Профессор Мун Кукджин — первый судмедэксперт с момента основания Республики Корея. Он учился на медицинском факультете Пхеньянского университета до начала Корейской войны, но после ее окончания перешел на медицинский факультет Сеульского национального университета. У меня была возможность напрямую услышать от профессора о том, почему он начал заниматься судебно-медицинской экспертизой, поэтому поделюсь. Во время учебы в медицинском университете однажды дождливым днем он случайно зашел в старый книжный магазин. Среди книг, оставленных японцами во время колониального периода, он нашел учебник под названием «Судебная медицина». Содержание ему показалось весьма интересным, но эту дисциплину не изучали в университете.

Мун Кукджин понял, что судебная медицина является важной дисциплиной для защиты прав человека и осуществления справедливости, и отправился навестить своего наставника, доктора наук Чжан Кире. Сначала Чжан Кире возразил: «Не хочешь заниматься чем-то, что не является этой дисциплиной? Если не хочешь идти в хирургию, то и не занимайся судебной медициной». Вероятно, он так сказал, потому что беспокоился о своем последователе, который решил заниматься дисциплиной, которую никто не учит. Так профессор Мун Кукджин вступил на одинокий путь судебной медицины. Однажды, когда ему было трудно, он снова пришел к доктору Чжан Кире и сказал: «Вы были правы, больше не могу заниматься судебной медициной, пожалуйста, позвольте вернуться в хирургию». Чжан Кире посмотрел на Мун Кукджина и упрекнул: «Негодник, в медицине нет ничего легкого. Если не получается так, как задумал, то даже если ты займешься чем-то другим, результат будет тот же. Не бросай страсть и усилия, которые потратил за три года. Возвращайся и доведи дело до конца». Соответственно, профессор Мун Кукджин снова вернулся на путь обучения и отправился в Соединенные Штаты, чтобы изучать судебную медицину, став одним из первых судебно-медицинских экспертов Кореи. И вот, спустя годы, и я стал судмедэкспертом. Возможно, нагоняй от доктора Чжан Кире стал отправной точкой в продолжении наследия судебной медицины в Корее.

Взаимосвязь между правоохранительными органами и судмедэкспертом. Я судмедэксперт и патологоанатом. Может показаться, что быть патологоанатомом немного тяжело, однако если познакомиться с этой профессией поближе, то можно увидеть, что патологоанатомия удивительно близка к простым людям. Среди обследований, которые обычно регулярно проводятся в больницах, выделяют гастроскопию и колоноскопию. Если обнаруживаются отклонения от нормы, проводится биопсия, которой занимается патологоанатом. Это человек, который внимательно всматривается в ткани организма с помощью микроскопа и определяет, что это — рак или простое воспаление. Патологоанатомы смотрят не только в микроскопы, но и на реальные ткани организма. Если была проведена операция по поводу рака печени, необходимо проверить, успешно ли хирург удалил раковую область. Патологоанатом делает это в режиме реального времени, чтобы предотвратить неприятный случай, когда рак остается в тканях после операции. В конце концов, основная задача — расшифровать все результаты и сделать вывод о причине и следствии. Когда люди думают о судебной медицине, обычно они вспоминают о вскрытии. Легко думать, что единственное, что делает судмедэксперт, это проводит расследование вместе с полицией или держит увеличительное стекло на месте убийства, чтобы что-то найти, но это не так.

Ю Сонхо – Встретимся после вашей смерти: профессор судебной медицины о том, как мы умираем

Серия – «Неестественные причины. Книги о врачах, без которых невозможно раскрыть преступление»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. – 224 с.

ISBN 978-5-04-208861-2

Ю Сонхо – Встретимся после вашей смерти: профессор судебной медицины о том, как мы умираем – Содержание