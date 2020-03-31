Моим знакомым я просто говорила, что-то, что я в настоящий момент думаю по поводу зла, написано в моей книге. Сейчас я постараюсь развернуть этот ответ. Во-первых, мое «Я» проявляется в том, что я вообще задумалась над этой темой. Ведь я могла и не задуматься над ней, а написать, например, о трансцендентальной дедукции у Канта. Во- вторых, мое «Я» проявляется в авторской концепции книги.

Насколько я могу судить по имеющейся литературе, есть не так много людей на свете, которые, с одной стороны, рассуждали бы о зле, обращаясь для этого к истории философии и опираясь на те же самые тексты тех же самых авторов, а с другой — давали бы точно такую же интерпретацию этих философских текстов, как и я. Ведь я нигде просто не пересказываю, что тот или иной философ сказал о зле. За каждой из глав стоит огромная герменевтическая работа по пониманию текстов и их интерпретации из перспективы проблемы зла.

Например, Платона вообще не занимала проблема зла как таковая. Весь его философский интерес был связан с определением высшего блага. Есть только несколько диалогов, в том числе и избранный мной, в которых так или иначе тематизируется то, что можно в большей или меньшей степени отнести ко злу. Вопрос Платона о естественном происхождении понятий или об их происхождении по установлению, поставленный им в контексте предстоящего суда над Сократом по обвинению в «нечестивости», показался мне напрямую касающимся проблемы зла, поэтому я включила его в мою книгу.

Майя Евгеньевна Соболева - Логика зла. Альтернативное введение в философию

Санкт-Петербург «Владимир Даль» 2019 г. – 320 с.

ISBN 978-5-93615-221-4

Майя Евгеньевна Соболева - Логика зла. Альтернативное введение в философию - Содержание

Введение

Глава первая. «Евтифрон» Платона

Глава вторая. Аристотель: достоинство гражданина

Глава третья. Блаженный Аврелий Августин: зло как небытие

Глава четвертая. Бенедикт Спиноза и его «Этика»

Глава пятая. «Теодицея» Готфрида Вильгельма Лейбница

Глава шестая. Иммануил Кант о зле в человеческой природе

Глава седьмая. Фридрих Ницше: «по ту сторону добра и зла»

Глава восьмая. Карл Маркс: проблема отчуждения

Глава девятая. Николай Бердяев: парадокс добра и зла

Глава десятая. Ханна Арендт: «банальность зла»

Глава одинадцатая. Симона де Бовуар: все зло в женщине?

Глава двенадцатая. Питер Сингер: пределы зла

Глава тринадцатая. Жан Бодрийяр: «прозрачность зла»

Послесловие автора

Майя Евгеньевна Соболева - Логика зла. Альтернативное введение в философию - Введение

С проблемой зла каждый из нас неоднократно сталкивается на протяжении своей жизни. Зло имеет множество образов и имен — это и несправедливость, и жестокость, и беда, и несчастье, и неправда, и болезнь, и катастрофа... Каждый раз, встречаясь со злом, остаешься в недоумении: как же такое вообще могло произойти? «Почему», равно как и «почему именно со мной (или с моими близкими)», — самые распространенные вопросы, касающиеся зла. Для обычного человека добро и зло предстают в своей фактичности как события его жизни, на которые надо как-то реагировать. Однако и добро, и зло могут стать событиями нашей жизни только потому, что они также суть идеи, придающие смысл нашей жизни и формирующие ее, делая нас счастливыми или заставляя страдать. Понять, в чем состоит идея зла, есть цель данной книги.

Обширный материал для этого предлагает история философии, начиная с античности и заканчивая двадцать первым веком. Книга представляет собой анализ наиболее типичных философских концепций зла, что обусловило выбор текстов. Вводит в проблему зла короткий диалог Платона, в котором спрашивается о том, есть ли общая идея зла как такового. Эта метафизическая постановка вопроса о сущности явлений и вещей во многом предопределила направление последующих размышлений, несмотря на то что уже Аристотель отнесся к ней критически и предложил рассматривать вопросы о добре и зле как практические вопросы человеческой жизни. Для христианской теологии и философии вопрос о зле был настоящим камнем преткновения, поскольку существование зла в мире несовместимо с постулатом о всеблагом и всемогущем Боге. Тексты Блаженного Августина и Лейбница интересны в том отношении, что в первом из них идеи, нацеленные на разрешение данной апории, изложены в виде аксиоматики, тогда как во втором те же самые идеи принимают форму теодицеи. Диссонанс с этими теориями образует христианский экзистенциализм Н. А. Бердяева, который переворачивает понятия и превращает зло в добро, а добро в зло, так что необходимость примирения противоположностей отпадает сама собой.

Теории Спинозы и Канта ставят проблему зла в контекст рассуждений о свободе воли, о необходимости и о роли разума в организации человеческой жизни. Несмотря на то что Спиноза дает натуралистическую, а Кант идеалистическую интерпретацию основного нравственного закона разума, оба философа подводят к понятию об абсолютном моральном зле. Таким злом являются убеждения и действия, находящиеся в противоречии с нравственным законом разума, который направлен так или иначе на самосохранение человечества.

Ницше подходит к анализу проблемы зла в контексте критики западноевропейской культуры и отрицает существование абсолютного зла. Один из вопросов, который благодаря ему получил широкий резонанс, касается относительного характера представлений о добре и зле в различных социумах. Рассуждения Ханны Арендт о банальности зла являются вариацией на обсуждающуюся со времен Сократа тему о том, может ли знание удержать человека от совершения злых поступков. Не в знании, а в умении рассуждать — в сократовском разговоре души с самой собой и в кантовской чистой способности суждения вкуса — она видит средства, способные предотвратить зло.