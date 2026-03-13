Сордж - Открытая изнутри

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Боба Сорджа «Открытая изнутри» (Open from the Inside) — это глубокое духовное исследование темы сокрушения и того, как Бог использует жизненные кризисы для глубокой трансформации человеческого сердца. Автор, основываясь на своем непростом личном опыте потери голоса и долгого периода физической немощи, ставит задачу показать, что истинная духовная сила рождается не в триумфах, а в моменты глубочайшей уязвимости. Основная идея произведения заключается в том, что «закрытые двери» нашей жизни часто являются Божьим инструментом, чтобы открыть нас изнутри для более глубокого познания Его славы и присутствия.

Содержательная часть книги сосредоточена на процессе «внутреннего вскрытия» человеческого «я». Боб Сордж подробно описывает, как через страдания и непонимание Божьих путей разрушается наша гордость и самонадеянность. Автор подчеркивает, что Бог не заинтересован в том, чтобы просто облегчить наши обстоятельства; Его цель — сделать нас способными вместить Его святость. Книга предлагает читателю по-новому взглянуть на периоды «пустыни», объясняя, что именно там, где заканчиваются человеческие ресурсы, начинается истинное Божье действие. Сордж делится библейскими принципами того, как сохранять верность и поклонение, когда кажется, что небо молчит.

Текст написан в очень искреннем, пророческом и одновременно пастырском стиле. Боб Сордж не предлагает дешевых утешений или простых формул успеха, а приглашает к серьезному и порой болезненному самоанализу. Работа служит мощным источником вдохновения для тех, кто находится в трудных обстоятельствах, чувствует себя запертым в тупике или разочарованным в своих ожиданиях от Бога. Это чтение, которое помогает обрести мир посреди шторма и осознать, что самые тяжелые испытания могут стать дверью в новую меру близости с Создателем.

Сордж Боб - Открытая изнутри

Пер. с англ.

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2020, 160 с.

ISBN 978-5-8445-0325-2

Сордж Боб - Открытая изнутри - Оглавление

Введение

Часть первая. Захват Сиона

  • 1. Голова Голиафа Почему Иерусалим? Что превратило Сион в крепость? История успешной защиты крепости. Что такое «крепость» в библейские времена? Голиаф приводит Сион в замешательство

  • 2. Храбрые Давида Тридцать храбрых Давида. Пять качеств храбрых Давида. Применение этих пяти качеств в нашей жизни. Славные подвиги. Право быть вождем. Военный совет. Не хватает одного имени

  • 3. Военачальник армии Давида Право стать военачальником. Побудительный стимул. Хорошим или плохим человеком был Иоав?

  • 4. Насмешки Сиона Крепость слепых и хромых. Последний рубеж. Дух насмешки. Иисус покорит эту крепость

  • 5. Хромые и слепые Ненавистные душе Давида. Не войдет в дом Господень. Со дня на день. Значение отвеченной молитвы. Отвеченная молитва активизирует Царство

  • 6. Продвигаясь во тьме Иоав вызывается добровольцем. Во тьме. Замешательство в войне. Свет засияет вновь

  • 7. Взбираясь по шахте водопровода Пробираясь по туннелю. Вверх по шахте

  • 8. Взятие крепости Роль предтечи. Открытая изнутри. Узники небезнадежны

Часть вторая. Твердыни в нашей духовной жизни

  • 9. Покорите свою твердыню! Твердыня Иоанна стала путем. Оружия воинствования нашего. Результаты в этом веке. Результаты в грядущем веке

  • 10. Преуспевая во внутренней жизни со Святым Духом Утешитель. Сила от Святого Духа. Воздыхания неизреченные. Практические советы. Будьте исполнены Духа Святого

  • 11. Борясь за исцеление Еще одно пояснение. Мудрость суровых условий. Пленники ждут. Воспротивьтесь

  • 12. Преуспевая в вере Источник веры Давида. Перспектива помазания. Парадокс веры. Взятие Царства. Мы не оглядываемся. Используя веру снова и снова. Риис Хоуэлле и Гитлер. Ключи Царства. Прославь сына Твоего

  • 13. Призыв ко всем

Приложение. Почему Сион был так важен Сион и Иерусалим. Сион: столица политики и поклонения. Первый пункт повестки дня Давида

