Не реализовавшись в качестве лидера прославления, Костя собрания не оставлял, но понемногу принялся за поиски прихода, который бы отвечал его представлению о вере и Боге. Годы жизни, проведенные в стенах украинских церквей, отполировали в нем привычку к близости со Христом без религиозных и догматических барьеров. Живя в Канаде, он познакомился с Алексом Козловским — младшим братом Светланы Козловской, которую хорошо знал по былым отважным проповедям Евангелия на киевском Майдане Незалежности. Оба они окончили библейский колледж в Тарту, оба имели схожий духовный опыт. Теперь же настала очередь познакомиться с ее братом.

Света и Алекс были представителями известного пятидесятнического рода, претерпевшего за годы жизни в Советском Союзе всевозможные лишения за свою веру. К середине 90-х вся их семья эмигрировала из Украины в США, остановившись в городе Буфалло. Расположенный в северозападной части штата Нью-Йорк на правом берегу реки Ниагары, соединяющей озеро Эри с Онтарио, это один из самых близких к Торонто американских городов. Косячков начал искать контакты, которые могли бы привести его в Нью-Йорк. Побывать в «Большом яблоке» — одном из главных культурных центров современности — он мечтал давно, но не имел возможности. Живя в соседней стране, Костя поддерживал связь со Светланой. Она и посоветовала узнать у ее брата, у кого можно было бы остановиться в Нью-Йорке. Так произошло знакомство с Алексом. Позже проводником Кости по Америке стал Сергей Терентьев, бежавший из России нелегалом в США еще в 90-х. Невозможно было не влюбиться в Нью-Йорк — город небоскребов, лучших отелей и бутиков, бурлящих толп туристов и бизнесменов, мировых культурных событий, полицейских сирен, бесконечного потока желтых такси с выходцами из азиатских и африканских стран за рулем.

Костю приветствовали улицы, на которых рос Владимир Познер, писал рассказы Сергей Довлатов, искал приключения на буйную голову неугомонный национал-большевик Эдуард Лимонов. Грандиозность величественных многоэтажек, чарующая атмосфера Центрального парка и рекламные огни Таймс-сквер — все это поражало до глубины души и восторженного трепета. Через десять дней пребывания в городе Костя неожиданно получил приглашение посетить конференцию, которую устраивал евангелист Джон Краудер. Косячков и раньше слышал об этом «фрике», остро «троллившем» христиан всех конфессий. А теперь ему выпал шанс увидеть этого одиозного проповедника воочию. Конференция проходила в одной из типичных дощатых церквей, которыми полна одноэтажная часть Америки. Костя переступил порог, ответственно собираясь вынести собственное мнение о Краудере с первых минут его речи. Но первой реакцией было полное равнодушие — проповедник казался обычным стендапером из «Comedy Club». Однако прошло каких-то десять минут и на гостя лавиной обрушилась сила Духа Святого. Не в состоянии совладать с собой он рухнул на пол, сотрясаясь от безудержного смеха.

Тем временем безостановочно хохмивший проповедник выдавал один за другим свои «перлы» вроде «накуриться Духом Святым» или «уколоться Иисусом». Джон прикладывал указательный палец к вене, изображая духовного «торчка», колющего в себя силу Божью. Затем он передавал по рядам воображаемый «святой косяк», протяжным тоном произнося: «Чувак, на, затянись… Э, хорош… Не обламывай кайф соседу, передавай по кругу». И это безумие длилось на протяжении практически всей конференции.

Вернувшись в Торонто, впечатленный Костя полагал, что друзья и знакомые поймут то, что он пережил в маленькой церкви «Барн-чёрч»130. Но канадские христиане отскакивали от него как ошпаренные, не желая даже слышать о краудеровском сумасшествии. Служение бесшабашного проповедника никак не укладывалось в традиционные представления об образе священнослужителя. Но в его церкви находили пристанище те, кто был духовно сломленным, — люди, нуждавшиеся в чистой Божьей любви. Окружение Краудера — собрание раненных людей, большинство из которых было разочаровано в своих прежних церквах.

Наиболее известным посетителем его конференции был Брайан «Хэд» Уэлч — гитарист и один из основателей легендарной ню-метал группы Korn, принявший Христа в 2005 году. Брайан посещал эти собрания, потому что устал от чрезмерного внимания, которым его беззастенчиво окружали в остальных церквах. С самого начала, в какую бы церковь он ни пришел, его теснили со всех сторон, пытаясь прикоснуться к мировой знаменитости либо взять автограф. Все это мешало ему сконцентрироваться на Боге. В итоге он начал выбирать небольшие собрания, где его не тянули за рукава и дреды со всех сторон.

Стас Сорочинский – Косячков и «Масада»: путь христианского артиста

Издательство – «Книгоноша»

Киев – 2017 г. / 258 с

ISBN 978-617-7248-61-2

Стас Сорочинский – Косячков и «Масада»: путь христианского артиста – Содержание