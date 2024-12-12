Последние несколько лет я регулярно пишу статьи, через которые красной нитью проходит интерес к тому, какими способами современные люди решают вопрос, как прожить интересную и счастливую жизнь, и какие при этом возникают препятствия. Обычно забота о себе противопоставляется разным формам достигаторства и движения к «успешному успеху», но я хочу показать, что выгора ющий достигатор — это человек, приложивший сверхусилия для того, чтобы сделать свою жизнь прекрасной и замечательной, но сбившийся с пути и выбравший токсичную стратегию для реализации своего замысла.

Сейчас вы сталкиваетесь с большим количеством литературы на тему успешности, информации от блогеров и разных экспертов, рекоменду ющих заботиться о себе различными способами — от приготовления завтрака и похода на работу до духовных поисков, фитнеса и посещения психотерапевта. Это и многое другое вписано в вашу личную историю ежедневных поисков ответа на вопросы, как вам следует прожить жизнь и кем вы хотите быть. Разница лишь в том, находите ли вы ответы через внутреннее осмысление, ведущее к сознательному выбору с опорой на личные ценности, потребности и желания, или, увлекшись модным социальным трендом, мчитесь на автопилоте туда, куда побежали другие.

Есть известные рассуж дения психоаналитика Дональда Винникотта о детско-родительских отношениях. Эти отношения могут быть метафорой отношений человека и современного мира. Винникотт говорит, что есть условно «плохая мать», которая не удовлетворяет потребности своего ребенка, а на другом полюсе находится «идеальная мать», стремящаяся быть воплощением заботы о ребенке и превраща ющая ее в гиперопеку, что доводит чадо до утраты всякой инициативы и депрессии. Иначе говоря, это история про родителей, которые записывают своего 40-летнего отпрыска на прием к психотерапевту, потому что он «стесняшка».