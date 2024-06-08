Соколова - Здравствуйте, я ваша няня

Всякий раз, когда я стою перед дверью незнакомой мне квартиры, думаю, что ждет меня там, за этой дверью. И вот она открывается...

Взрослые встречают меня в прихожей нарядные и счастливые. Папа и мама Петровы в предвкушении хорошего дня, уверенные, что никто и ничто не сможет разрушить их планы. Возле их ног крутится шустрый мальчик. Он подпрыгивает, размахивает руками, падает на пол, дрыгает ногами, оглушительно визжит. Глядя на меня, кривляется, строит отвратительные рожи, высовывает язык. Это Боря — сын счастливых родителей, «чудовищное чудовище» (так говорит о нем его мама) пяти лет от роду.

Тут же милый малыш — картинка из хорошей книжки. Таких называют «пупся», «няшечка». Это братик Бори, Леня, ему годик с небольшим.

Я беру няшечку на руки, прижимаю к себе, чтобы уберечь от бесчинств старшего брата. Откуда же мне знать, что младший уже принял сигнал к действию? В следующую секунду няшечка впивается своими остренькими зубками в мое плечо. Непроизвольно вскрикиваю от боли, едва не роняю малыша. Малолетняя компания веселится, видя, как мне больно. Лё- лик, как мысленно я его назвала, впился в мое плечо бульдожьей хваткой и не желает разжимать челюсти- кусачки. Стоит немалого труда продолжать удерживать малыша на руках. Закрыв глаза от боли, я говорю:

— Да-да, я вкусная вкусняшка.

Петровы пытаются привести детей в чувство. Мама орет, папа хватает Борю за руку.

Чтобы как-то переменить эту сцену, я представляюсь:

— Здравствуйте, меня зовут Лена, я ваша новая няня.

Папа улыбается извинительно, мама, с трудом успокоившись, проговаривает:

— На плите суп, в холодильнике йогурты, в духовке мясо. Спать в час тридцать. Гулять два раза. Если что, звоните.

И это все? Сейчас дверь за взрослыми закроется, и меня оставят наедине с чудовищем и его кусачим братиком? С Бориком и Лёликом, от которых сбежала не одна няня. Моим желанием было схватить свои вещи и оставить этот дом, ничего никому не объясняя. Я откровенно струсила. Но пришлось собраться и мысленно дать себе команду: «Не дрейфь, Лена, это просто запущенные дети, а ты няня с многолетним опытом, неужели оставишь их в беде?» Закрывая за взрослыми дверь, я приветливо взглянула на папу, давая понять, что в его доме будет порядок согласно установленным правилам, улыбнулась маме, чтобы снять возникшее из-за поведения детей напряжение.

Соколова Е. Г. - Здравствуйте, я ваша няня! - Лайфхаки для родителей

СПб.: Виссон, 2018. — 208 с. — (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-9909244-0-6

Соколова Е. Г. - Здравствуйте, я ваша няня! – Содержание