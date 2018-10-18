Предлагаемый вниманію читателей трудъ графа А. А. Соллогубъ является цѣннымъ вкладомъ въ литературу Русскаго Зарубежья. Имъ восполняется несомнѣнно существующій въ этой литературѣ пробѣлъ.

При всемъ томъ, что въ жизни православныхъ русскихъ людей за рубежомъ, наблюдается не мало печальныхъ отрицательныхъ явленій, въ этой жизни есть одна въ высшей степени цѣнная и отрадная черта и особенность. Дѣйствительность показала, что всюду, куда бы ни переселились эмигранты-изгнанники изъ своею отечества, одной изъ первыхъ ихъ заботъ была забота о созданіи Божія храма. За скорбные годы лихолѣтія было построено не мало храмовъ — и всюду «въ странахъ разсѣянія» стоятъ они, построенные трудомъ и усердіемъ русскихъ людей, построенные на жертвы, принесенныя иногда отъ скудости и нищеты, подобно лептѣ той вдовицы, которую такъ прославилъ за ея усердіе Самъ Господь и Владыка всяческихъ.

Соллогуб - Русская православная церковь заграницей - 1918 - 1968 - В 2-х томах - Книга-фотоальбом

Подъ редакціей Гр. А. А. Соллогубъ

Издательство: Русская Духовная Миссія въ Іерусалимѣ, Русской Православной Церкви Заграницей - 1450 c.

По благословенію первоіерарха русской православной церкви заграницей Высокопреосвященнъйшаго митрополита Филарета

Соллогуб - Русская православная церковь заграницей. 1918— 1968. Томъ I - Книга-фотоальбом - От издательства

Въ минувшемъ 1967 году исполнилось 50 лѣтъ, какъ не стало Императорской Царской Россіи.

Крушеніе Имперіи съ ея тысячелѣтней государственностью, тысячелѣтними устоями и традиціями, молніеносный, неожиданный сдвигъ съ тысячелѣтняго историческаго пути, — не могло не коснуться Русской Православной Церкви, искони органически связанной съ Государствомъ, въ строительствѣ и ростѣ котораго непрерывно принимала самое дѣятельное участіе.

Въ 1917 г. не стало Россіи, той Исторической Россіи, которая возникла съ крещеніемъ Руси Св. Великимъ Княземъ Владиміромъ, а затѣмъ, послѣ многихъ и тяжелыхъ испьтаній, стала Русскимъ Православнымъ Царствомъ, которому, послѣ паденія Византіи, суждено было стать хранителемъ Православной Церкви всей вселенной.

Эта Великая Православная Россія повержена и порабощена богоборческой, антихристовой властью, стремящейся, какъ это мы видимъ теперь, захватить власть надъ всѣмъ міромъ. Естественно поэтому, что Русская Православная Церковь подверглась со стороны революціонныхъ, бездушныхъ и безбожныхъ правителей неслыханному въ исторіи человѣчества преслѣдованію и гоненію, а исповѣданіе Православной вѣры стало считаться тяжелымъ преступленіемъ.

Но, несмотря на посланное тяжелое испытаніе, не кончилась Великая Національная Православная Россія. По милости своей, Всемогущій Господь выбросилъ за бортъ пылающей въ грузахъ Россійской Имперіи небольшую часть Русскаго народа съ небольшимъ сонмомъ высшихъ іерарховъ, дабы они, разсѣявшись по всему свѣту, свидѣтельствовали всему міру о Православной Россіи, захваченной врагами Христа, и Русской Православной Церкви, той Церкви, когпорая составляла душу Исторической Россіи, возглавлявшейся Православнымъ Царемъ — Хранителемъ Вселенской Православной Церкви.

Эти изгнанники правды ради призваны Промысломъ Божіимъ являть міру ту Правду, ради которой они изгнаны и во имя которой іерархи-изгнанники образовали Русскую Православную Зарубежную Церковь, неотъемлемую, но свободную часть Русской Православной Церкви, которая плѣнена сейчасъ богоборческой антихристовой властью.

И надо отдавать себѣ ясный и здравый отчетъ въ томъ, что было миссіей Исторической Россіи во вселенной, чтобы ясно и по достоинству понять то огромное значеніе, которое имѣетъ Русская Православная Церковь Заграницей, уразумѣть ту миссію, которая возложена на Нее, какъ на исповѣдницу Церковной Петины, ею хранимой.

Она одна являетъ собою преемственно сохранившееся церковное цѣлое — староцерковное и ту благодать, которая имѣется еще въ катакомбной, внутри-россійской Церкви, нынѣ безгласной, но являющейся тѣмъ достояніемъ подъяремной Россіи, которое только и можетъ привести къ сверженію богоборческой власти и Воскресенію Россіи.

Мы живемъ сейчасъ въ мірѣ, который почти всецѣло охваченъ ядомъ сосуществованія съ тѣмъ Зломъ, непріятіе котораго нашей Зарубежной Церковью и Русскимъ Національнымъ Зарубежьемъ составляетъ тайпу ихъ духовнаго богатства.

Русская Православная Зарубежная Церковь, единственная во вселенной, сохранила чистоту своихъ ризъ, не погрѣшивъ соглашательствомъ или какимълибо соприкосновеніемъ съ богоборческой властью или поставленной ею церковной патріархіей; Она одна узрѣла истинную природу овладѣвшаго Россіей Зла и свидѣтельствуетъ объ этомъ Злѣ, какъ самоотверженная изгнанница Правды ради.