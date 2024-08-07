Солонин - Культурология
Культурология прочно вошла в состав современного гуманитарного знания. Она — необходимый элемент всякого серьезного образования, и прежде всего университетского.
Хотя человек давно осознал особенность своего существования, выделившую его из природного мира в специфическую, им самим созданную среду, он долго не мог найти точные средства описания и познания этой специфичности. Необходим был целый ряд предпосылок объективного и субъективного характера, чтобы постижение особой сферы человеческого бытия и деятельности по ее созданию и развитию привело к появлению культуроведческой науки. Выделению культурологии в самостоятельную область знания предшествовали длительное развитие наук о человеке и обществе и накопление фактов и наблюдений над его духовной жизнью. В отличие от других областей знания культурология возникла совсем недавно — около ста лет назад. В системе образования нашей страны она утвердилась еще позже — в течение двух последних десятилетий.
Включение культурологии в систему учебных дисциплин явилось следствием широкого признания того, что, чем бы ни занимался человек, какому бы виду деятельности он себя ни посвятил, к какой бы профессии ни готовился, без знания основных понятий и проблем культурологии, без понимания закономерностей культурных процессов и особенно без ясных представлений о культурных перспективах человечества он будет подобен слепцу без поводыря внутри лабиринта. Жить в культуре и ничего о ней не знать — преступно, ибо в этом случае каждое действие человека может оказаться — и оказывается! — разрушительным для культуры. Поэтому в данном учебнике с настойчивостью проводится мысль о том, что культурология — фундаментальная наука, а как учебная дисциплина — базовый предмет в системе образования и подготовки кадров.
Для удовлетворения растущего интереса к проблемам истории и теории культуры, обеспечения потребностей учебного процесса в России в последнее время создана обширная база учебной литературы. Она включает в себя уже несколько поколений книг. Их быстрая смена в решающей степени определяется успехами культуроведческой науки, в результате которых наше знание о культуре и тенденциях ее развития, достигнутое к началу XXI в., принципиально отличается от того, каким оно было в 1980-е гг., когда появились первые учебники по культурологии, и даже от того, что мы знали о культуре пять лет назад.
Ю. Н. Солонин - Культурология - Учебник для вузов
3-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 503с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-06409-4
Ю. Н. Солонин - Культурология – Содержание
Авторы
Введение
Раздел I КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
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Глава 1. Культура как предмет изучения
- 1.1. Появление культуры как объекта гуманитарного знания
- 1.2. Аспекты постижения культуры
- 1.3. Проблема специфичности культуры
- 1.4. Сущностные характеристики культуры
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Глава 2. Структура культурологии
- 2.1. История культуры
- 2.2. История культурологических учений
- 2.3. Социология культуры
- 2.4. Культурная антропология
- 2.5. Прикладная культурология
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Глава 3. Культурология и ее междисциплинарные связи
- 3.1. Культурология и философия культуры
- 3.2. Культурология и философия истории
- 3.3. Культурология и культурная антропология
- 3.4. Культурология и социология культуры
- 3.5. Подходы к изучению культуры
- Контрольные вопросы
- Литература
Раздел II ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
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Глава 4. Культура и цивилизация
- 4.1. Культура
- 4.2. Цивилизация
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Глава 5. Субъект культуры
- 5.1. Субъект культуры — человек культуры
- 5.2. Культурная самоидентичность
- 5.3. Инкультурация и социализация
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Глава 6. Языки и символы культуры, культурные коды (семиотика культуры)
- 6.1. Информационно-семиотический подход к культуре
- 6.2. Основные типы знаковых систем культуры
- 6.3. Вторичные моделирующие системы
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Глава 7. Культурные ценности и нормы
- 7.1. Ценности
- 7.2. Регулятивы и нормы
- 7.3. Ментальное поле культуры
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Глава 8. Межкультурная коммуникация и диалог культур
- 8.1. Коммуникация
- 8.2. Интеграция, ассимиляция, аккультурация
- 8.3. Социокультурная коммуникация
- 8.4. Культурные традиции и инновации
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Глава 9. Культура в социальном пространстве
- 9.1. Социальные институты культуры
- 9.2. Дисциплинарно-символические пространства культуры
- 9.3. Культурная модернизация
- Контрольные вопросы
- Литература
Раздел III ОНТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
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Глава 10. Закономерности процесса культурогенеза
- 10.1. От биологической формы бытия — к антропо-социо-культурной
- 10.2. Место культуры в системе бытия и ее строение
- 10.3. Культура и натура (природа, космос)
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Глава 11. Антропологические аспекты культуры
- 11.1. Культура и человек
- 11.2. Культура и общество
- 11.3. Функционирование культуры
- 11.4. Историческая динамика бытия культуры
- Контрольные вопросы
- Литература
Раздел IV ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
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Глава 12. Типологические характеристики культур
- 12.1. Культура и культуры. Проблема типологии
- 12.2. Традиционная и инновационная культуры
- 12.3. М. Мид: постфигуративная,кофигуративная и префигуративная культуры
- 12.4. Ю. Лотман: семиотические типы культур
- 12.5. Субкультура и контркультура
- 12.6. Массовая и немассовая культуры
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Глава 13. Этническая, национальная и региональная типологизация культур
- 13.1. Народ, этнос, нация
- 13.2. Этническая культура
- 13.3. Национальная культура
- 13.4. Региональная типологизация культуры
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Глава 14. Историческая типологизация культуры
- 14.1. Культурные эпохи: европоцентристский подход
- 14.2. Локальные социокультурные миры
- 14.3. Законы истории и развитие культуры
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Глава 15. Исторические особенности русской культуры
- 15.1. «Востоко-Запад»
- 15.2. Христианско-православное начало культуры
- 15.3. Византийско-имперские амбиции и мессианское сознание
- 15.4. Из культурной изоляции — к интеграции с европейской культурой
- 15.5. Разрыв между этнической и национальной культурами
- 15.6. Традиции и современность
- Контрольные вопросы
- Литература
Раздел V КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Глава 16. Современная мировая культура
- 16.1. Определяющая роль европейской культурной традиции в мировой культуре
- 16.2. Основные черты современной мировой культуры
- 16.3. Современная культурная ситуация как переходная эпоха
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Глава 17. Основные тенденции культуры в эпоху глобализации
- 17.1. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе
- 17.2. Модели культурной универсализации
- 17.3. Культура и глобальные проблемы современности
- Контрольные вопросы
- Литература
Раздел VI ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
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Глава 18. Развитие культурологической мысли от эпохи Просвещения до начала XX века
- 18.1. Философия культуры эпохи европейского Просвещения
- 18.2. Эволюционизм как теория культуры
- 18.3. Проблемы культуры в «философии жизни»
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Глава 19. Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций
- 19.1. Н.Я. Данилевский о многообразии культурно-исторических типов
- 19.2. О. Шпенглер об исторической типологии мировой культуры
- 19.3. А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры
- 19.4. П.А. Сорокин о типологии и динамике культуры
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Глава 20. Основные культурологические течения XX века
- 20.1. Франкфуртская школа
- 20.2. Постмодернизм
- Контрольные вопросы
- Литература
Словарь терминов
Персоналии
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