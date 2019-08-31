Все реалии духовной ситуации в Галлии IV-V веков отразило в себе появившееся в этот период соборное движение. Местные соборы оформили первые каноны и предания Галльской церкви, на них происходило становление будущего французского богословия, шла серьезная борьба с ересями, в особенности – с арианством, решались вопросы внутри церковного устройства и дисциплины.

В контексте агонии римской государственности в Галлии, а также в условиях «младенчества» государственности германской соборы – во всяком случае в V веке – стали довольно эффективным регулятором общественно-политической жизни страны, являясь проявлением высоких стандартов римской муниципальной жизни. Вне всякого сомнения, они были местом взаимодействия духовных и светских властей как римских, так и германских. Известно, что римские императоры эпохи поворота к христианству, в основном, доверяли галльскому соборному движению – как и соборному движению, в целом – поскольку видели в нем вполне адекватную и достойную альтернативу теократическим, цезарепапистским притязаниям римских понтификов.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы показать старт галльского соборного движения, которое оказало мощное воздействие на духовную жизнь Западной Европы раннего средневековья и реализацию принципа соборности в условиях западной церковной традиции.

Владимир Солодовников – Первые Галльские соборы IV-V в.в.

Издательство Московский Теологический институт Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, 2008 год – 208 с.

Владимир Солодовников - Первые Галльские соборы IV-V в.в. - Содержание

Введение

Глава I. Общая характеристика галльского соборного движения в IV-V веках

Глава II. Полномочия первых галльских соборов

Глава III. Законотворчество первых галльских соборов

Глава IV. Первые галльские соборы о клире

Глава V. Первые галльские соборы о мире

Глава VI. Первые галльские соборы о борьбе с язычеством

Заключение

Обзор литературы и источников

Примечания

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Библиография

Владимир Солодовников - Первые Галльские соборы IV-V в.в. - Введение

Ереси пробовали разъедать галльское христианство и идейно. Особенно в этом жаждали преуспеть арианство и появившееся в Галлии в 423 году полупелагианство. Ситуация обострялась организацией «диалогов» между ортодоксами и еретиками с целью достижения между ними духовного «компромисса». Примером такого диалога было совещание епископов в Лионе в 499 году с участием бургундского короля Гундобальда.

В IV-V веках Галльская церковь – вследствие поворота римской имперской и отчасти германской королевской властей к христианству – начала переживать процессы огосударствления, феодализации и секуляризации. Тем не менее, заметим, что в Галлии еще до германской экспансии христианским церковным структурам принадлежали обширные земельные владения. Н.Д. Фюстель де Куланж писал: «До прибытия германцев Христианская Церковь владела очень большими землями. Нет оснований предполагать, чтобы ее собственность щадилась более, чем недвижимость частных лиц, так как германцы были в то время либо идолопоклонниками, либо еретиками-арианами. Но ее земельные владения, однако, не были отняты у нее ни франками, ни вест-готами». «В V в. Церковь обладала уже значительными земельными владениями, как в городе, так и вне городских стен и была освобождена от некоторых налогов». Высшее галльское духовенство активно интегрировалось в мирские государственные структуры, получив, например, в IV веке «право судебной власти над светским населением городов». Параллельно с процессами огосударствления, феодализации и секуляризации в IV-V веках в Галльской церкви сильны были тенденции к обеспечению независимости от светских властей – как имперских, так и германских – и даже от общественного мнения. К началу V века в Галлии начало складываться монашество как некая реакция на обмирщение церковных институций. Во всяком случае, хорошо известно, что в 400-420 г.г. уже основаны монастыри в Южной Галлии, в том числе – Леринский и Марсельский во имя Святого Виктора. Ш. Байе высказывал мнение о том, что институт монашества ввел в Галлии в середине IV века изгнанный в Трир Афанасий Александрийский. «Около 386 г. здесь существует группа аскетов, – писал он. – Близ Пуатье и Тура Св. Мартин (речь идет о Святом Мартине Турском – Прим. автора) основал монастыри».

К V веку в Галльской церкви сложилась так называемая «галликанская литургия», в которой к многочисленным общим праздникам - как Рождество, Пасха, Крещение, Вознесение, Пятидесятница – присоединяются всюду праздники местных святых».

Особенностью Галльской церкви раннего средневековья был чрезвычайно сильный епископат. Реалии IV-V веков подтверждают это вполне. Нередко галльский епископат демонстрировал свою силу и независимость как римской имперской, так и германской королевской властям. Мощь галльского епископата обеспечивала – по крайней мере, до V столетия – фактическую независимость Церкви Галлии от набиравшего силу папства. Впрочем, и к середине V века независимость епископов Галльской церкви от Рима была – хотя бы отчасти – налицо. В этой связи далеко не случайно распространение в христианском сообществе того времени идеи о создании так называемого «Галльского патриархата». Объективности ради, заметим, что в V столетии папский престол «в значительной степени подчиняет себе Южно-Галльскую церковь». Для более полного понимания силы галльского епископата следует иметь ввиду большое количество диоцезов (епископств, епископий или епархий – Прим. автора) в изучаемой стране в данный отрезок времени.