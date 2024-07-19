Соколов Борис - Третий рейх

Первое, чем занялись нацисты после прихода к власти, это устранение других партий с политической арены. Первоначально правительство Гитлера было коалиционным. НСДАП поддерживала Немецкая национальная народная партия, также представленная в правительстве. Но уже в июне 1933 года ее штаб-квартира была разгромлена штурмовыми отрядами (СА) НСДАП. Немецкую национальную народную партию вынудили к самороспуску. Часть ее членов влилась в НСДАП.

Первоначально кроме Гитлера в составе кабинета министров было лишь двое нацистов. Герман Геринг, летчик-герой Первой мировой войны и второй человек в партии после Гитлера, возглавил министерство внутренних дел Пруссии и стал комиссаром рейха по делам авиации. Лидер парламентской фракции нацистов Вильгельм Фрик возглавил министерство внутренних дел. Но этого было вполне достаточно для установления диктатуры, так как сторонники Гитлера контролировали основные силовые структуры, кроме рейхсвера. К тому же у НСДАП была своя мощная военизированная организация — более 400 тыс. штурмовиков Эрнста Рема, бывшего капитана кайзеровской армии и рейхсвера, объединенных в штурмовые отряды (СА) (после прихода Гитлера к власти число штурмовиков увеличилось). Кроме того, у партии были охранные отряды (СС). В отличие от Рема, Генрих Гиммлер, назначенный в 1929 году рейхсфюрером СС, делал упор не на количество, а на качество бойцов, стремясь сделать из СС отборную гвардию партии. Личный состав он формировал, исходя из двух основных критериев: безусловная преданность идеям и целям национал-социализма и полное соответствие «нордическому» расовому типу.

С самого начала правления нацистов особое внимание уделялось «расовой чистоте» государственных служащих. С государственной службы изгонялись не только евреи, но и те, у кого была хотя бы половина еврейской крови. К членам же НСДАП и ее военизированных структур предъявлялись повышенные расовые требования. Забота о расовой чистоте «Черного ордена», как неофициально называли СС, была настоящей «идеей фикс» для его главы — Гиммлера. В январе 1932 года он издал кодекс о браке для членов СС.

Соколов Борис - Третий рейх

Москва: Издательство АСТ, 2024, 352 с.; илл.

Серия "Полная история эпох"

ISBN 978-5-17-158209-8

Соколов Борис - Третий рейх - Содержание

ПОЧЕМУ ГИТЛЕРОВСКИЙ РЕЙХ

БЫЛ ТРЕТЬИМ

ТРЕТИЙ РЕЙХ В НАЧАЛЕ ПУТИ: УСТАНОВЛЕНИЕ ДИКТАТУРЫ И ПОДАВЛЕНИЕ НЕСОГЛАСНЫХ

«НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ»

ТРЕТИЙ РЕЙХ В МИРНЫЕ ДНИ

«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА»

РАСОВАЯ ПОЛИТИКА НАЦИСТОВ

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

ТРЕТИЙ РЕЙХ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

АГОНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

В ФЮРЕРБУНКЕРЕ

БИБЛИОГРАФИЯ