыслена как междисциплинарная наука, в отличие от библейской герменевтики, hermeneutica sacra.

Начиная с эпохи Нового времени, не только расширяется область применения герменевтики, но и усложняются ее задачи. Наряду с пониманием герменевтики как размышления об условиях интерпретации знаков складывается представление о ней как размышлении обусловиях возможности символической коммуникации вообще. Таким образом, герменевтика постепенно превращается в философию понимания. В этой роли она становится «органоном» гуманитарных наук, сущность деятельности которых состоит в придании смысла изучаемым культурно-историческим феноменам и в понимании их смысла.

Важным этапом в развитии герменевтики можно считать так называемый ontological turn, осуществленный Хайдеггером. Одним из следствий этого «онтологического поворота» было обращение к проблеме понимания понимающего. На этом пути герменевтика превратилась в философскую рефлексию не только о возможности гуманитарных наук, но и о возможности и сущности самой философии. Тем самым она начала выступать как форма самоанализа философии, как философия философии. В качестве метафилософии она выполняет прежде всего критические функции, например, становится критикой идеологии (Юрген Хабермас), объясняет смену парадигм в науке (Ричард Рорти) или служит «окончательному обоснованию» („Letztbegründung“) философии (Карл — Отто Апель).

Претензии герменевтики на универсальность не ограничиваются, однако, тем, что она понимает себя как своего рода метафилософскую рефлексию об условиях и о значимости философских высказываний. Целый ряд авторов, отстаивающих универсальность феномена интерпретации, воспринимает ее как науку о возможности познания в целом, как метатеорию нацеленную на анализ механизмов познания. Например, Джанни Ваттимо видит в герменевтике «философскую теорию об интерпретативном характере любого опыта истины».