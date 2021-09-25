Второй том Собрания документов содержит материалы, посвященные различным сторонам деятельности Русской Православной Церкви. В 11 разделах книги помещено 180 документов, освещающих: богослужебные вопросы, в том числе вопросы канонизации и почитания святых (раздел 1); вопросы церковного управления, в частности образования новых епархий и приходов, хиротонии, назначения и дисциплины клириков, их материальной поддержки, устроения монашеской жизни, организации церковных братств и сестричеств (раздел 2); пастырские вопросы (раздел 3); вопросы духовного образования (раздел 4); катехизической и миссионерской деятельности (разделы 5, 6); молодежной и социальной работы (разделы 7, 8); издательской, информационной и финансово-хозяйственной деятельности (разделы 9-11). В разделы 5-8 включены необходимые для практической работы в указанных областях стандарты и рекомендации, касающиеся организации соответствующей деятельности и подготовки необходимых специалистов.

Принципы публикации документов те же, что и в первом томе Собрания: указывается кем они приняты (Поместным или Архиерейским Собором, Священным Синодом, Святейшим Патриархом) и дата их принятия. В пределах каждого раздела (подраздела) документы идут в хронологическом порядке. В книгу не включаются документы, ныне потерявшие актуальность. Данное издание в первую очередь будет полезно церковным труженикам, ведущим работу в одной из вышеперечисленных областей церковного служения. Оно будет полезно также в качестве пособия для преподавателей и студентов духовных учебных заведений.

Собрание документов Русской Православной Церкви - Том 2, Часть 1 - Деятельность Русской Православной Церкви

М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 656 с.

ISBN 978-5-88017-413-3

Собрание документов Русской Православной Церкви - Том 2, Часть 1 - Деятельность Русской Православной Церкви - Содержание

От Редакционного совета по изданию Собрания документов Русской Православной Церкви

Раздел II ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ