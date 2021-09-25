Собрание документов Русской Православной Церкви - Том 1 - Нормативные документы

Последние 25 лет, минувшие с 1988 года — года празднования 1000-летия Крещения Руси, стали временем стремительного и всестороннего возрождения церковной жизни. Преследуемая прежде властью, Русская Православная Церковь получила возможность свободно и открыто, в полную силу осуществлять свое служение. По неизреченной милости Вседержителя за короткий исторический период были восстановлены и построены тысячи храмов, сотни монастырей, развивались религиозное образование, миссионерская, катехизаторская, благотворительная деятельность. Самое же главное в том, что огромное число наших современников обратилось ко Христу, избегнув, по слову апостола Петра, скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса (см. 2 Пет. 2, 20). В эти же годы для координации церковной работы по разным направлениям осуществлялся масштабный процесс реорганизации уже бывших и формирования новых структур высшего церковного управления: Синодальных отделов, Межсоборного присутствия, Высшего Церковного Совета, Синодальных комиссий и других подразделений. Чаще, чем в предшествующие эпохи, стали созываться Архиерейские Соборы.

Значительно увеличилось количество вопросов, решение которых требовало систематической работы и принятия важных документов, регулирующих практически все стороны современной жизни Церкви. К настоящему времени возникла насущная необходимость в систематизации и публикации принятых документов. Эту задачу и призвано решить данное издание. В определенном смысле оно подводит итог 25-летия возрождения нашей Церкви, предоставляя читателю возможность за отточенными формулировками увидеть развитие церковного служения за последнюю четверть века и вместе с тем почувствовать пульс современной жизни Православия в странах исторической Руси. Помимо этого, настоящее издание имеет также вполне прикладную цель — облегчить изучение принятых документов тем, кто причастей к церковному управлению: правящим и викарным архиереям, руководителям и сотрудникам Синодальных и епархиальных отделов и учреждений, благочинным, игуменам и игумениям монастырей, настоятелям приходов и подворий, — а также учащим и учащимся духовных учебных заведений. Желая читателям «Собрания документов Русской Православной Церкви» духовной, интеллектуальной и практической пользы, призываю на всех вас благословение в Троице славимого Бога: Отца, Сына и Духа Святого.

Собрание документов Русской Православной Церкви - Том 1 - Нормативные документы

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 544 с.

ISBN 978-5-88017-413-3

Собрание документов Русской Православной Церкви - Том 1 - Нормативные документы - Содержание

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Читателям издания «Собра- ние документов Русской Православной Церкви»

От Редакционного совета

Устав Русской Православной Церкви (принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013г.)

Раздел I УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ