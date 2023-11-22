Сордж - Непрестанная молитва

Ищете ли вы Бога длительное время для осуществления прорыва? В таком случае вам следует знать — дьявол хочет, чтобы вы отступили! Он хочет, чтобы вы поверили, что Бог игнорирует ваши молитвы или не желает встать на вашу сторону. «Ну посмотри сам, — нашептывает ваш враг, — ведь ничего не меняется!». А вы? В ответ ваши руки еще крепко держат Обетование. Ваши челюсти крепко сжаты, а взгляд устремлен вперед, вы не намерены прекращать борьбу за обладание силой Царства и его властью в этом поколении.

Благодаря вашему упорству вы оказались вовлеченными в пожизненную войну. Почему? Потому что ваша молитвенная жизнь взбудоражила духовный мир. Вы стали опасным оружием последнего времени в руках Бога, и ваш враг разъярен. Молитвенная жизнь всегда сопровождается яростной духовной войной. Аду не страшно ничего, кроме молящегося святого. Когда вы пребываете в присутствии Бога, прилепляетесь к Его любви, живете в Его Слове, держитесь Его Обетования, остаетесь пылкими духом и верите в Его посещение, вы становитесь ядерным запалом, ожидающим своего момента. Не думайте, что враг позволит вам унаследовать Божьи обетования без борьбы.

Когда вы предстаете перед престолом Бога и возвышаете непрестанные призывы к Судье, когда просите, ищете и стучите, то не ищете войны, она сама найдет вас. Поскольку ваш враг знает, что если вы будете стоять в этой позиции, не будете умолкать, не упадете духом и никогда не сдадитесь, но возвысите свой голос к Судье и будете вопиять до тех пор, пока Он не окажет вам правосудие, — тогда обязательно что-то произойдет. Это неизбежно. Вы стоите на возвышении, где меняется история человечества. И вне всякого сомнения, Бог встанет на вашу сторону и ответит на молитвы. Несомненность вмешательства Бога делает вас опасными для планов врага. Поэтому он выступит против вашего решения молиться и сделает все, что в его силах, чтобы отвлечь и оттащить вас от Божьего престола. Он сделает все, чтобы заставить вас замолчать!

Сордж Боб - Непрестанная молитва

Пер. с англ.

СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013

Сордж Боб - Непрестанная молитва - Содержание

Посвящение

Предисловие

1. Никогда не сдавайтесь

2. Бог любит правосудие

3. Безудержный крик о справедливости

4. Понуждаемые к действию

5. Круглосуточное ходатайство

6. Противоречие

7. Восстановление и возмещение убытков

8. Стремительность Бога

9. Позор упреков

10. Других вариантов нет

11. Возмещение для Ноемини

12. Заключенный по имени Саймон Чжао

Сордж Боб - Непрестанная молитва - Предисловие

Я уверен, мы живем в то время, когда возвратится Господь. В этот последний час приоритетное место в повестке дня Святого Духа занимает мобилизация людей на Движение всемирной молитвы и поклонения. Иисус не вернется на землю в пустоту, но только к молящейся Церкви по ее прошениям. Первый раз Отец отправил Иисуса на землю в ответ на молитвы таких людей, как Анна и Симеон. Точно так, как Бог призвал Анну в течение более шестидесяти лет поститься и молиться день и ночь (см. Лук. 2:36–38), мы просим у Бога миллион таких Анн, которые будут взывать к Нему день и ночь до второго пришествия Христа.

С сентября 1999 года я удостоен чести руководить служением беспрерывной круглосуточной молитвы. В неделю мы проводим восемьдесят четыре молитвенных собрания по два часа, при непосредственном участии команд поклонения. В Международном доме молитвы в Канзасе я наблюдаю за тем, как люди всех возрастов — от детей до пожилых — посвящают себя наполнению святилища Господа молитвой и поклонением. Бог поднимает армию, которая не даст Ему покоя, но будет взывать к Нему день и ночь, пока Он не сделает Свой народ славой на земле. Я обещаю вам — их возгласы будут услышаны, и на их молитвы придут ответы.

Пусть Бог воздвигнет тысячи предвестников, которые будут возвещать призыв Духа к круглосуточным молитвам. Эта книга — один из таких трубных зовов. Боб Сордж имеет особое право писать на эту тему. Вся его семья с первого дня активно участвовала в строительстве Дома молитвы. Его жена Марси — одна из старших лидеров, а дети служат в группах прославления и занимают другие лидерские позиции. Все члены семьи Сорджа исповедуют истины, представленные в этой книге. Нам более не нужны книги о молитве, написанные с теоретических позиций или делающие акцент на внешних принципах. Нам нужны книги, написанные абсолютно преданным и погруженным в молитву сердцем.

Нам нужны умножающиеся откровения о ценности ходатайственного поклонения, приобретающего всеобщий и непрестанный характер. Это излюбленное Божье оружие, которое изменяет духовную атмосферу по всему миру. Мы не считаем данную книгу еще одной книгой о молитве. Бог хочет изменить ваши убеждения и приоритеты. Создайте вместе с Богом алтарь и примите священное решение войти в жизнь с избытком, которая называется «непрестанной молитвой».

Майк Бикль, директор Международного дома молитвы города Канзас