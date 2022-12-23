Иван Иванович Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв.

Синтагматионы епархий Византийской церкви от второй половины IX до середины XV в. устанавливают три подразделения этих составных ее частей, унаследованные от предшествующего времени. В «таксисе» епархий апостольского и патриаршего Константинопольского престола, известном с именем императора Льва VI Мудрого, указываются, во-первых, митрополии, подчиненные этому престолу, во-вторых, архиепископии, находившиеся также в непосредственной от него зависимости, и в-третьих, епископии, которые были подчинены каждой из митрополий Вселенского патриархата. В «изложениях» императоров Андроника Старшего и Андроника Младшего отмечены только одни митрополии, находившиеся под властью апостольского и патриаршего престола Константинополя, — хотя исторические источники свидетельствуют о существовании также архиепископий и особенно епископий в течение XIV и первой половины XV веков. В составе митрополий, архиепископий и епископий епархии были унаследованы Константинопольскою церковью и в турецкую эпоху исторической ее деятельности, причем такое преемство было впоследствии восполнено избранием титулярных епископов, как помощников правящих архиереев Вселенского патриархата, отчасти соответствовавших древним хорепископам. Таким образом, наша задача, в зависимости от синтагматионов епархий Византийской церкви, имеет в виду как митрополитов и архиепископов ее, так и епископов, а в соответствии подлинному своему смыслу, заключается в раздельном рассмотрении, — как в правовом, так и в историческом отношении — всего сложного процесса избрания византийских архиереев, начиная от приготовлений к выборам и оканчивая фактическим вступлением избранного и посвященного иерарха на тот или иной архиерейский престол (θρόνος). Задача ограничивается эпохой позднего византийского средневековья, определяемой, в частности, годами торжества Православия (843) и падения Византии (1453), так как эта именно эпоха в специальной литературе совершенно не исследована в отношении намеченного вопроса, хотя и была периодом наиболее яркого и пышного расцвета церковного византинизма. Наконец, в нашу задачу не входит описание процесса избрания патриархов Византии IX-XV вв.

Для решения намеченного вопроса имеют значение, прежде всего, памятники византийского права — церковного и гражданского, относящегося к Церкви. На первом месте должен быть поставлен Номоканон в XIV титулах, отредактированный в 883 г. знаменитым Константинопольским патриархом Фотием. Номоканон составляет «великий акт самоопределения Восточной церкви: он знаменует возвращение к древним подлинным основам церковного строя, как они были закреплены в VI—VII веках», притом — «в духе строгого церковного Предания, нашедшего себе выражение в правилах Соборов, начиная с Трулльского». В Номоканоне содержатся канонические — относительно избрания архиереев — нормы, действовавшие как в IX веке, так и во все последующее время, причем практика Византийской церкви и покоилась, главным образом, на этом прочном, неизменном и непоколебимом основании, положенном святыми отцами. Наряду с Номоканоном применялись знаменитые Василики, где сосредоточена была вся гражданско-правовая мудрость византийского средневековья и содержались относящиеся и к избранию архиереев законы, сохранившиеся от времени императора Юстиниана. Параллельным восполнением Номоканона и Василик следует считать Прохирон («Πρόχειρος νόμος») и Эпанагогу («Επαναγωγή του νόμου») императора Василия Македонянина, как краткие руководства или практические справочные книги в области византийского права, а затем новеллы, или новые законы, императора Льва Мудрого, как регламентировавшие новые правовые нормы в области византийского законодательства. Эти правовые памятники, прежде всего, и вводят исследователя in medias res вопроса об избрании архиереев в средневековой Византии.

Иван Иванович Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв.

(Историко-правовой очерк). Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях. - Вступ. ст. В. Цыпина. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 352 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).

ISBN 5-89740-102-0

Иван Иванович Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв. – Содержание

Протоиерей В. Цыпин. Предисловие

Избрание архиереев в Византии IX—XV вв

Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях