Соловьев - Культовое зодчество и история мировых религий - Учебное пособие для вузов

Учебное пособие К. А. Соловьёва «Культовое зодчество и история мировых религий» посвящено изучению религиозной архитектуры в контексте истории и развития мировых религий. Автор рассматривает культовые сооружения как важное выражение религиозных представлений, духовных ценностей и культурных традиций различных народов.

В книге анализируются архитектурные формы храмов, святилищ, мечетей, монастырей и других религиозных сооружений, а также их символическое и историческое значение. Особое внимание уделяется взаимосвязи между религиозными идеями, обрядами и архитектурными решениями, которые формировали внешний облик культовых зданий.

Пособие знакомит читателя с особенностями культовой архитектуры различных религиозных традиций — христианства, ислама, буддизма, индуизма и других религий. Рассматриваются как исторические этапы развития религиозного зодчества, так и его художественные и культурные особенности.

Книга предназначена для студентов вузов, изучающих религиоведение, историю культуры, архитектуру и искусствоведение, а также будет полезна всем читателям, интересующимся историей мировых религий и религиозной архитектурой.

Соловьев К. А. - Культовое зодчество и история мировых религий - Учебное пособие для вузов

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 432 с. — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-8114-8768-4

Соловьев К. А. - Культовое зодчество и история мировых религий – Содержание

Предисловие

Введение

История религий как вспомогательная историческая дисциплина. Исторический очерк

Раздел I. Религия и её определения

Глава 1. Сущность и элементы религии

Глава 2. Основы религии и развитие представлений о религии

Глава 3. Формы и типы развития религиозного сознания

Вопросы к разделу I

Раздел II. Религия в системе культуры

Глава 4. Взаимодействие религии и культуры

Глава 5. Роль религии в развитии мировой цивилизации

Глава 6. Функции религии

Глава 7. Роль религии в развитии мировой архитектуры

Вопросы к разделу II

Раздел III. Религии первобытного общества

Глава 8. Родовые культы и домашняя магия

Глава 9. Культовая архитектура первобытнообщинного общества 9.1. Мегалитические сооружения 9.2. Храмы и культовые сооружения эпохи неолита

Вопросы к разделу III

Раздел IV. Языческое религиозное сознание и культовая архитектура Древнего Египта, Двуречья и Древней Персии

Глава 10. Религиозные истоки египетской культуры и периодизация египетской религии

Глава 11. Развитие культовой архитектуры в эпоху Раннего, Древнего, Среднего и Нового Царств Древнего Египта

Глава 12. Особенности развития культовой архитектуры Саисского периода, Позднего периода Древнего Египта и эпохи Эллинистического Египта

Глава 13. Развитие религии Двуречья и Персидского царства 13.1. Религия Эламского царства 13.2. Религиозная культура Двуречья 13.3. Религия Древней Персии

Глава 14. Культовая архитектура Двуречья и Древней Персии

Вопросы к разделу IV

Раздел V. Языческая традиция Античного мира и культовая архитектура

Глава 15. Религия Крито-Микенской цивилизации

Глава 16. Развитие культовой архитектуры Крито-Микенского периода 16.1. Критский мегарон 16.2. Микенский мегарон и антовый храм

Глава 17. Очерк истории развития древнегреческой религии 17.1. Культовая архитектура Древней Греции. Типы древнегреческих храмов 17.2. Ордер в храмовом зодчестве Древней Греции 17.3. Религия и культовая архитектура эпохи эллинизма

Глава 18. Религия и архитектура этрусков 18.1. Религиозные воззрения древних этрусков 18.2. Этрусская культовая архитектура и её влияние на архитектуру Древнего Рима

Глава 19. Религия Древнего Рима 19.1. Римская религия и императорский культ 19.2. Развитие храмовой архитектуры Древнего Рима. Храм и римский ордер

Глава 20. Религия древних кельтов, славян, балтов, угро-финнов и германцев 20.1. Языческий культ, места поклонения и храмовые комплексы 20.2. Религия и мифология кельтов 20.3. Язычество древних славян, балтов и пруссов 20.4. Верования финно-угорских племен

Вопросы к разделу V

Раздел VI. Очерк развития монотеистических религий

Глава 21. Монотеизм

Глава 22. История становления Христианской Церкви 22.1. Возникновение христианства 22.2. Христианский культ и первые места поклонения 22.3. Развитие культовой архитектуры Христианской Церкви

Глава 23. Разделение единой христианской Церкви на три ветви 23.1. Вселенские соборы единой христианской Церкви 23.2. Православие 23.3. Католицизм 23.4. Протестантизм

Глава 24. Развитие храмовой архитектуры Православной, Католической и Протестантской церквей 24.1. Зодчество Владимиро-Суздальской Руси 24.2. Архитектурные памятники Новгорода и Пскова 24.3. Романская архитектура в X–XIII вв. 24.4. Развитие готической архитектуры 24.5. Культовая архитектура протестантизма 24.6. Культовая архитектура эпохи Ренессанса, барокко и классицизма 24.7. Культовая архитектура маньеризма (позднего Ренессанса) — вторая половина XVI в. 24.8. Ренессанс в развитии русской архитектуры Московского государства 24.9. Культовая архитектура эпохи барокко 24.10. Русское барокко 24.11. Классицизм и ампир в культовой архитектуре

Глава 25. Иудаизм как одна из авраамических религий 25.1. Иудаизм — истоки, периодизация, воззрения 25.2. Культовые сооружения иудаизма — скиния 25.3. Культовые сооружения иудаизма — Иерусалимский Храм

Глава 26. Ислам как мировая религия 26.1. Истоки возникновения ислама 26.2. Исламский культ 26.3. Культовая архитектура ислама и её развитие 26.4. Типология исламской архитектуры 26.5. Сиро-египетская школа мусульманского зодчества 26.6. Персидская архитектурная традиция 26.7. Мусульманская архитектура Индии 26.8. Архитектура Османской империи

Вопросы к разделу VI

Раздел VII. Религии стран Юго-Восточной и Юго-Западной Азии

Глава 27. Индуизм и развитие его культовой архитектуры

Глава 28. Религиозное многообразие Индии 28.1. Джайнизм — история, верования и культовая архитектура 28.2. Сикхизм — самая молодая религия в Индии

Глава 29. Религиозные традиции Китая 29.1. Конфуцианство 29.2. Конфуцианство в Корее 29.3. Даосизм

Глава 30. Буддизм как мировая религия 30.1. Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма — и четыре священные истины 30.2. Основные направления буддизма 30.3. Ламаизм — буддизм Тибета 30.4. Китайская школа чань-буддизма 30.5. Дзен-буддизм в Японии 30.6. Греко-буддизм и его архитектура 30.7. Храмовая архитектура буддизма 30.8. Развитие ламаистской архитектуры

Глава 31. Синтоизм как религиозно-философская и политическая доктрина 31.1. Синтоизм — зарождение: культ богов и культ предков 31.2. Синтоизм — развитие: культ императора и рёбу синто 31.3. Культовая архитектура Японии

Глава 32. Вместо заключения: символизм культовой архитектуры и его истоки

Вопросы к разделу VII

Приложения

Приложение 1. Вопросы для итогового зачёта по курсу

Приложение 2. Темы рефератов и докладов

Приложение 3 (к главе 26). Фирман пророка Мухаммеда

Словари

Библиография