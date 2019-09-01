Предлагаемый Вашему вниманию учебник знакомит студентов христианских вузов с основными этапами зарождения, становления и развития Церкви как институции Божией.

Он даст адекватное представление об Истории Церкви как явлении и как науке с тем, чтобы эффективно использовать приобретенные знания в практическом церковно-миссионерском, педагогическом или другом служении, а также личном духовном делании и хождении пред лицем Господа.

Владимир Солодовников – История церкви

Издательство Московский Теологический институт Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, 2011 год – 233 с.

Владимир Солодовников - История церкви - Содержание

Введение

Глава I. Что такое история церкви?

Глава II. Ранняя церковь (I-III в.в.)

Глава III. Средневековая церковь (IV-первая половина XVII в.).

Глава IV. Великая реформация и ее Всемирно-историческое Духовное значение

Глава V. Церковь нового и новейшего Времени

Глава VI. Особенности христианства В России и феномен Отечественного Евангельского движения

Заключение

Примечания

Приложение № 1. Примерная программа курса «история церкви»

Приложение № 2. Практические задания курса «история церкви»

Приложение № 3. Перечень возможных тем для подготовки рефератов по предмету «история церкви»

Приложение № 4. Сведения об авторе учебника

Приложение № 5. Сведения о духовной академии содружества евангельских христиан России

Приложение № 6. О генезисе церкви

Приложение № 7. Облик ранней церкви

Приложение № 8. О реформации

Приложение № 9. О контрреформации

Приложение № 10. Об экуменизме

Приложение № 11. О Никонианских гонениях на староверов (феномен боярыни Морозовой)

Приложение № 12. Об антихристианских репрессиях в России

Приложение № 13. Об основных проблемах христианства в России эпохи постмодерна

Библиография

Владимир Солодовников - История церкви - Введение

Учебник поможет ясному осознанию того, что Иисус Христос есть Основатель и Основание Церкви и что постижение церковной истории невозможно вне Христоцентричности.

Несомненно, он поспособствует умению извлекать уроки, как из позитивного, так и негативного исторического опыта, совершенствуясь в персональном уповании на Спасителя как монопольного держателя истины.

Оптимальное использование учебника возможно при условии наличия у студентов базовых знаний по церковному источниковедению и историографии. Именно поэтому особый акцент в нем сделан на тенденциях исторического бытия Церкви со Дня Пятидесятницы по настоящее время, тщательном анализе ретроспективы и прогнозировании перспективы церковного развития на основании Священного Писания.

Преодоление внеисторического сознания, столь характерного для современной протестантской России, усилит воцерковленность будущих пастырей, миссионеров и других служителей Божиих.