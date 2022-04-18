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Солоницын - Пророк в своем Отечестве

Алексей Солоницын - Пророк в своем Отечестве: Книга о писателе на все времена
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
Есть книги, которые как бы лежат под спудом, ждут своего часа, чтобы явить себя миру. Кажется, что они забыты, но на самом деле они живут в самой толще народной, как та живительная подземная влага, которая питает чистые ключи народного сознания, исконной жизни.
Так произошло с нашей Православной верой, которая почти через восемьдесят лет заточения вырвалась на свет и вновь обрела свою несокрушимую силу. Начало этого возрождения было положено в 1988 году, когда власть разрешила открыто праздновать Тысячелетие Крещения Руси. Так и с наследием великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, двухсотлетие со дня рождения которого и стосорокалетие со дня кончины мы отмечаем в 2021 году. И весь год объявлен Годом Достоевского.
Советская атеистическая пропаганда, в том числе и литературоведение, литературная критика, не могла замолчать гения не только русской, но и всей мировой литературы. С бесчисленными оговорками, с пространными комментариями, мелким шрифтом и как бы шепотом всё же говорилось о Достоевском.
После столь длительной паузы вернуть народу объективное, истинно христианское понимание творчества Достоевского оказалось не так-то просто. Потому что понять его романы, повести, рассказы, публицистику без осознания, что фундаментальная основа его творений есть Православие, невозможно.
Слава Богу, в последние годы вышли у нас в стране глубокие книги о творчестве Достоевского, на которые ссылается автор. Здесь, прежде всего, хотелось бы назвать книгу профессора Μ. М. Дунаева «Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в XVII-XX вв.», где есть большая аналитическая статья о творчестве Достоевского, раскрывающая православную основу его творений. «“Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...” - такое признание можно прочитать в последней записной тетради Федора Михайловича Достоевского... Не в этих ли словах его - ключ к пониманию всего наследия писателя? Нет сомнения. Здесь ясное указание на путь и на итог пути, каким он прошел в жизни». И далее Михаил Михайлович пишет: «И он вновь призывает искать правду, а не выгоду - и это все приложится вам. Правда же - в Православии. В нем - и основа единства всеобщего, всечеловеческого...»

Алексей Солоницын - Пророк в своем Отечестве: Книга о писателе на все времена

М.: Сибирская Благозвонница, 2021. - 346с.
ISBN 978-5-00127-281-6

Алексей Солоницын - Пророк в своем Отечестве: Книга о писателе на все времена - Содержание

  • Пророк
  • Вступление
  • Я жажду. Портреты и хроника
  • Глава первая. Двадцать пятое января 1881 года. Утро. Александр Баранников
  • Глава вторая. Двадцать пятое января. День. Федор Достоевский
  • Глава третья. Двадцать пятое января. День. Александр Баранников
  • Глава четвертая. Двадцать пятое января. Ночь. Федор Достоевский
  • Глава пятая. Двадцать шестое января. Анна Григорьевна
  • Глава шестая. Двадцать седьмое января. Александр Баранников
  • Глава седьмая. Двадцать восьмое января. Федор Достоевский
  • Глава восьмая. Тридцатое января. Николай Страхов
  • Эпилог
  • Достоевский как вестник Христа. Размышления
  • Грозный кулачок девочки Матреши
  • Человек есть тайна
  • К разгадке тайны
  • Два гения, два пророка
Примечания
Об авторе
Views 209
Rating 5.0 / 5
Added 18.04.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо 

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