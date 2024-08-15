Сон и его амплификация

Человек всегда выражал себя в образах своего внешнего и внутреннего мира, видимо, это свойство нашей генетической структуры. Сновидение — это сообщение души в форме образов, возникающих из сфер бессознательного, неподконтрольных сознательному эго. Более глубокие слои психики внутри нас говорят с нами каждую ночь через сны, в основном появляющиеся на стадии быстрого сна (быстрое движение глаз), обычно в конце каждого из четырех-шести циклов сна за ночь. Помним ли мы наши сны или нет — они всегда влияют на нас.

Постоянно работая, психика порождает все позитивное и творческое, а также все негативное и разрушительное в глубине нашей души. Психика может вести нас или сбивать с пути; нам надлежит сознательно принимать участие в определении того, в каком направлении нас ведут. Мы участвуем, пытаясь понять смысл наших снов и различить внутренние голоса, говорящие с нами, осознать внутренние образы.

В этой книге мы сосредоточимся на методе амплификации, который Юнг разработал для раскрытия смысла сновидения, — процедуре, которая отражает его подход к психике и пониманию сновидений. В отличие от метода свободных ассоциаций, исходящего из каузального взгляда на невроз, амплификация отражает движение от этиологии к пониманию значения и символической ценности образа. Вместо редуктивного каузального объяснения симптомов индивида, амплификация направлена на усиление сознания путем фокусировки на образе.

Вместо простых объяснений причин появления индивидуальных симптомов, амплификация направляется на улучшение осознавания, заостряя внимание на образе. Как следует из термина, мы пытаемся расширить образ сновидения, амплифици- руя его — связывая его с источниками в объективной реальности психики и с появлением мотива сна в культуре, истории, мифологии и религии. Психика говорит образами; таким образом, чтобы извлечь пользу из ее мудрости, мы должны понимать язык образов, быть осведомленными об их глубине и значительности, изучать их как в личных, так и в коллективных контекстах.

Сон и культура

С самого начала человечества в бесчисленных культурах существовала богатая традиция работы со сновидениями. В древнейшем из сохранившихся мифов, созданном 4000 лет назад эпосе о Гильгамеше, нам рассказывают об одном из древнейших снов человечества, которое видел царь, а интерпретировала его мать Нинсун, «хозяйка диких коров», мудрая и всезнающая богиня. Она объясняет Гильгамешу, что звезда, упавшая на него, которую он не может стряхнуть — его спутница. Можно сказать, что звезда символизирует тот аспект судьбы, от которого нельзя уйти.

Юнг привёл примеры таких снов и их интерпретаций и в других культурах, и в далёком прошлом. Интерпретируя целую серию снов, Юнг обращается к трудам Иосифа Флавия, рассказывающего о Симоне Ессее, искусном интерпретаторе снов. Он понимал сновидения не только с помощью здравого смысла, но и использовал способ, аналогичный методу Юнга. Анализируя второй сон Навуходоносора в Библии, в котором ему снится дерево, растущее до небес, и которое впоследствии срубают, а короля превращают в зверя, Юнг следует за интерпретацией, которую даёт Даниил. Юнг писал: «легко понять, что большое дерево — это сам спящий король. Даниил трактует сон именно таким образом. Этот сон, очевидно, попытка скомпенсировать мегаломанию короля, которая, согласно сюжету, переросла в настоящий психоз». Юнг считал, что этот исторический сон, «как и все сны», имеет «компенсирующую функцию» — уравновешивания ощущения безграничной королевской власти. Психика Навуходоносора считала, что для достижения подобия целостности дерево необходимо срубить до нужного размера. Юнг точно охарактеризовал состояние царя как «полное регрессивное вырождение человека, который переоценивает свои силы».

Сон и его амплификация

Под редакцией Эреля Шалита и Нэнси Свифт Фурлотти. — Москва, 2024 — 296 с.

ISBN 978-5-9216-0455-1

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