Книга Конрада Сондереггера «Мессия Израиля в Ветхом Завете (Скиния)» представляет собой глубокое христоцентричное исследование устройства и богослужения скинии Моисея как пророческого образа грядущего Спасителя. Автор ставит задачу раскрыть для читателя духовный смысл каждого элемента священного шатра — от внешнего двора до Святого Святых. Основная идея произведения заключается в том, что скиния не была просто временным переносным храмом пустыни, но являлась детальным «чертежом» Божьего плана спасения, где каждая деталь — от золотых крючков до цвета завес — указывает на Личность, служение и божественную природу Мессии.

Содержательная часть книги детально разбирает символику материалов (золото, серебро, медь) и предметов интерьера: медного жертвенника, умывальника, золотого светильника, стола хлебов предложения и ковчега завета. Сондереггер последовательно анализирует путь первосвященника, проводя параллели с искупительным путем Иисуса Христа. Автор уделяет значительное внимание значению «крови завета» и очистительных жертв, показывая, как ветхозаветные ритуалы находят свое совершенное исполнение в Новом Завете. В книге глубоко исследуется тема Божьего присутствия («Шехины») среди Своего народа, превращая описание древней архитектуры в живое богословское размышление о доступе человека к Богу.

Текст написан в строгом, назидательном и методичном стиле, характерном для классической экзегетики. Конрад Сондереггер мастерски соединяет библейскую археологию с глубоким теологическим анализом, что делает его работу бесценным ресурсом для проповедников, учителей и всех, кто хочет увидеть единство Писания. Работа служит фундаментальным руководством по типологии — науке о прообразах, помогая осознать величие Божьего замысла, скрытого в древних постановлениях закона. Это чтение помогает понять, что «Мессия Израиля» присутствует на каждой странице Ветхого Завета, подготавливая человечество к встрече с воплощенным Словом.

Конрад Сондереггер – Мессия Израиля в Ветхом Завете (скиния)

Пер. с англ. – Санкт-Петербург: Христианское общество «Библия для всех», 1998. – 202 с.

ISBN 5-7454-0228-8

Конрад Сондереггер – Мессия Израиля в Ветхом Завете (скиния) - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА СКИНИИ

ГЛАВА II. ПРИНОШЕНИЯ

ГЛАВА III. КОВЧЕГ ЗАВЕТА (Исход 25:10-22)

ГЛАВА IV. СТОЛ ХЛЕБОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Исход 25:23-30)

ГЛАВА V. СВЕТИЛЬНИК (Исход 25:31-40)

ГЛАВА VI. ПОКРЫВАЛА (Исход 26:1-14)

ГЛАВА VII. СКЕЛЕТ СКИНИИ (Исход 26:15-37)

ГЛАВА VIII. ЖЕРТВЕННИК (Исход 27:1-8)

ГЛАВА IX. ДВОР СКИНИИ (Исход 27:9-19)

ГЛАВА X. ААРОН ПЕРВОСВЯЩЕННИК И СВЯЩЕННИЧЕСКИЕ ОДЕЖДЫ (Исход 28)

ГЛАВА XI. ЖЕРТВЕННИК ДЛЯ ПРИНОШЕНИЙ КУРЕНИЙ (Исх. 30:1-28)

Послесловие

Как пользоваться словарем

СЛОВАРЬ