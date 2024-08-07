Солонин - Культурология

Культурология прочно вошла в состав современного гуманитарного знания. Она — необходимый элемент всякого серьезного образования, и прежде всего университетского.

Хотя человек давно осознал особенность своего существования, выделившую его из природного мира в специфическую, им самим созданную среду, он долго не мог найти точные средства описания и познания этой специфичности. Необходим был целый ряд предпосылок объективного и субъективного характера, чтобы постижение особой сферы человеческого бытия и деятельности по ее созданию и развитию привело к появлению культуроведческой науки. Выделению культурологии в самостоятельную область знания предшествовали длительное развитие наук о человеке и обществе и накопление фактов и наблюдений над его духовной жизнью. В отличие от других областей знания культурология возникла совсем недавно — около ста лет назад. В системе образования нашей страны она утвердилась еще позже — в течение двух последних десятилетий.

Включение культурологии в систему учебных дисциплин явилось следствием широкого признания того, что, чем бы ни занимался человек, какому бы виду деятельности он себя ни посвятил, к какой бы профессии ни готовился, без знания основных понятий и проблем культурологии, без понимания закономерностей культурных процессов и особенно без ясных представлений о культурных перспективах человечества он будет подобен слепцу без поводыря внутри лабиринта. Жить в культуре и ничего о ней не знать — преступно, ибо в этом случае каждое действие человека может оказаться — и оказывается! — разрушительным для культуры. Поэтому в данном учебнике с настойчивостью проводится мысль о том, что культурология — фундаментальная наука, а как учебная дисциплина — базовый предмет в системе образования и подготовки кадров.

Для удовлетворения растущего интереса к проблемам истории и теории культуры, обеспечения потребностей учебного процесса в России в последнее время создана обширная база учебной литературы. Она включает в себя уже несколько поколений книг. Их быстрая смена в решающей степени определяется успехами культуроведческой науки, в результате которых наше знание о культуре и тенденциях ее развития, достигнутое к началу XXI в., принципиально отличается от того, каким оно было в 1980-е гг., когда появились первые учебники по культурологии, и даже от того, что мы знали о культуре пять лет назад.

Ю. Н. Солонин - Культурология - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 503с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-06409-4

Ю. Н. Солонин - Культурология – Содержание

Авторы

Введение

Раздел I КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Глава 1. Культура как предмет изучения 1.1. Появление культуры как объекта гуманитарного знания 1.2. Аспекты постижения культуры 1.3. Проблема специфичности культуры 1.4. Сущностные характеристики культуры

Глава 2. Структура культурологии 2.1. История культуры 2.2. История культурологических учений 2.3. Социология культуры 2.4. Культурная антропология 2.5. Прикладная культурология

Глава 3. Культурология и ее междисциплинарные связи 3.1. Культурология и философия культуры 3.2. Культурология и философия истории 3.3. Культурология и культурная антропология 3.4. Культурология и социология культуры 3.5. Подходы к изучению культуры

Контрольные вопросы

Литература

Раздел II ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Глава 4. Культура и цивилизация 4.1. Культура 4.2. Цивилизация

Глава 5. Субъект культуры 5.1. Субъект культуры — человек культуры 5.2. Культурная самоидентичность 5.3. Инкультурация и социализация

Глава 6. Языки и символы культуры, культурные коды (семиотика культуры) 6.1. Информационно-семиотический подход к культуре 6.2. Основные типы знаковых систем культуры 6.3. Вторичные моделирующие системы

Глава 7. Культурные ценности и нормы 7.1. Ценности 7.2. Регулятивы и нормы 7.3. Ментальное поле культуры

Глава 8. Межкультурная коммуникация и диалог культур 8.1. Коммуникация 8.2. Интеграция, ассимиляция, аккультурация 8.3. Социокультурная коммуникация 8.4. Культурные традиции и инновации

Глава 9. Культура в социальном пространстве 9.1. Социальные институты культуры 9.2. Дисциплинарно-символические пространства культуры 9.3. Культурная модернизация

Контрольные вопросы

Литература

Раздел III ОНТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 10. Закономерности процесса культурогенеза 10.1. От биологической формы бытия — к антропо-социо-культурной 10.2. Место культуры в системе бытия и ее строение 10.3. Культура и натура (природа, космос)

Глава 11. Антропологические аспекты культуры 11.1. Культура и человек 11.2. Культура и общество 11.3. Функционирование культуры 11.4. Историческая динамика бытия культуры

Контрольные вопросы

Литература

Раздел IV ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 12. Типологические характеристики культур 12.1. Культура и культуры. Проблема типологии 12.2. Традиционная и инновационная культуры 12.3. М. Мид: постфигуративная,кофигуративная и префигуративная культуры 12.4. Ю. Лотман: семиотические типы культур 12.5. Субкультура и контркультура 12.6. Массовая и немассовая культуры

Глава 13. Этническая, национальная и региональная типологизация культур 13.1. Народ, этнос, нация 13.2. Этническая культура 13.3. Национальная культура 13.4. Региональная типологизация культуры

Глава 14. Историческая типологизация культуры 14.1. Культурные эпохи: европоцентристский подход 14.2. Локальные социокультурные миры 14.3. Законы истории и развитие культуры

Глава 15. Исторические особенности русской культуры 15.1. «Востоко-Запад» 15.2. Христианско-православное начало культуры 15.3. Византийско-имперские амбиции и мессианское сознание 15.4. Из культурной изоляции — к интеграции с европейской культурой 15.5. Разрыв между этнической и национальной культурами 15.6. Традиции и современность

Контрольные вопросы

Литература

Раздел V КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Глава 16. Современная мировая культура 16.1. Определяющая роль европейской культурной традиции в мировой культуре 16.2. Основные черты современной мировой культуры 16.3. Современная культурная ситуация как переходная эпоха

Глава 17. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации 17.1. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 17.2. Модели культурной универсализации 17.3. Культура и глобальные проблемы современности

Контрольные вопросы

Литература

Раздел VI ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Глава 18. Развитие культурологической мысли от эпохи Просвещения до начала XX века 18.1. Философия культуры эпохи европейского Просвещения 18.2. Эволюционизм как теория культуры 18.3. Проблемы культуры в «философии жизни»

Глава 19. Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций 19.1. Н.Я. Данилевский о многообразии культурно-исторических типов 19.2. О. Шпенглер об исторической типологии мировой культуры 19.3. А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры 19.4. П.А. Сорокин о типологии и динамике культуры

Глава 20. Основные культурологические течения XX века 20.1. Франкфуртская школа 20.2. Постмодернизм

Контрольные вопросы

Литература

Словарь терминов

Персоналии