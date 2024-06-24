Солодовников - Право славить Бога

Если мы сегодня спросим у среднестатистического прохожего, кто такие баптисты, в основном ответ будет следующим: это злые отсталые бабушки в черных платках. В нынешнем постсоветском, постперестроечном сознании сами понятия «баптист» и «интеллигентность» как-то не увязываются. Если бы кто- то и попытался их увязать, то это было бы похоже на «притягивание за уши». Каким же образом сформировался малосимпатичный образ баптиста, существовал ли он изначально, с момента возникновения евангельского движения в России?

Обратимся к истории. Когда более 130 лет назад в России зарождалось евангельско-баптистское братство, для него было характерно то, что впервые христианство в нашей стране стало осознанным учением для тысяч людей. Вера евангельская, как известно, — это в первую очередь осознанная вера во Христа как в личного Спасителя, то есть вера, пропущенная не только через сердце, но и через человеческий разум. Вера воспринималась евангельскими христианами как образ жизни, процесс, который предполагает мобилизацию всех человеческих сил: и душевных, и духовных, и интеллектуальных. Это была реализация принципа: «Все мое предельное — Господу».

В евангельском пробуждении участвовали самые разные слои населения, в том числе и интеллигенция. Отмечу сразу, что в России понятие «интеллигенция» не всегда совпадает с конкретным социальным слоем. К ней относятся не только люди интеллектуального труда (кстати, от слова «интеллект» происходит и термин «интеллигенция»). Это скорее категория нравственная, которую можно обозначить так — осознанная совестливость. Из русской классики мы знаем, что интеллигенция — это совесть нации. Потому не случайно, что, когда у нас в России началось евангельское пробуждение, к Евангельской Вести были особенно восприимчивы именно интеллигенты.

Среди них и сельская интеллигенция — крестьяне южных губерний России, работавшие в немецких поселениях. Это те крестьяне, которые желали культурно обрабатывать землю и шли на работу к немецким земледельцам ради освоения передовых технологий. Эти люди, жаждавшие культурного земледелия, посещали и библейские часы — бибельштунде, их впоследствии стали называть штундистами. Для крестьян вскоре становилось ясно, что экономические успехи немецких колонистов напрямую зависят от их посвященности Богу. Впоследствии эти крестьяне- штундисты стали одними из основоположников евангельско-баптистских общин в России. Отмечу, что совестливость была очень тесно сопряжена с поисками Бога и жаждой знаний. Те же крестьяне обучались читать только для того, чтобы самостоятельно изучать Библию.

В поток евангельского движения вливалась и интеллигенция из числа предпринимателей Кавказа, в основном купцы, ремесленники, которые в большинстве своем стремились к честному предпринимательству. Ведь исконно русский бизнес строился по принципу: «не обманешь — не продашь». Считалось, что люди этого сословия чужды нравственным исканиям, но история говорит об обратном. И среди купечества были люди, наделенные нравственностью, совестливостью. Как известно, первым баптистом стал человек именно из этого сословия, предприниматель Никита Исаевич Воронин, от даты крещения которого в реке Куре 20 августа 1867 года ведется история развития российского баптизма.

Солодовников В.В. - Право славить Бога

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 208 с.

Солодовников В.В. - Право славить Бога – Содержание

Предисловие

I. РЕАЛИИ В МОНОЛОГАХ И ДИАЛОГАХ

Интеллигентность: возвратят ли ее себе русские баптисты?

Воздействие западной культуры на баптизм в России

Можно ли получить приличное образование в христианском учебном заведении?

Учить и учиться в духе Христовом

II. ОСМЫСЛИВАЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Культурология и культура: христианская интерпретация

III. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Процесс Претекстата

Неизвестные амальрикане

Движение катаров на Юге Франции в 1200—1209 гг

Религиозная жизнь русских городов XVII века глазами посетивших их иностранцев

IV. СРЕДИ КНИГ