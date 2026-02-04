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Соколова - Новому человеку – новая смерть

Соколова - Новому человеку – новая смерть
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (33 books)
Серия «Studia гeligiosa»
Предисловие
Введение
  • Десемантизация смерти: «Остается туша гниющего мяса. Какое к ней может быть разумное отношение?»
  • Рядовая смерть: советский проект и повседневные практики обращения с мертвыми телами
  • Похоронная реформа 1918 года
  • Похоронные реформы в Европе в XVIII–XIX веках
  • Нормативное регулирование и похоронные реформы в Российской империи
  • Последствия похоронных реформ и советский микрокосм
Глава 1
  • Революционное движение и практика публичных похорон
  • Гражданские похороны и возможность отказа от церковных обрядов
  • Похороны жертв революции на Марсовом поле
  • «Жизнь без обряда – как квас без изюминки» – какой должна быть новая гражданская обрядность?
  • Что собой представляли «красные» похороны?
  • Быть большевиком – при жизни и после смерти
Глава 2
  • Новый рациональный советский город
  • Кладбища в старых городах
  • Кладбища как общественные пространства советских городов
  • Кремация как мортальная практика для города будущего
Глава 3
  • Европейская дискуссия о кремации XIX века
  • Биологизация и десакрализация смерти и мертвого тела
  • Опыт катастрофы
  • Эмансипация похорон от Церкви: европейский контекст
  • «Комиссия предполагала предпочтительным постройку Крематориума-Храма»
  • Первый советский крематорий
  • Общественное мнение и кремация
  • Головокружение от успехов
Глава 4
  • Муниципализация похоронного дела и похоронный кризис 1919 года
  • Антирелигиозная кампания и похоронная инфраструктура
  • Новое администрирование и похоронный кризис
  • Классовый принцип оплаты погребения и реконструкция похоронного дела
Глава 5
  • «Трагедия с буффонадой»: деволюция советской похоронной реформы и переход к низовому регулированию и DIY-практикам
  • День и ночь кремации
  • Огонь, политические трупы и воспроизводство чистоты
  • Бессмысленность обычных похорон как норма: две утопии советской смерти
  • Дача из гробов: от попыток реформ к осмыслению катастрофы
  • Эпилог: советские похороны в поисках смысла
Приложение
1918 год - 1937 год
Источники. Архивные материалы
Библиография
Views 247
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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