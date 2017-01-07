Сомин - Евангельская имущественная этика - Русская социальная мысль
Труды Николая Сомина призваны пробудить интерес современного читателя к русской мысли прошлого. Мысли, базирующейся на христианском мировоззрении и помогающей понять духовную сущность хозяйственной деятельности в целом, и хозяйственной жизни России в особенности. Круг представителей русской христианской мысли, попавших в поле зрения Николая Владимировича, весьма широк: Николай Данилевский, Федор Достоевский, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Булгаков, Иван Ильин, Лев Тихомиров и т.д.
Имена перечисленных русских философов, социологов и писателей хорошо известны любому грамотному человеку. О каждом из них и об их трудах написаны десятки монографий и сотни статей. Но Николай Владимирович не повторяет предшествующих исследователей, он находит свой угол зрения на труды русских классиков. Через размышления над трудами указанных классиков Н.В. Сомин пытается понять духовно-религиозную природу экономики. Напрямую классики на эту тему писали очень немного, вместе с тем отдельные тонкие наблюдения разбросаны по их трудам. Николай Владимирович их находит, собирает воедино и осмысливает. Но это не работа какого-то «коллекционера» и систематизатора. Автор рассматривает и оценивает отдельные «крупицы» интеллектуального наследия русских мыслителей через призму православного понимания всего общества. И дает нам картину русской социальной христианской мысли XIX - первой половины XX вв. Лишь в контексте этой общей картины отдельные «крупицы» экономических мыслей прошлого получают правильное толкование, происходит раскрытие их истинной ценности.
Совершенно правильно, что Сомин не идеализирует русскую мысль прошлого, подходит к тем, кого мы привыкли называть «классиками» критически, отделяя зерна от плевел. Он смело берется за такую «селекцию», рассматривая, например, творческое наследие Петра Чаадаева, Льва Толстого, Николая Неплюева. Названные фигуры сегодня стали «яблоком раздора» для многих современных исследователей, выставляемые оценки нередко бывают диаметрально противоположными. Нам кажется, что Н. Сомин, анализируя труды указанных авторов, сумел избежать крайностей. Некоторые свои мысли и оценки по поводу творческого наследия перечисленных выше русских мыслителей Николай Владимирович высказывал на заседаниях РЭОШ. Не со всеми из них мы соглашались. Но, надо надеяться, что эти выступления и дискуссии помогли Н. Сомину в подготовке данной книги.
Николай Владимирович Сомин - Евангельская имущественная этика - Русская социальная мысль
Цикл публичных лекций. - М., 2016. - 352 с.
ISBN 978-5-901635-55-1
Николай Сомин - Евангельская имущественная этика - Русская социальная мысль - Содержание
Евангельская имущественная этика
Евангелие и Святые Отцы о богатстве и бедности
1. Евангельский эпизод с богатым юношей
2. О «птицах небесных»
3. Притча о неверном управителе
4. «Коммунистические фрагменты» Деяний апостольских
5. Имущественная этика св. Иоанна Златоуста
6. Имущественные течения в истории Византии
Русская религиозная социальная мысль
7. Пётр Яковлевич Чаадаев
8. Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа»
9. Ф.М. Достоевский: «Всесветное единение во имя Христово — вот наш русский социализм!»
10.Лев Николаевич Толстой. Его жизнь, социальные и религиозные воззрения
11. Владимир Сергеевич Соловьёв. Искание социальной правды
12. Николай Николаевич Неплюев и история Крестовоздвиженского трудового братства
13. Социальная философия Н.Н. Неплюева
14. Лев Александрович Тихомиров - две жизни
15. Христианский социализм в творчестве Сергея Николаевича Булгакова
16. Николай Александрович Бердяев
17. Иван Александрович Ильин
18. Семён Франк о духовности общества
19. Геннадий Михайлович Шиманов. Рассказ о философе-праведнике
Николай Сомин - Евангельская имущественная этика - Русская социальная мысль - Предисловие
Пытливый ум Сомина не останавливается на русской социальной мысли XIX - первой половины XX вв. Он идет вглубь веков - к трудам святых отцов раннего христианства. Особенно к творчеству святителя Иоанна Златоуста. Николай Владимирович обращает внимание на то, что Иоанн Златоуст не был отвлеченным богословом. Значительная часть его выступлений и проповедей была посвящена насущным земным проблемам тогдашней жизни, которые получали точную и глубокую духовно-нравственную оценку святителя. По сути, в обширном творческом наследии Иоанна Златоуста просматриваются контуры социальной доктрины и хозяйственной этики христианства.
Николай Владимирович проделал большую работу по возвращению нам социальных идей Иоанна Златоуста. Они в течение последних веков незаслуженно замалчивались. Сомин наглядно показывает, что хозяйственно-этические концепты святых отцов раннего христианства претерпевали серьезные метаморфозы, причем он оценивает их как процесс «энтропии» и раскрывает природу этого энтропийного процесса. Иоанн Златоуст по истечении более полутора тысячелетий сохраняет свою актуальность, помогает нам ориентироваться в нынешнем информационном и идейном хаосе. Сегодня понимание социального идеала христианства крайне размыто. Возвращение современных христиан к социальным идеям трёх Вселенских святителей и учителей (Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова) позволяет нам восстановить ориентиры социально-экономического движения России, понять ложный и опасный характер таких «маяков», как либерализм, марксизм, материализм и т.п.
Наконец, третий и самый глубинный пласт трудов Николая Сомина - непосредственное осмысление отдельных фрагментов и сюжетов Священного Писания Нового Завета. За всю историю христианства каждый фрагмент и сюжет Священного Писания был прокомментирован и растолкован тысячу раз. Зачем же Сомин пытается сделать это в 1001-й раз? Строго говоря, работы Сомина по сюжетам Священного Писания не являются «авторскими» (и это правильно). Он лишь возвращает нам сильно подзабытые мысли святых отцов по тем или иным вопросам социальной и хозяйственной жизни. Привязывая их к острым проблемам сегодняшнего дня. В каком-то смысле это миссионерская и просветительская работа, которая вписывается в задачи деятельности РЭОШ.
Я знаю, что представляемая читателю книга - лишь верхняя часть айсберга, под которым я понимаю всю совокупность трудов (статей, выступлений, учебных лекций) Н. Сомина. Поэтому хочу пожелать автору здоровья и помощи Божией в подготовке следующих сборников своих работ.
Председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор, доктор экономических наук
В.Ю. Катасонов
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