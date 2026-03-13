Сордж - Верность

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Боба Сорджа «Верность» (Loyalty) представляет собой глубокое и практическое исследование одной из самых дефицитных добродетелей в современном мире и современной церкви. Автор ставит задачу раскрыть библейское понимание преданности, которое выходит далеко за рамки простого соблюдения обязательств. Основная идея произведения заключается в том, что верность — это не только качество характера, но и ключевой духовный закон, определяющий меру Божьего доверия человеку и устойчивость любых человеческих взаимоотношений, будь то брак, дружба или служение в общине.

Содержательная часть книги детально анализирует динамику отношений между лидерами и последователями, а также между друзьями. Боб Сордж исследует библейские примеры, такие как отношения Давида и Ионафана или Павла и Тимофея, чтобы показать, как созидается и как разрушается доверие. Автор уделяет особое внимание трудным вопросам: как оставаться верным, когда лидер совершает ошибку, как справляться с искушением критиковать за спиной и как отличать здоровую преданность от слепого фанатизма. Книга предлагает четкие критерии того, как «проверка на верность» в малом подготавливает человека к великим Божьим поручениям, и объясняет, почему предательство является одним из самых разрушительных грехов для духовной атмосферы.

Текст написан в характерном для Сорджа стиле — сочетании пророческой остроты и отеческой заботы. Автор не избегает болезненных тем разделений в церквях и личных обид, предлагая путь исцеления через прощение и восстановление чести. Работа служит ценным пособием для пасторов, лидеров команд и всех христиан, стремящихся строить крепкие, долгосрочные отношения. Это чтение, которое заставляет задуматься о чистоте своих мотивов и вдохновляет стать тем человеком, на которого могут положиться и Бог, и люди, даже в самые темные времена.

Сордж Боб - Верность

Пер. с англ.

СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2017, 256 с.

ISBN 978-5-8445-0324-5

Сордж Боб - Верность - Оглавление

Предисловие

ЧАСТЬ 1. ВЕРНОСТЬ БОГУ

  • 1. Бог ищет верность

  • 2. Уважать удел Христа

  • 3. Что такое верность?

  • 4. Почему же так важна верность?

  • 5. сатана: источник неверности

  • 6. Бог становится самым лучшим Другом

  • 7. Качества характера, которые хочет видеть в нас Бог

  • 8. Верность и любовь

  • 9. Наша верность по отношению к Богу будет испытана

ЧАСТЬ 2. ВЕРНОСТЬ БОЖЬИМ ДАВИДАМ

  • 10. Побеждая гигантов

  • 11. Ложная верность

  • 12. Личное несогласие с установленной верностью

  • 13. Дух верности

  • 14. Верность властям

  • 15. Основание верности

  • 16. Отказ от верности

  • 17. Награда за верность

  • 18. Верность Давиду будет испытана

ЧАСТЬ 3. СЕКРЕТ НЕВЕРНОСТИ

  • 19. Что такое неверность?

  • 20. Семена неверности

  • 21. Как избежать предательства

  • 22. Как следует отвечать на неверность?

ЧАСТЬ 4. СЕРДЦА ОТЦОВ ОБРАТЯТСЯ К ДЕТЯМ

  • 23. Почитание отцовства

  • 24. Обеспечение истинных сыновей

  • 25. Дух Илии

  • 26. Верность и последние времена

Приложение. История Давида и Авессалома

Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

