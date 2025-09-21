Главное в жизни христианина – это освящение. Когда человек все больше и больше отделяется от мира, чтобы через Святого Духа становиться подобным Иисусу Христу.

Однажды, в конце лета, мы посадили в нашем саду несколько молодых фруктовых деревьев. Вокруг каждого деревца вбили по три деревянных колышка и закрепили веревками, чтобы они росли ровно.

Эти посаженные деревья, окруженные кольями, помогли мне понять, что значит освящение, наш духовный рост. Через спасение Бог насаждает нас, как молодые деревья, в почву Своего естества и устанавливает вокруг «колья», чтобы мы правильно развивались, становились сильными, красивыми и приносили плод. Эти «колья»– наши обстоятельства: возраст, здоровье, отношения, работа и т. д.

А что я буду делать с этими формирующими «кольями», которые Бог ставит в моей жизни? Приму ли их и буду ли возрастать по Божьему плану? Или буду бороться с ними и расти как мне хочется?

А что если молодое деревце решит обвить кол своим стволом? Или пустит ветви вниз, а не вверх? Конечно, деревья так не могут делать, но люди могут. Например, брак – это «колышек», и сопровождающие его обязанности и отношения заставляют меня расти. Но как я буду расти: здраво или нет? Буду ли я больше любить, думать о других и развивать щедрость через мои повседневные обязанности, или же обозлюсь, стану требовательной и ленивой?

Материнство тоже привязывает меня к определенным ограничениям, возможностям и обязанностям. Буду ли я против них бороться? Буду ли ими злоупотреблять? Обозлюсь ли я из-за ограничений материнства? Или стану прославлять эту земную роль, быть матерью, сосредотачиваясь на ней всем своим естеством?

Когда мы неправильно воспринимаем формирующие нас обстоятельства, которые Бог допускает в нашей жизни, – возможно, жалуемся, злимся, становимся недовольными, горькими, обвиняем и с головой окунаемся во все это, – то со временем наше развитие искажается. Но если мы смиримся, чтобы принять ожидаемые и неожиданные ограничения и возможности данных обстоятельств, и поверим Богу, что Он – хороший земледелец и знает точно, что делает, вставляя эти «колья» вокруг нас, тогда мы сможем расти высокими, сильными, плодовитыми и долговечными деревьями.

Сначала я боролась с неудобством расти в определенном направлении. (Для меня лично материнство и есть тот раздражающий «колышек».) Но одна мысль не покидала меня в ранние годы материнства и до сего дня преследует: нравится мне это или нет, а материнство по своей природе поглощает жизнь, и это будет моей основной заботой на следующие двадцать с лишним лет. Поэтому либо я научусь больше подражать Христу, либо это станет главным камнем преткновения для меня и уведет от Спасителя. Какой из этих двух вариантов я выберу?

Анна Сокол - Смиренная мама

ISBN 978-617-7517-87-9

© «Книгоноша», 2020.

Анна Сокол - Смиренная мама - Оглавление

Предисловие