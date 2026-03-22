Соловьев Константин - Культовое зодчество и история мировых религий

Соловьев - Культовое зодчество и история мировых религий - Учебное пособие для вузов
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, History, Religious Studies Atheism

Учебное пособие К. А. Соловьёва «Культовое зодчество и история мировых религий» посвящено изучению религиозной архитектуры в контексте истории и развития мировых религий. Автор рассматривает культовые сооружения как важное выражение религиозных представлений, духовных ценностей и культурных традиций различных народов.

В книге анализируются архитектурные формы храмов, святилищ, мечетей, монастырей и других религиозных сооружений, а также их символическое и историческое значение. Особое внимание уделяется взаимосвязи между религиозными идеями, обрядами и архитектурными решениями, которые формировали внешний облик культовых зданий.

Пособие знакомит читателя с особенностями культовой архитектуры различных религиозных традиций — христианства, ислама, буддизма, индуизма и других религий. Рассматриваются как исторические этапы развития религиозного зодчества, так и его художественные и культурные особенности.

Книга предназначена для студентов вузов, изучающих религиоведение, историю культуры, архитектуру и искусствоведение, а также будет полезна всем читателям, интересующимся историей мировых религий и религиозной архитектурой.

Соловьев К. А. - Культовое зодчество и история мировых религий - Учебное пособие для вузов

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 432 с. — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-8114-8768-4

Соловьев К. А. - Культовое зодчество и история мировых религий – Содержание

Предисловие

Введение

История религий как вспомогательная историческая дисциплина. Исторический очерк

Раздел I. Религия и её определения

  • Глава 1. Сущность и элементы религии

  • Глава 2. Основы религии и развитие представлений о религии

  • Глава 3. Формы и типы развития религиозного сознания

  • Вопросы к разделу I

Раздел II. Религия в системе культуры

  • Глава 4. Взаимодействие религии и культуры

  • Глава 5. Роль религии в развитии мировой цивилизации

  • Глава 6. Функции религии

  • Глава 7. Роль религии в развитии мировой архитектуры

  • Вопросы к разделу II

Раздел III. Религии первобытного общества

  • Глава 8. Родовые культы и домашняя магия

  • Глава 9. Культовая архитектура первобытнообщинного общества

    • 9.1. Мегалитические сооружения

    • 9.2. Храмы и культовые сооружения эпохи неолита

  • Вопросы к разделу III

Раздел IV. Языческое религиозное сознание и культовая архитектура Древнего Египта, Двуречья и Древней Персии

  • Глава 10. Религиозные истоки египетской культуры и периодизация египетской религии

  • Глава 11. Развитие культовой архитектуры в эпоху Раннего, Древнего, Среднего и Нового Царств Древнего Египта

  • Глава 12. Особенности развития культовой архитектуры Саисского периода, Позднего периода Древнего Египта и эпохи Эллинистического Египта

  • Глава 13. Развитие религии Двуречья и Персидского царства

    • 13.1. Религия Эламского царства

    • 13.2. Религиозная культура Двуречья

    • 13.3. Религия Древней Персии

  • Глава 14. Культовая архитектура Двуречья и Древней Персии

  • Вопросы к разделу IV

Раздел V. Языческая традиция Античного мира и культовая архитектура

  • Глава 15. Религия Крито-Микенской цивилизации

  • Глава 16. Развитие культовой архитектуры Крито-Микенского периода

    • 16.1. Критский мегарон

    • 16.2. Микенский мегарон и антовый храм

  • Глава 17. Очерк истории развития древнегреческой религии

    • 17.1. Культовая архитектура Древней Греции. Типы древнегреческих храмов

    • 17.2. Ордер в храмовом зодчестве Древней Греции

    • 17.3. Религия и культовая архитектура эпохи эллинизма

  • Глава 18. Религия и архитектура этрусков

    • 18.1. Религиозные воззрения древних этрусков

    • 18.2. Этрусская культовая архитектура и её влияние на архитектуру Древнего Рима

  • Глава 19. Религия Древнего Рима

    • 19.1. Римская религия и императорский культ

    • 19.2. Развитие храмовой архитектуры Древнего Рима. Храм и римский ордер

  • Глава 20. Религия древних кельтов, славян, балтов, угро-финнов и германцев

    • 20.1. Языческий культ, места поклонения и храмовые комплексы

    • 20.2. Религия и мифология кельтов

    • 20.3. Язычество древних славян, балтов и пруссов

    • 20.4. Верования финно-угорских племен

  • Вопросы к разделу V

Раздел VI. Очерк развития монотеистических религий

  • Глава 21. Монотеизм

  • Глава 22. История становления Христианской Церкви

    • 22.1. Возникновение христианства

    • 22.2. Христианский культ и первые места поклонения

    • 22.3. Развитие культовой архитектуры Христианской Церкви

  • Глава 23. Разделение единой христианской Церкви на три ветви

    • 23.1. Вселенские соборы единой христианской Церкви

    • 23.2. Православие

    • 23.3. Католицизм

    • 23.4. Протестантизм

  • Глава 24. Развитие храмовой архитектуры Православной, Католической и Протестантской церквей

    • 24.1. Зодчество Владимиро-Суздальской Руси

    • 24.2. Архитектурные памятники Новгорода и Пскова

    • 24.3. Романская архитектура в X–XIII вв.

    • 24.4. Развитие готической архитектуры

    • 24.5. Культовая архитектура протестантизма

    • 24.6. Культовая архитектура эпохи Ренессанса, барокко и классицизма

    • 24.7. Культовая архитектура маньеризма (позднего Ренессанса) — вторая половина XVI в.

    • 24.8. Ренессанс в развитии русской архитектуры Московского государства

    • 24.9. Культовая архитектура эпохи барокко

    • 24.10. Русское барокко

    • 24.11. Классицизм и ампир в культовой архитектуре

  • Глава 25. Иудаизм как одна из авраамических религий

    • 25.1. Иудаизм — истоки, периодизация, воззрения

    • 25.2. Культовые сооружения иудаизма — скиния

    • 25.3. Культовые сооружения иудаизма — Иерусалимский Храм

  • Глава 26. Ислам как мировая религия

    • 26.1. Истоки возникновения ислама

    • 26.2. Исламский культ

    • 26.3. Культовая архитектура ислама и её развитие

    • 26.4. Типология исламской архитектуры

    • 26.5. Сиро-египетская школа мусульманского зодчества

    • 26.6. Персидская архитектурная традиция

    • 26.7. Мусульманская архитектура Индии

    • 26.8. Архитектура Османской империи

  • Вопросы к разделу VI

Раздел VII. Религии стран Юго-Восточной и Юго-Западной Азии

  • Глава 27. Индуизм и развитие его культовой архитектуры

  • Глава 28. Религиозное многообразие Индии

    • 28.1. Джайнизм — история, верования и культовая архитектура

    • 28.2. Сикхизм — самая молодая религия в Индии

  • Глава 29. Религиозные традиции Китая

    • 29.1. Конфуцианство

    • 29.2. Конфуцианство в Корее

    • 29.3. Даосизм

  • Глава 30. Буддизм как мировая религия

    • 30.1. Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма — и четыре священные истины

    • 30.2. Основные направления буддизма

    • 30.3. Ламаизм — буддизм Тибета

    • 30.4. Китайская школа чань-буддизма

    • 30.5. Дзен-буддизм в Японии

    • 30.6. Греко-буддизм и его архитектура

    • 30.7. Храмовая архитектура буддизма

    • 30.8. Развитие ламаистской архитектуры

  • Глава 31. Синтоизм как религиозно-философская и политическая доктрина

    • 31.1. Синтоизм — зарождение: культ богов и культ предков

    • 31.2. Синтоизм — развитие: культ императора и рёбу синто

    • 31.3. Культовая архитектура Японии

  • Глава 32. Вместо заключения: символизм культовой архитектуры и его истоки

  • Вопросы к разделу VII

Приложения

  • Приложение 1. Вопросы для итогового зачёта по курсу

  • Приложение 2. Темы рефератов и докладов

  • Приложение 3 (к главе 26). Фирман пророка Мухаммеда

Словари

Библиография

