Соколова - Новому человеку – новая смерть
Серия «Studia гeligiosa»
Предисловие
Введение
- Десемантизация смерти: «Остается туша гниющего мяса. Какое к ней может быть разумное отношение?»
- Рядовая смерть: советский проект и повседневные практики обращения с мертвыми телами
- Похоронная реформа 1918 года
- Похоронные реформы в Европе в XVIII–XIX веках
- Нормативное регулирование и похоронные реформы в Российской империи
- Последствия похоронных реформ и советский микрокосм
Глава 1
- Революционное движение и практика публичных похорон
- Гражданские похороны и возможность отказа от церковных обрядов
- Похороны жертв революции на Марсовом поле
- «Жизнь без обряда – как квас без изюминки» – какой должна быть новая гражданская обрядность?
- Что собой представляли «красные» похороны?
- Быть большевиком – при жизни и после смерти
Глава 2
- Новый рациональный советский город
- Кладбища в старых городах
- Кладбища как общественные пространства советских городов
- Кремация как мортальная практика для города будущего
Глава 3
- Европейская дискуссия о кремации XIX века
- Биологизация и десакрализация смерти и мертвого тела
- Опыт катастрофы
- Эмансипация похорон от Церкви: европейский контекст
- «Комиссия предполагала предпочтительным постройку Крематориума-Храма»
- Первый советский крематорий
- Общественное мнение и кремация
- Головокружение от успехов
Глава 4
- Муниципализация похоронного дела и похоронный кризис 1919 года
- Антирелигиозная кампания и похоронная инфраструктура
- Новое администрирование и похоронный кризис
- Классовый принцип оплаты погребения и реконструкция похоронного дела
Глава 5
- «Трагедия с буффонадой»: деволюция советской похоронной реформы и переход к низовому регулированию и DIY-практикам
- День и ночь кремации
- Огонь, политические трупы и воспроизводство чистоты
- Бессмысленность обычных похорон как норма: две утопии советской смерти
- Дача из гробов: от попыток реформ к осмыслению катастрофы
- Эпилог: советские похороны в поисках смысла
Приложение
1918 год - 1937 год
Источники. Архивные материалы
Библиография
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