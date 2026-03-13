Сордж - Открытая изнутри

Книга Боба Сорджа «Открытая изнутри» (Open from the Inside) — это глубокое духовное исследование темы сокрушения и того, как Бог использует жизненные кризисы для глубокой трансформации человеческого сердца. Автор, основываясь на своем непростом личном опыте потери голоса и долгого периода физической немощи, ставит задачу показать, что истинная духовная сила рождается не в триумфах, а в моменты глубочайшей уязвимости. Основная идея произведения заключается в том, что «закрытые двери» нашей жизни часто являются Божьим инструментом, чтобы открыть нас изнутри для более глубокого познания Его славы и присутствия.

Содержательная часть книги сосредоточена на процессе «внутреннего вскрытия» человеческого «я». Боб Сордж подробно описывает, как через страдания и непонимание Божьих путей разрушается наша гордость и самонадеянность. Автор подчеркивает, что Бог не заинтересован в том, чтобы просто облегчить наши обстоятельства; Его цель — сделать нас способными вместить Его святость. Книга предлагает читателю по-новому взглянуть на периоды «пустыни», объясняя, что именно там, где заканчиваются человеческие ресурсы, начинается истинное Божье действие. Сордж делится библейскими принципами того, как сохранять верность и поклонение, когда кажется, что небо молчит.

Текст написан в очень искреннем, пророческом и одновременно пастырском стиле. Боб Сордж не предлагает дешевых утешений или простых формул успеха, а приглашает к серьезному и порой болезненному самоанализу. Работа служит мощным источником вдохновения для тех, кто находится в трудных обстоятельствах, чувствует себя запертым в тупике или разочарованным в своих ожиданиях от Бога. Это чтение, которое помогает обрести мир посреди шторма и осознать, что самые тяжелые испытания могут стать дверью в новую меру близости с Создателем.

Сордж Боб - Открытая изнутри

Пер. с англ.

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2020, 160 с.

ISBN 978-5-8445-0325-2

Сордж Боб - Открытая изнутри - Оглавление

Введение

Часть первая. Захват Сиона

1. Голова Голиафа Почему Иерусалим? Что превратило Сион в крепость? История успешной защиты крепости. Что такое «крепость» в библейские времена? Голиаф приводит Сион в замешательство

2. Храбрые Давида Тридцать храбрых Давида. Пять качеств храбрых Давида. Применение этих пяти качеств в нашей жизни. Славные подвиги. Право быть вождем. Военный совет. Не хватает одного имени

3. Военачальник армии Давида Право стать военачальником. Побудительный стимул. Хорошим или плохим человеком был Иоав?

4. Насмешки Сиона Крепость слепых и хромых. Последний рубеж. Дух насмешки. Иисус покорит эту крепость

5. Хромые и слепые Ненавистные душе Давида. Не войдет в дом Господень. Со дня на день. Значение отвеченной молитвы. Отвеченная молитва активизирует Царство

6. Продвигаясь во тьме Иоав вызывается добровольцем. Во тьме. Замешательство в войне. Свет засияет вновь

7. Взбираясь по шахте водопровода Пробираясь по туннелю. Вверх по шахте

8. Взятие крепости Роль предтечи. Открытая изнутри. Узники небезнадежны

Часть вторая. Твердыни в нашей духовной жизни

9. Покорите свою твердыню! Твердыня Иоанна стала путем. Оружия воинствования нашего. Результаты в этом веке. Результаты в грядущем веке

10. Преуспевая во внутренней жизни со Святым Духом Утешитель. Сила от Святого Духа. Воздыхания неизреченные. Практические советы. Будьте исполнены Духа Святого

11. Борясь за исцеление Еще одно пояснение. Мудрость суровых условий. Пленники ждут. Воспротивьтесь

12. Преуспевая в вере Источник веры Давида. Перспектива помазания. Парадокс веры. Взятие Царства. Мы не оглядываемся. Используя веру снова и снова. Риис Хоуэлле и Гитлер. Ключи Царства. Прославь сына Твоего

13. Призыв ко всем

Приложение. Почему Сион был так важен Сион и Иерусалим. Сион: столица политики и поклонения. Первый пункт повестки дня Давида