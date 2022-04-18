Алексей Солоницын - Пророк в своем Отечестве: Книга о писателе на все времена

Есть книги, которые как бы лежат под спудом, ждут своего часа, чтобы явить себя миру. Кажется, что они забыты, но на самом деле они живут в самой толще народной, как та живительная подземная влага, которая питает чистые ключи народного сознания, исконной жизни.

Так произошло с нашей Православной верой, которая почти через восемьдесят лет заточения вырвалась на свет и вновь обрела свою несокрушимую силу. Начало этого возрождения было положено в 1988 году, когда власть разрешила открыто праздновать Тысячелетие Крещения Руси. Так и с наследием великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, двухсотлетие со дня рождения которого и стосорокалетие со дня кончины мы отмечаем в 2021 году. И весь год объявлен Годом Достоевского.

Советская атеистическая пропаганда, в том числе и литературоведение, литературная критика, не могла замолчать гения не только русской, но и всей мировой литературы. С бесчисленными оговорками, с пространными комментариями, мелким шрифтом и как бы шепотом всё же говорилось о Достоевском.

После столь длительной паузы вернуть народу объективное, истинно христианское понимание творчества Достоевского оказалось не так-то просто. Потому что понять его романы, повести, рассказы, публицистику без осознания, что фундаментальная основа его творений есть Православие, невозможно.

Слава Богу, в последние годы вышли у нас в стране глубокие книги о творчестве Достоевского, на которые ссылается автор. Здесь, прежде всего, хотелось бы назвать книгу профессора Μ. М. Дунаева «Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.», где есть большая аналитическая статья о творчестве Достоевского, раскрывающая православную основу его творений. «“Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...” - такое признание можно прочитать в последней записной тетради Федора Михайловича Достоевского... Не в этих ли словах его - ключ к пониманию всего наследия писателя? Нет сомнения. Здесь ясное указание на путь и на итог пути, каким он прошел в жизни». И далее Михаил Михайлович пишет: «И он вновь призывает искать правду, а не выгоду - и это все приложится вам. Правда же - в Православии. В нем - и основа единства всеобщего, всечеловеческого...»

Алексей Солоницын - Пророк в своем Отечестве: Книга о писателе на все времена

М.: Сибирская Благозвонница, 2021. - 346с.

ISBN 978-5-00127-281-6

Алексей Солоницын - Пророк в своем Отечестве: Книга о писателе на все времена - Содержание

Пророк

Вступление

Я жажду. Портреты и хроника

Глава первая. Двадцать пятое января 1881 года. Утро. Александр Баранников

Глава вторая. Двадцать пятое января. День. Федор Достоевский

Глава третья. Двадцать пятое января. День. Александр Баранников

Глава четвертая. Двадцать пятое января. Ночь. Федор Достоевский

Глава пятая. Двадцать шестое января. Анна Григорьевна

Глава шестая. Двадцать седьмое января. Александр Баранников

Глава седьмая. Двадцать восьмое января. Федор Достоевский

Глава восьмая. Тридцатое января. Николай Страхов

Эпилог

Достоевский как вестник Христа. Размышления

Грозный кулачок девочки Матреши

Человек есть тайна

К разгадке тайны

Два гения, два пророка

Примечания

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