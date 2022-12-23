Иван Иванович Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв.

Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв
Синтагматионы епархий Византийской церкви от второй половины IX до середины XV в. устанавливают три подразделения этих составных ее частей, унаследованные от предшествующего времени. В «таксисе» епархий апостольского и патриаршего Константинопольского престола, известном с именем императора Льва VI Мудрого, указываются, во-первых, митрополии, подчиненные этому престолу, во-вторых, архиепископии, находившиеся также в непосредственной от него зависимости, и в-третьих, епископии, которые были подчинены каждой из митрополий Вселенского патриархата. В «изложениях» императоров Андроника Старшего и Андроника Младшего отмечены только одни митрополии, находившиеся под властью апостольского и патриаршего престола Константинополя, — хотя исторические источники свидетельствуют о существовании также архиепископий и особенно епископий в течение XIV и первой половины XV веков. В составе митрополий, архиепископий и епископий епархии были унаследованы Константинопольскою церковью и в турецкую эпоху исторической ее деятельности, причем такое преемство было впоследствии восполнено избранием титулярных епископов, как помощников правящих архиереев Вселенского патриархата, отчасти соответствовавших древним хорепископам. Таким образом, наша задача, в зависимости от синтагматионов епархий Византийской церкви, имеет в виду как митрополитов и архиепископов ее, так и епископов, а в соответствии подлинному своему смыслу, заключается в раздельном рассмотрении, — как в правовом, так и в историческом отношении — всего сложного процесса избрания византийских архиереев, начиная от приготовлений к выборам и оканчивая фактическим вступлением избранного и посвященного иерарха на тот или иной архиерейский престол (θρόνος). Задача ограничивается эпохой позднего византийского средневековья, определяемой, в частности, годами торжества Православия (843) и падения Византии (1453), так как эта именно эпоха в специальной литературе совершенно не исследована в отношении намеченного вопроса, хотя и была периодом наиболее яркого и пышного расцвета церковного византинизма. Наконец, в нашу задачу не входит описание процесса избрания патриархов Византии IX-XV вв.
Для решения намеченного вопроса имеют значение, прежде всего, памятники византийского права — церковного и гражданского, относящегося к Церкви. На первом месте должен быть поставлен Номоканон в XIV титулах, отредактированный в 883 г. знаменитым Константинопольским патриархом Фотием. Номоканон составляет «великий акт самоопределения Восточной церкви: он знаменует возвращение к древним подлинным основам церковного строя, как они были закреплены в VI—VII веках», притом — «в духе строгого церковного Предания, нашедшего себе выражение в правилах Соборов, начиная с Трулльского». В Номоканоне содержатся канонические — относительно избрания архиереев — нормы, действовавшие как в IX веке, так и во все последующее время, причем практика Византийской церкви и покоилась, главным образом, на этом прочном, неизменном и непоколебимом основании, положенном святыми отцами. Наряду с Номоканоном применялись знаменитые Василики, где сосредоточена была вся гражданско-правовая мудрость византийского средневековья и содержались относящиеся и к избранию архиереев законы, сохранившиеся от времени императора Юстиниана. Параллельным восполнением Номоканона и Василик следует считать Прохирон («Πρόχειρος νόμος») и Эпанагогу («Επαναγωγή του νόμου») императора Василия Македонянина, как краткие руководства или практические справочные книги в области византийского права, а затем новеллы, или новые законы, императора Льва Мудрого, как регламентировавшие новые правовые нормы в области византийского законодательства. Эти правовые памятники, прежде всего, и вводят исследователя in medias res вопроса об избрании архиереев в средневековой Византии.
Иван Иванович Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв.
(Историко-правовой очерк). Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях. - Вступ. ст. В. Цыпина. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 352 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).
ISBN 5-89740-102-0
Иван Иванович Соколов - Избрание архиереев в Византии IX-XV вв. – Содержание
Протоиерей В. Цыпин. Предисловие
Избрание архиереев в Византии IX—XV вв
Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях
- Предисловие
- I. Избрание Самуила I Капасули (22 января 1710 г. — 1723 г.) на Александрийский патриарший престол
- II. Избрание Косьмы II (12 сентября 1723 г. — 1737 г.) патриархом Александрийской церкви
- III. Вступление Косьмы III (1737 г. — t 3 июня 1746 г.) на Александрийский патриарший престол
- IV. Порядок избрания патриарха Матфея (18 августа 1746 г. — июль 1766 г.) на Александрийский престол
- V. Наследование Александрийского престола Киприаном (9 июля 1766 г. — 1783 г.) в освещении исторических источников
- VI. Избрание патриарха Герасима III (20 июня 1783 г. — 6 августа 1788 г.) на Александрийский престол
- VII. Вступление Парфения II (сентябрь 1788 г. — ноябрь 1805 г.) на Александрийский патриарший престол
- VIII. «Непоколебимая, священная и древняя прономия» Александрийской церкви в избрании патриархов
- IX. Вступление патриарха Феофила (ноябрь 1805 г. — октябрь 1825 г.) на Александрийский престол
- X. Избрание Иерофея I (октябрь 1825 — f 1 сентября 1845 г.) на Александрийское патриаршество
- XI. Обстоятельства избрания кир Артемия (сентябрь 1845 г. — 30 января 1847 г.) на Александрийский патриарший престол
- XII. Избрание блаженнейшего Иерофея II (20 апреля 1847 г. — январь 1858 г.) на Александрийский патриарший престол
- XIII. Обстоятельства вступления патриарха Каллиника (26 января 1858 г. — 24 мая 1861 г.) на Александрийский патриарший престол
- XIV. Избрание блаженнейшего Иакова (25 мая 1861 г. — 30 декабря 1865 г.) предстоятелем Александрийской церкви
- XV. Избрание патриарха Никанора (1 апреля 1866 г. — март 1869 г.) на Александрийский престол и смута в Египте, возникшая в связи с этим избранием
- XVI. Обстоятельства наречения Нила, митрополита Пентапольского, патриархом Александрийской церкви (21 марта 1869 г. — май 1870 г.) и продолжение смуты в Египте
- XVII. Избрание Александрийского патриарха Софрония IV (май 1870 г. — f 22 августа 1899 г.)
- XVIII. Избрание блаженнейшего Фотия, патриарха Александрийского (10 января — 4 августа 1900 г. до настоящего времени)
- XIX. Процесс избрания патриархов Александрийской церкви при свете памятников византийской эпохи
- XX. Заключительные данные о порядке избрания патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях, в связи с общим ее состоянием
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