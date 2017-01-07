Евангельская имущественная этика

Труды Николая Сомина призваны пробудить интерес современного читателя к русской мысли прошлого. Мысли, базирующейся на христианском мировоззрении и помогающей понять духовную сущность хозяйственной деятельности в целом, и хозяйственной жизни России в особенности. Круг представителей русской христианской мысли, попавших в поле зрения Николая Владимировича, весьма широк: Николай Данилевский, Федор Достоевский, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Булгаков, Иван Ильин, Лев Тихомиров и т.д.

Имена перечисленных русских философов, социологов и писателей хорошо известны любому грамотному человеку. О каждом из них и об их трудах написаны десятки монографий и сотни статей. Но Николай Владимирович не повторяет предшествующих исследователей, он находит свой угол зрения на труды русских классиков. Через размышления над трудами указанных классиков Н.В. Сомин пытается понять духовно-религиозную природу экономики. Напрямую классики на эту тему писали очень немного, вместе с тем отдельные тонкие наблюдения разбросаны по их трудам. Николай Владимирович их находит, собирает воедино и осмысливает. Но это не работа какого-то «коллекционера» и систематизатора. Автор рассматривает и оценивает отдельные «крупицы» интеллектуального наследия русских мыслителей через призму православного понимания всего общества. И дает нам картину русской социальной христианской мысли XIX - первой половины XX вв. Лишь в контексте этой общей картины отдельные «крупицы» экономических мыслей прошлого получают правильное толкование, происходит раскрытие их истинной ценности.

Совершенно правильно, что Сомин не идеализирует русскую мысль прошлого, подходит к тем, кого мы привыкли называть «классиками» критически, отделяя зерна от плевел. Он смело берется за такую «селекцию», рассматривая, например, творческое наследие Петра Чаадаева, Льва Толстого, Николая Неплюева. Названные фигуры сегодня стали «яблоком раздора» для многих современных исследователей, выставляемые оценки нередко бывают диаметрально противоположными. Нам кажется, что Н. Сомин, анализируя труды указанных авторов, сумел избежать крайностей. Некоторые свои мысли и оценки по поводу творческого наследия перечисленных выше русских мыслителей Николай Владимирович высказывал на заседаниях РЭОШ. Не со всеми из них мы соглашались. Но, надо надеяться, что эти выступления и дискуссии помогли Н. Сомину в подготовке данной книги.