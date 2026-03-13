Сордж - Верность

Книга Боба Сорджа «Верность» (Loyalty) представляет собой глубокое и практическое исследование одной из самых дефицитных добродетелей в современном мире и современной церкви. Автор ставит задачу раскрыть библейское понимание преданности, которое выходит далеко за рамки простого соблюдения обязательств. Основная идея произведения заключается в том, что верность — это не только качество характера, но и ключевой духовный закон, определяющий меру Божьего доверия человеку и устойчивость любых человеческих взаимоотношений, будь то брак, дружба или служение в общине.

Содержательная часть книги детально анализирует динамику отношений между лидерами и последователями, а также между друзьями. Боб Сордж исследует библейские примеры, такие как отношения Давида и Ионафана или Павла и Тимофея, чтобы показать, как созидается и как разрушается доверие. Автор уделяет особое внимание трудным вопросам: как оставаться верным, когда лидер совершает ошибку, как справляться с искушением критиковать за спиной и как отличать здоровую преданность от слепого фанатизма. Книга предлагает четкие критерии того, как «проверка на верность» в малом подготавливает человека к великим Божьим поручениям, и объясняет, почему предательство является одним из самых разрушительных грехов для духовной атмосферы.

Текст написан в характерном для Сорджа стиле — сочетании пророческой остроты и отеческой заботы. Автор не избегает болезненных тем разделений в церквях и личных обид, предлагая путь исцеления через прощение и восстановление чести. Работа служит ценным пособием для пасторов, лидеров команд и всех христиан, стремящихся строить крепкие, долгосрочные отношения. Это чтение, которое заставляет задуматься о чистоте своих мотивов и вдохновляет стать тем человеком, на которого могут положиться и Бог, и люди, даже в самые темные времена.

Сордж Боб - Верность

Пер. с англ.

СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2017, 256 с.

ISBN 978-5-8445-0324-5

Сордж Боб - Верность - Оглавление

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ВЕРНОСТЬ БОГУ

1. Бог ищет верность

2. Уважать удел Христа

3. Что такое верность?

4. Почему же так важна верность?

5. сатана: источник неверности

6. Бог становится самым лучшим Другом

7. Качества характера, которые хочет видеть в нас Бог

8. Верность и любовь

9. Наша верность по отношению к Богу будет испытана

ЧАСТЬ 2. ВЕРНОСТЬ БОЖЬИМ ДАВИДАМ

10. Побеждая гигантов

11. Ложная верность

12. Личное несогласие с установленной верностью

13. Дух верности

14. Верность властям

15. Основание верности

16. Отказ от верности

17. Награда за верность

18. Верность Давиду будет испытана

ЧАСТЬ 3. СЕКРЕТ НЕВЕРНОСТИ

19. Что такое неверность?

20. Семена неверности

21. Как избежать предательства

22. Как следует отвечать на неверность?

ЧАСТЬ 4. СЕРДЦА ОТЦОВ ОБРАТЯТСЯ К ДЕТЯМ

23. Почитание отцовства

24. Обеспечение истинных сыновей

25. Дух Илии

26. Верность и последние времена

Приложение. История Давида и Авессалома